2億ユーロの大型移籍でFCバイエルンは新たな移籍問題に直面する恐れがある。

彼は契約上、2028年までミュンヘンに所属する。2024年夏、トーマス・トゥヘルが熱望した「ホールディング・シックス」は、1年の遅れとトゥヘルとの決別を経てようやく加入した。 5100万ユーロの移籍金に見合う活躍はできず、仮に売却しても大きな損失は避けられない。

度重なる怪我もあり、デビューシーズンは苦い思い出となった。中盤の序列ではヨシュア・キミッヒ、レオン・ゴレツカ、アレクサンダル・パブロヴィッチの後塵を拝した。25試合出場、得点関与ゼロ、レッドカード1枚、出場時間986分。バイエルンでの1章は早くも幕を閉じた。

一方、1年間のレンタル移籍先であるトッテナムでは、チームが降格圏まで沈んだものの、彼自身は数少ない希望だった。 公式戦45試合で7ゴール3アシストを記録し、最終節エバートン戦では1-0の決勝点をマークして残留に貢献した。

パルヒニャはロンドンに残りたいと強調した。「ここに来てから一日も早く自分の家のように感じています。ファン、観客、そしてトップクラブ。トッテナムでプレーし、ここに残りたいと思わない人などいるでしょうか？ここには私に必要なものがすべて揃っています」と語った。デ・ゼルビ監督も「はい、100パーセント、彼を残したいと思っています！」と明言していた。

だが、その願いは叶わなかった。パルヒニャとバイエルン双方にとって残念な結末だ。