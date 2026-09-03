AFP
翻訳者：
「2億1000万ユーロの金鉱脈！」 ラ・ファブリカはどのようにして単独でレアル・マドリーの今夏の大型補強を賄ったのか
ラ・ファブリカが前例のない巨額利益をもたらす
レアル・マドリーの名高い育成組織「ラ・ファブリカ」は、今夏の移籍市場で総売却額2億1000万ユーロという驚異的な数字を記録し、記録破りの夏の移籍ウインドーを締めくくった。移籍期限日のマヌエル・アンヘルの400万ユーロでのフラム移籍、そしてチェマ・アンドレスのブライトン移籍による1150万ユーロの収入が、この異例の収益化期間の最後を飾った。
アカデミーの収入は、ディオマンデ、ククレジャ、エスピ、ダンフリースといった大型補強を後押ししたクラブの今夏の総額2億4000万ユーロの陣容刷新を、ほぼ賄った形となった。
現在のバルデベバス有望株であるパラシオスやハコボ・オルテガから、ニコ・パスやマリオ・マルティンのような元アカデミー生に対する再販条項の保持まで、アカデミーがクラブの移籍市場全体の財政面を支えた。
- PsnewZ
国家が支えるライバル勢に対抗する自立持続型モデル
『Marca』によると、ラ・ファブリカが示した経済的な力は、フロレンティーノ・ペレスが2020年に始動させた長期的ビジョンの正しさを裏づけている。マンチェスター・シティやパリ・サンジェルマンのような国家支援を受けるクラブとの競争に直面する中、レアル・マドリーは、財政面と競技面のリターンを最大化するためのエリート人材供給源へとバルデベバスを変えることを優先した。
ペレスは、フットボールディレクターのマヌ・フェルナンデスの下で育成組織を再編し、あらゆる年代にわたってスカウティング、メソッド、運営体制の近代化を進めた。
クラブは2020年6月に「マヌエル・フェルナンデスがユースアカデミーの運営責任を担う」と発表し、ラ・ファブリカが自立的に移籍市場で力を発揮する存在となる土台を築いた。
ピッチ上での支配力が市場価値を押し上げる
ラ・ファブリカ出身選手の評価額が高騰しているのは、長年にわたって各年代の大会で圧倒的なパフォーマンスを続けてきたことに直接起因する。レアル・マドリーは2020-21シーズンにUEFAユースリーグ初優勝を果たし、その後は3つのユースカテゴリーで国内リーグ3冠を達成。さらにカスティージャも昇格プレーオフ進出を果たした。
こうした継続的な成功によって、バルデベバスはトップレベルの若手タレントを探す欧州スカウトにとって主要な目的地となった。
勝ち取ったタイトルと高水準の選手育成を両立させることで、このアカデミーは欧州全土で高額な移籍金を引き出せる市場での評価を確立した。
- Getty Images Sport
止まらないバルデベバスのマシン
アカデミー首脳陣とカスティージャのアルバロ・アルベロア監督の構造的な相乗効果により、この人材供給ラインには失速の兆しがまったく見られない。フォルテア、ジョアン・マルティネス、ゴンサロ・ガルシアといった有望株は、トップレベルのシニアチームでの検討対象へと引き続き急速に歩みを進めている。
一方で、積極的な補強は引き続きこのパイプラインを活性化させており、その象徴がアレクシス・シリアの加入だ。彼はフベニルAから素早く移行し、カスティージャの重要な戦力となった。
単一の移籍期間で2億1000万ユーロを生み出す力を証明したラ・ファブリカは、世界で最も収益性の高いサッカーアカデミーとして確固たる地位を築いている。
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