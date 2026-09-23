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2年契約に2030年までの延長オプション付き！ アルゼンチンサッカー協会がリオネル・スカローニに正式な契約更新オファーを提示
連盟、好条件の延長条件を検討
アルゼンチンサッカー協会（AFA）はスカローニ監督に対し、2030年ワールドカップまで延長可能なオプション付きの2年契約延長オファーを正式に提示した。この決定的な動きは、同監督が現在の契約が今年12月に満了した後の退任を以前に示唆していたことを受けたものだ。協会幹部は現在、代理人サイドとの前向きな協議の進展を見守りつつ、指揮官からの最終的な返答を待っている。
- Getty Images Sport
進行中の交渉が首脳陣の楽観論を生んでいる
アルゼンチンサッカー協会の幹部は、アルゼンチン代表を黄金時代へ導いた指揮官の引き留めに強い自信を保っている。進行中の契約交渉についての最新情報として、ジャーナリストのガストン・エドゥルがXで次のように報じた。「AFAはリオネル・スカローニに契約延長オファーを提示した。期間は2028年（コパ・アメリカ）までで、さらに2年間延長できる可能性がある（2030年ワールドカップまで）。監督からはまだ最終的な返答はないが、代理人が交渉しているため、AFAはこれを好材料と受け止めて楽観視している」
前例のない成功が、監督としてのレガシーを確固たるものにする
2018年の就任以降、スカローニ監督は2022年ワールドカップ制覇とコパ・アメリカ連覇を筆頭とする黄金期を築き上げ、その後は2026年大会でアルゼンチンを準優勝に導いた。指揮官の将来を巡る不透明感が高まる中、チェルシーのGKエミリアーノ・マルティネスは 『ESPNアルゼンチン』に対し、「僕には分からない。それはスカローニと彼のコーチングスタッフの間のことだ。でも、彼がどんな決断を下そうと、僕たちはいつだって彼を支持する」と語った。
- Getty Images Sport
スカローニには今後3試合が待っている
アルゼンチンは現在、厳しい国際親善試合3連戦に向けた準備を進めている。9月30日にボリビアと対戦し、その3日後にブルキナファソと戦う。過密日程の締めくくりは、10月6日にベナン戦で行われるブエノスアイレスでのリオネル・メッシへの別れの場となる。この3試合でのチームのパフォーマンスは、指揮官が自身の今後の監督業について最終的な判断を下すうえで、大きな影響を及ぼす可能性がある。
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