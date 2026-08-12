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「2人合わせたより多く勝っている！」 ブレナン・ジョンソン、痛烈な「クソ」発言の侮辱を受け、ジェイミー・オハラとギャビー・アボンラホールを痛烈批判
プレミアリーグでは珍しい交換トレード
ジョンソンは正式にエヴァートンと4年契約を結んだ。クリスタル・パレスにクラブ記録と報じられた3500万ポンドの移籍金で加入してから、わずか8カ月後のことだ。プレミアリーグでは珍しい交換トレードとなり、ウインガーのマクニールは反対にセルハースト・パークへ移った。このウインガーの南ロンドンでの短い在籍期間は大きな失望に終わった。トッテナムから最初の移籍を果たした後、ウェールズ代表は全公式戦26試合で1点も決められなかった。
同様に、マクニールも昨季は調子が上がらなかった。バーンリー時代には将来のスーパースター候補ともてはやされた26歳だったが、トフィーズでも25試合に出場して無得点に終わった。
識者たちが厳しく批判
予想外の交換トレードについて生放送中に反応した元トッテナムMFオハラ氏と元アストン・ビラFWアグボンラホール氏は、2人のウインガーに対する評価で一切手加減しなかった。
「ドワイト・マクニールは好きだ」とオハラ氏はtalkSPORTで語った。「ブレナン・ジョンソンはここ数シーズン、過大評価の存在だった。スパーズでは結果を出せなかったし、試合の中で消えてしまう」
その後、アグボンラホール氏は2人の成績に言及した。「昨季の数字を見れば分かる」と同氏は述べ、得点とアシストの著しい少なさを強調した。「まるで『お前らにこいつをやるから、こっちにもそいつをよこせ！』みたいなものだ」
2人が笑う中、オハラ氏は辛辣にこう締めくくった。「『こっちはガラクタをやる、お前らもガラクタを返してくれ！』」
ジョンソンがSNSで反撃
この辛辣なやり取りを収めた動画がインスタグラムに投稿されると、ジョンソンは間髪を入れず、コメント欄で8語の痛烈な返答を見舞った。「この2人を合わせたよりも多く勝ち取っている」
この反論が拡散した後、オハラは水曜朝にXを更新し、自身の立場を擁護。広くシェアされた動画は、彼らの放送内容の全てを伝えているわけではないと主張した。
「切り抜きだけを見て、全体の話を聞かない時の［問題］がこれだ」と、彼は書いた。「私たちはブレナンとマクニールの昨季のスタッツについて話していて、それがひどかったという話であって、彼らが悪い選手だと言ったわけではない。私はマクニールのファンだし、ブレナンにはあらゆる資質があるとも言った。ただ、彼自身も自分のシーズンはひどかったと認めるはずだ」
- Getty Images Sport
開幕週末にいきなり再会
ジョンソンは今後、ヒル・ディキンソン・スタジアムへの注目の移籍を経て、自身に向けられてきた声高な批判を封じることに全力を注ぐことになる。25歳の同選手は、デイヴィッド・モイーズの下で自身最高の攻撃的なパフォーマンスを取り戻そうと必死になるはずだ。一方、マクニールはセルハースト・パークで停滞した自身のキャリアの再生を図り、ロンドンでの新たなスタートがその明白なポテンシャルを引き出すことを願う。
驚くべきことに、この両ウイングは古巣と対戦するまで長く待つ必要がない。エヴァートンとクリスタル・パレスは新たなプレミアリーグ開幕節で対戦する予定となっており、早くも再会が実現する。
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