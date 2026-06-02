2つの選択肢と明確な優先順位：FCバイエルン、レンタル選手から巨額の収入を見込む

一方、ドイツ最多優勝クラブであるバイエルン・ミュンヘンにとってパルヒニャの移籍金は大きな収入源となる。ドイツ誌『キッカー』によると、バイエルンは移籍予算を1億ユーロに増やすため、レンタル中のパルヒニャ、アレクサンダー・ニュベル、サシャ・ボエイ、ブライアン・サラゴサらの売却で当面4000万ユーロを調達する必要があるという。

『キッカー』によると、補強ポイントは2つ。1つ目は左SBだ。アルフォンソ・デイヴィスは前十字靭帯断裂後の怪我が続いて信頼性が低下している。

代替候補としてはドイツ代表ナサニエル・ブラウンが浮上。The Athleticによるとバイエルンは関心を強めており、アーセナルも注目している。Sport1は、バイエルン幹部がフランクフルト所属のブラウン代理人と会談したと伝えた。移籍金は6000万ユーロ以上と報じられる。

さらに、左ウイングや中央でもプレーできる攻撃的選手も補強候補に挙げられている。アンソニー・ゴードンがバルセロナへ移籍したため、候補者の名前が次々と取り沙汰されている。

『tz』はAFCボーンマスのジュニア・クルピを8000万ユーロで、ファブリツィオ・ロマーノはPSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリを新ターゲットと伝えている。 ロマーノ氏によると、バイエルンはサイバリと交渉中で、ゴードン移籍の白紙化でその動きが加速。本人は「今夏バイエルン移籍を熱望」と伝えられる。