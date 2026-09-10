エキティケは年明け前後の復帰が見込まれている。イスクが調子を探っていた間、自身のポジションを脅かす激しい競争に直面しなかったという意味で、幸運だったのだろうか。

その質問に対し、NetBet Casinoとの提携で取材に応じた元リヴァプールのウインガー、ペナントは、GOALにこう語った。「幸運だったとは言わない。おそらく2人を同時に起用する方法を見つけていたと思うからだ。

「エキティケが負傷したタイミングでは、［コーディ］ガクポはいいプレーができていなかった。エキティケは左に流れるのを好む選手だと分かっている。だから、ある時点でイスクが中央で先発し、エキティケが左サイドに入り、ガクポのように右足で中へ切れ込み、ときには2トップのような形になることがあったとしても、私は驚かなかっただろう。

「ただ、2人ともいい選手で、素晴らしい選手だ。ああいう選手をベンチに座らせておくことはできない。どこかの時点で2人を同時にプレーさせる方法を見つけていただろう」