堅実な守備とペナルティエリアでの驚異的な得点力で北ロンドンを魅了するガブリエル。クラブ通算250試合を達成したこのブラジル人は、アーセナルDF最多得点記録を持つローラン・コシェルニーの数字に迫っている。その秘密は、南米で育ったストライカーとしての本能だと本人は語る。

「チャンスがあれば得点できて嬉しいです。アーセナルの記録に近づいていることも分かっています。このクラブの歴史に名を刻みたいので、ぜひ達成したいですね。若い頃はフォワードとしてプレーし、たくさんゴールを決めていました。 ディフェンダーなので難しいですが、努力して学んでいます。トレーニングでも重点的に取り組んでいます。コーナーキックでの得点はチーム全体の成果です。セットプレーでは互いに助け合っています。」