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2人の9番？ 1億2500万ポンドのアレクサンデル・イサクは「ベンチに座らせておく」には良すぎる。元リヴァプール選手が、ウーゴ・エキティケの負傷復帰後に何が起こるかを説明
リバプールは2025年、先を見据えた才能ある選手の獲得に多額を投じた
2025年夏の大型補強によって、リヴァプールはプレミアリーグ優勝の余韻に浸っていたチームに新たな顔ぶれを加えた。フロリアン・ヴィルツは1億1600万ポンド（1億5700万ドル）で獲得され、エキティケは6900万ポンド（9400万ドル）、そしてイサクはセント・ジェームズ・パークからアンフィールドへ活躍の場を移し、英国サッカー史上最高額の選手となった。
ドイツ人プレーメーカーのヴィルツは期待された影響力を発揮するのに苦しみ、エキティケは4月にアキレス腱を負傷。さらにイサクはプレシーズンを欠場した後に脚を骨折し、公式戦全大会でわずか4ゴールにとどまった。
26歳のイサクは2026-27シーズン序盤にも厳しい視線を向けられていたが、直近のプレミアリーグ2試合で3度ネットを揺らしている。失われていた輝きは取り戻されつつあるのかもしれず、現時点でイラオラは誰を最前線に置くべきか頭を悩ませる必要はない。
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イサクは1億2500万ポンドの控えにならずに済んだ幸運な存在なのか？
エキティケは年明け前後の復帰が見込まれている。イスクが調子を探っていた間、自身のポジションを脅かす激しい競争に直面しなかったという意味で、幸運だったのだろうか。
その質問に対し、NetBet Casinoとの提携で取材に応じた元リヴァプールのウインガー、ペナントは、GOALにこう語った。「幸運だったとは言わない。おそらく2人を同時に起用する方法を見つけていたと思うからだ。
「エキティケが負傷したタイミングでは、［コーディ］ガクポはいいプレーができていなかった。エキティケは左に流れるのを好む選手だと分かっている。だから、ある時点でイスクが中央で先発し、エキティケが左サイドに入り、ガクポのように右足で中へ切れ込み、ときには2トップのような形になることがあったとしても、私は驚かなかっただろう。
「ただ、2人ともいい選手で、素晴らしい選手だ。ああいう選手をベンチに座らせておくことはできない。どこかの時点で2人を同時にプレーさせる方法を見つけていただろう」
イサクは2026-27シーズン、アンフィールドで期待に応えなければならない
新シーズンを前に、リヴァプールのレジェンドで、マージーサイドの赤い側から今なお愛情を込めて「ゴッド」と呼ばれるロビー・ファウラーは、GOALに対し、イサクのコンディションや期待に応える能力に不安を抱いていると認めた。
また、このスウェーデン人選手が今季結果を残し、これ以上の補強の必要性を考えなくて済むようにしなければならないという点については、こう語っている。「まったくその通りだ。それは監督たちにも当てはまる。監督の［アルネ・スロット］も明らかに2年目に結果を出せなかったから、人々はそこを疑問視した。そして誰もが知っているように、人々が物事に疑問を抱き始めたら、向かう先はひとつしかない」
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イサクが得点、バルコラが攻撃陣に加わる
イサクはノッティンガム・フォレスト戦とイプスウィッチ戦で得点を挙げたが、2026-27シーズンのリヴァプールにおけるチャンピオンズリーグ初戦では再び不発。それでもチームはアンフィールドでアトレティコ・マドリーに2-1の逆転勝利を収めた。
さらに、フランス代表ウインガーのブラッドリー・バルコラにも1億2300万ポンド（1億6700万ドル）が投じられており、近い将来のどこかで、リヴァプールを率いるイラオラ監督が直面することになる選考上の悩みに新たな要素を加えている。
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