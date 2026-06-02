ファブリツィオ・ロマーノによると、パルヒニャの第一希望はトッテナムへの完全移籍だ。スパーズには3000万ユーロの買い取りオプションがあり、移籍が成立しなければスポルティングが再獲得する可能性が残る。
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2つの選択肢と明確な優先順位：FCバイエルン、レンタル選手から巨額の収入を見込む
ポルトガルの日刊紙『A Bola』は最近、パルヒニャがトッテナムへの完全移籍よりスポルティング復帰を望み、家族のもとへ戻ろうとしていると報じた。移籍のため、彼は年俸を最低水準まで下げる用意もあるという。
バイエルンにとって、パルヒニャがトッテナム残留を望むのは朗報だ。買い取りオプションを行使するだけで済むトッテナムに対し、スポルティングの場合は再交渉が必要だった。 レンタル移籍後に買い取り義務が付く契約が検討されていたが、バイエルンが納得できる移籍金を得られたかは疑問だ。
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パルヒニャはバイエルンに巨額の損失をもたらし、トッテナムの残留を決めた。
バイエルンは2024年夏、パルヒニャ獲得に5000万ユーロを支払った。しかし、この投資は報われなかった。パルヒニャを推していたトゥヘルはすでに監督を辞任していた。 後任のコンパニは彼を起用しようとしたが、パルヒニャは度重なる長期離脱に悩んだ。
結果として、戦力外とされていたレオン・ゴレツカが、負傷中のアレクサンダル・パブロヴィッチの穴を埋め、ヨシュア・キミッヒとともに中盤の軸となった。パルヒニャは1年でトッテナムへレンタル移籍。降格回避に貢献した。 公式戦45試合で7得点3アシストを記録。特に最終節エバートン戦での決勝点がチームに残留をもたらした。
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FCバイエルンはパルヒニャの移籍金で大型補強を狙っている。
一方、ドイツ最多優勝クラブであるバイエルン・ミュンヘンにとってパルヒニャの移籍金は大きな収入源となる。ドイツ誌『キッカー』によると、バイエルンは移籍予算を1億ユーロに増やすため、レンタル中のパルヒニャ、アレクサンダー・ニュベル、サシャ・ボエイ、ブライアン・サラゴサらの売却で当面4000万ユーロを調達する必要があるという。
『キッカー』によると、補強ポイントは2つ。1つ目は左SBだ。アルフォンソ・デイヴィスは前十字靭帯断裂後の怪我が続いて信頼性が低下している。
代替候補としてはドイツ代表ナサニエル・ブラウンが浮上。The Athleticによるとバイエルンは関心を強めており、アーセナルも注目している。Sport1は、バイエルン幹部がフランクフルト所属のブラウン代理人と会談したと伝えた。移籍金は6000万ユーロ以上と報じられる。
さらに、左ウイングや中央でもプレーできる攻撃的選手も補強候補に挙げられている。アンソニー・ゴードンがバルセロナへ移籍したため、候補者の名前が次々と取り沙汰されている。
『tz』はAFCボーンマスのジュニア・クルピを8000万ユーロで、ファブリツィオ・ロマーノはPSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリを新ターゲットと伝えている。 ロマーノ氏によると、バイエルンはサイバリと交渉中で、ゴードン移籍の白紙化でその動きが加速。本人は「今夏バイエルン移籍を熱望」と伝えられる。