2つの騒動を受け、FIFAは2026年ワールドカップに向けた新たなレッドカード規則を発表した。

2月のチャンピオンズリーグPO1stレグ、ベンフィカ対レアル・マドリード戦で、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアンニが人種差別発言疑惑を起こした。 アルゼンチン代表に選ばれなかった同選手は、ヴィニシウス・ジュニアに人種差別的な暴言を吐いたとされたが、口論の際はユニフォームで口元を隠していたため、具体的な発言は確認できなかった。直後には出場停止となったが、その試合は続行した。

4月中旬、UEFAは「差別的行為」で6試合の出場停止を科した。2週間後、FIFAが世界中の大会に拡大。代表に選ばれていてもW杯グループリーグ初戦2試合を欠場していた。