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「2人がマークに来る！」――ガブリエルが語る、アーセナルのコーナーキックの脅威とセットプレーのたびに思うこと
目標の背景にある考え方
堅実な守備とペナルティエリアでの驚異的な得点力で北ロンドンを魅了するガブリエル。クラブ通算250試合を達成したこのブラジル人は、アーセナルDF最多得点記録を持つローラン・コシェルニーの数字に迫っている。その秘密は、南米で育ったストライカーとしての本能だと本人は語る。
「チャンスがあれば得点できて嬉しいです。アーセナルの記録に近づいていることも分かっています。このクラブの歴史に名を刻みたいので、ぜひ達成したいですね。若い頃はフォワードとしてプレーし、たくさんゴールを決めていました。 ディフェンダーなので難しいですが、努力して学んでいます。トレーニングでも重点的に取り組んでいます。コーナーキックでの得点はチーム全体の成果です。セットプレーでは互いに助け合っています。」
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二重マーキングへの対処
アーセナルはイングランドで最もセットプレーの効率が高いチームだ。そのためガブリエルはペナルティエリア内でスペースを失っている。対戦相手は彼の動きを最優先してマークするが、その戦術変化は味方が空いたスペースを活用するチャンスになると彼は語る。
「もちろん、状況はますます厳しくなっています。ペナルティエリアに入ると、たいてい2人の選手がマークに来るからです」とこのディフェンダーは説明した。 「でも、それはチームにとって良いことです。私がマークされると、他の選手がフリーになり、得点できるからです。私が前線に上がれば、必ずチャンスが生まれる。その瞬間、『決められる』と信じています。それが私のコーナーキックでのメンタリティです」
セットプレーのトレーニングの進化
セットプレー専門コーチのニコラス・ジョヴェールの下、アーセナルはセットプレーを科学レベルに高めた。ガブリエルは、この特訓の強度はキャリアで経験したことがないと言う。外から見ると混沌しているように見えるが、彼はボールがペナルティエリアに入る前から動きを計算し、チームで共有していると強調する。
「通常はプランがある」とガブリエルは語る。「それでもピッチで即座に判断するときもある。だが何か起こる前に頭には答えがある。連携して、全員がすべきことを知っている。 具体的な方法は明かせないが、重要なのはフィジカルだけでなく、集中力とタイミングだ。 「これほどセットプレーを練習したのは初めてです。どのチームもセットプレーを徹底的に練習します。得点したいからです。私たちはクロスを上げ、ゴールを決める質を持っています。だから、練習の成果を楽しみながら活かしたいです。」
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「兄弟」サリバとの提携
攻撃での活躍が注目されるが、ガブリエルの主な役割は、ウィリアム・サリバとともにプレミア屈指の守備を支えること。2人は優勝争いを支える「心を通わせる」連携を築いており、ガブリエルはこれを「仕事以上の関係」と語る。 「彼は僕の兄弟のような存在だ」とガブリエルは語る。「彼が来て一緒にプレーし始めてから、僕たちは大きく成長した。お互いを理解し、とてもうまくいっている。毎シーズンさらに上を目指している。だから、彼と一緒にプレーできてとても幸せだ」