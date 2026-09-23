アルゼンチンサッカー協会（AFA）はスカローニ監督に対し、2030年ワールドカップまで延長可能なオプション付きの2年契約延長オファーを正式に提示した。この決定的な動きは、同監督が現在の契約が今年12月に満了した後の退任を以前に示唆していたことを受けたものだ。協会幹部は現在、代理人サイドとの前向きな協議の進展を見守りつつ、指揮官からの最終的な返答を待っている。