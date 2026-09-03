レアル・マドリーの名高い育成組織「ラ・ファブリカ」は、今夏の移籍市場で総売却額2億1000万ユーロという驚異的な数字を記録し、記録破りの夏の移籍ウインドーを締めくくった。移籍期限日のマヌエル・アンヘルの400万ユーロでのフラム移籍、そしてチェマ・アンドレスのブライトン移籍による1150万ユーロの収入が、この異例の収益化期間の最後を飾った。

アカデミーの収入は、ディオマンデ、ククレジャ、エスピ、ダンフリースといった大型補強を後押ししたクラブの今夏の総額2億4000万ユーロの陣容刷新を、ほぼ賄った形となった。

現在のバルデベバス有望株であるパラシオスやハコボ・オルテガから、ニコ・パスやマリオ・マルティンのような元アカデミー生に対する再販条項の保持まで、アカデミーがクラブの移籍市場全体の財政面を支えた。