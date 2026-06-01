FIFA審判委員会のピエルルイジ・コリーナ委員長はメディア向けブリーフィングで、選手が手やユニフォームで口を覆った場合、審判はレッドカードを提示すると発表した。 ただし「対立的な会話の場合に限る。同じクラブに所属する選手が代表戦で対戦するなど友好的な関係なら介入しない」と説明した。
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2つの騒動を受け、FIFAは2026年ワールドカップに向けた新たなレッドカード規則を発表した。
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2月のチャンピオンズリーグPO1stレグ、ベンフィカ対レアル・マドリード戦で、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアンニが人種差別発言疑惑を起こした。 アルゼンチン代表に選ばれなかった同選手は、ヴィニシウス・ジュニアに人種差別的な暴言を吐いたとされたが、口論の際はユニフォームで口元を隠していたため、具体的な発言は確認できなかった。直後には出場停止となったが、その試合は続行した。
4月中旬、UEFAは「差別的行為」で6試合の出場停止を科した。2週間後、FIFAが世界中の大会に拡大。代表に選ばれていてもW杯グループリーグ初戦2試合を欠場していた。
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アフリカネイションズカップ決勝で騒動：FIFAが厳正に対処
プレスティアニ事件の数週間前に起きた別の騒動を受け、FIFAは新たな方針を導入した。審判の判定に抗議してピッチを離れる選手には即レッドカードが示され、選手に退場を促すスタッフにも同様の処分が科される。
アフリカネイションズカップ決勝のモロッコ戦では、セネガル代表がパペ・ティアウ監督の指示で判定に抗議しピッチを離れた。試合はセネガルが延長戦で勝利したが、2か月後、国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）はモロッコを勝者とする裁定を下した。
ゴールキーパーによる怪我の偽装？ FIFAは依然として謎に包まれている
ワールドカップを前にFIFAが既に発表したルール変更は、時間稼ぎを防ぐことが目的。ゴールキック、コーナーキック、スローインで適用される新しい「5秒ルール」などが代表例だ。 ただしコリーナ氏は「審判の微妙な判断が重要だ」と指摘。例えば、ロングスローの専門家がゴールから遠く離れた位置から投げ入れる場合はカウントダウンを行わないべきだと述べた。
また、ゴールキーパーが負傷を装い、監督がピッチサイドで戦術を指示する新慣行への対応もまだ不明だ。大会では治療を受けた選手は1分経過するまで再出場できないが、GKにどう適用するかは不透明だ。 GKが対象となった場合、コリーナ氏は「選手たちがこの問題を理解してくれると期待している」と語った。