月曜日にパリ・サンジェルマンから加入したリヴァプールの新FWブラッドリー・バルコラは、AXAトレーニングセンターで早くも順調な滑り出しを見せている。フランス代表の同選手はチーム練習に素早く溶け込み、リヴァプールは金曜日夜に敵地で行われるイプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグ戦に向けて準備を進めている。

ニューカッスル・ユナイテッド、ノッティンガム・フォレストとの開幕2試合をいずれも2-2の引き分けで終えたリヴァプールは、リーグ戦初勝利を目指している。

このアタッカーの存在はチームに新たな活力をもたらしており、ポートマン・ロードへのアウェー遠征を前に前線に新たなオプションを与えている。