予想外の交換トレードについて生放送中に反応した元トッテナムMFオハラ氏と元アストン・ビラFWアグボンラホール氏は、2人のウインガーに対する評価で一切手加減しなかった。

「ドワイト・マクニールは好きだ」とオハラ氏はtalkSPORTで語った。「ブレナン・ジョンソンはここ数シーズン、過大評価の存在だった。スパーズでは結果を出せなかったし、試合の中で消えてしまう」

その後、アグボンラホール氏は2人の成績に言及した。「昨季の数字を見れば分かる」と同氏は述べ、得点とアシストの著しい少なさを強調した。「まるで『お前らにこいつをやるから、こっちにもそいつをよこせ！』みたいなものだ」

2人が笑う中、オハラ氏は辛辣にこう締めくくった。「『こっちはガラクタをやる、お前らもガラクタを返してくれ！』」



