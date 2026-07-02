2億ユーロの大型移籍でFCバイエルンは新たな移籍問題に直面する恐れがある。

トッテナム・ホットスパーは、サンドロ・トナリ（ニューカッスル・ユナイテッド）とマテウス・フェルナンデス（ウェストハム・ユナイテッド）の獲得に計2億ユーロを支払ったばかり。そのため、このポルトガル人選手をさらに獲得する可能性は低い。
英紙『ザ・サン』やスカイの報道によると、トッテナムはパルヒニャのレンタル移籍でバイエルンと交渉した3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、再交渉も予定していない。つまり、パルヒニャをスパーズに売却する選択肢は消えた。
トッテナム・ホットスパーは、サンドロ・トナリ（ニューカッスル・ユナイテッド）とマテウス・フェルナンデス（ウェストハム・ユナイテッド）の獲得に計2億ユーロを支払ったばかり。そのため、このポルトガル人選手をさらに獲得する可能性は低い。
英紙『ザ・サン』やスカイの報道によると、トッテナムはパルヒニャのレンタル移籍でバイエルンと交渉した3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、再交渉も予定していない。つまり、パルヒニャをスパーズに売却する選択肢は消えた。
ミュンヘンにとってこれは痛手だ。パルヒニャに興味を示していたもう1つのクラブは、要求される2500万～3000万ユーロを捻出できず、しかも今は獲得の必要もない。
ポルトガルの『A Bola』は、パルヒニャにとってスポルティング・リスボン復帰は「一つの選択肢」で、本人も望んでいると伝えた。 しかしクラブはすでにレアル・ベティスからセルジ・アルティミラを1800万ユーロで獲得し、アトレティコ・マドリード移籍を目指すキャプテン兼中盤の要モーテン・ヒュルマンドの後継を確保した。
結果として、パルヒニャに興味を示すクラブは大幅に減った。同紙によると、スポルティングはアルティミラ獲得前にバイエルンにレンタル移籍後買い取り義務付きのオファーを提示したが、拒否されたという。
この結果、パルヒニャは当面バイエルンに復帰する見込みだ。ただし彼は代理人に、バイエルンまたは移籍希望クラブと早期に合意し、長期的な将来を明確にするよう指示している。
彼は契約上、2028年までミュンヘンに所属する。2024年夏、トーマス・トゥヘルが熱望した「ホールディング・シックス」は、1年の遅れとトゥヘルとの決別を経てようやく加入した。 5100万ユーロの移籍金に見合う活躍はできず、仮に売却しても大きな損失は避けられない。
度重なる怪我もあり、デビューシーズンは苦い思い出となった。中盤の序列ではヨシュア・キミッヒ、レオン・ゴレツカ、アレクサンダル・パブロヴィッチの後塵を拝した。25試合出場、得点関与ゼロ、レッドカード1枚、出場時間986分。バイエルンでの1章は早くも幕を閉じた。
一方、1年間のレンタル移籍先であるトッテナムでは、チームが降格圏まで沈んだものの、彼自身は数少ない希望だった。 公式戦45試合で7ゴール3アシストを記録し、最終節エバートン戦では1-0の決勝点をマークして残留に貢献した。
パルヒニャはロンドンに残りたいと強調した。「ここに来てから一日も早く自分の家のように感じています。ファン、観客、そしてトップクラブ。トッテナムでプレーし、ここに残りたいと思わない人などいるでしょうか？ここには私に必要なものがすべて揃っています」と語った。デ・ゼルビ監督も「はい、100パーセント、彼を残したいと思っています！」と明言していた。
だが、その願いは叶わなかった。パルヒニャとバイエルン双方にとって残念な結末だ。