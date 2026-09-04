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「2回か3回のセッション」 ミロシュ・ケルケズが新加入ブラッドリー・バルコラの即効性ある影響を明かす
バルコラがリバプールで即座に存在感を示す
月曜日にパリ・サンジェルマンから加入したリヴァプールの新FWブラッドリー・バルコラは、AXAトレーニングセンターで早くも順調な滑り出しを見せている。フランス代表の同選手はチーム練習に素早く溶け込み、リヴァプールは金曜日夜に敵地で行われるイプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグ戦に向けて準備を進めている。
ニューカッスル・ユナイテッド、ノッティンガム・フォレストとの開幕2試合をいずれも2-2の引き分けで終えたリヴァプールは、リーグ戦初勝利を目指している。
このアタッカーの存在はチームに新たな活力をもたらしており、ポートマン・ロードへのアウェー遠征を前に前線に新たなオプションを与えている。
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ケルケズ、新チームメートの実力を称賛
左SBのミロシュ・ケルケズはバルコラの序盤のトレーニングでのパフォーマンスについて明かし、このウインガーがピッチにもたらすものへの期待を口にした。ケルケズは、そのスピード、1対1の能力、そしてさらなる成長の可能性を強調した。
「彼は素晴らしい選手だ。もちろん、誰もが彼のことを知っている」とケルケズは語った。「2、3回一緒に練習したが、クオリティーの高さと、まだまだ大きく伸びる可能性が見て取れる。本当に優れた選手になれるよ」
「本当に速くて、ドリブルもうまい。だから、彼は僕たちを大いに助けてくれると思う」とケルケズは付け加えた。
守備の立て直しと攻撃面のひらめき
バルコラが攻撃面に上積みをもたらす一方で、ケルケズは、リヴァプールが開幕からの2試合で計4失点を喫したことを受け、この1週間は守備への切り替えでのミスの修正に取り組んだと明かした。守備陣は映像分析のセッションを行い、2試合ともにチームが追いかける展開を強いられた要因となったミスの解消を図った。
「自分たちにとって、特にDFとしては、クリーンシートを望んでいるし、目標は相手に得点させないことだ」とケルケズは説明した。「今週はそうした部分を修正するために取り組んだ。だから、もっと良くなると思う」
「ミーティングもしたし、DF陣はいつも映像分析も行っていた」とケルケズは続けた。「もちろん、ビハインドの状況から追いつくような展開にはしたくない。最初から勝っている状態で進めたい」
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ポートマン・ロードでの試練が待ち受ける
リヴァプールは金曜夜のイプスウィッチ・タウン戦に向け、十分な準備を整えて臨む。昇格組のイプスウィッチは、ギャリー・オニール監督の下で1勝1敗を記録している。ケルケズは、コーチングスタッフが各選手と戦術面のあらゆる詳細を分析したと認めた。
「言うまでもなく、僕たちはあらゆることを分析している。だから、各選手についても、戦術についても、何が来るのか分かっているはずだ」とケルケズは締めくくった。「毎試合、本当にしっかり準備して臨んでいる」
バルコラがクラブデビューに向けてアピールを続け、守備面での修正も施される中、リヴァプールは金曜に勝ち点3とクリーンシートの確保を目指す。
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