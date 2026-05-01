彼より多く得点を挙げた選手は13人いる。その中にはチームメイトのセルフー・ギラッシとユリアン・ブラント（いずれも3ゴール）も含まれる。ファビオ・シルバは途中出場では1ゴール少ない。それでも彼はリーグ屈指のスーパーサブだ。
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2つの見方が妥当だ：BVBの主力選手ファビオ・シルバをめぐる問題点
23歳の彼はドイツ1部で25試合に出場し、18試合が途中出場。8回の得点関与のうち7回は途中出場で記録した。1月中旬のホーム・サンクトパウリ戦（3-2勝利）では先発し、カリム・アデイエミの2点目をアシストした。
「先発かどうかにかかわらず、監督が私を必要とする時はいつでも、チームのために貢献したい」と、昨夏ウルヴァーハンプトンから2250万ユーロで移籍したこの攻撃的選手は語った。 さらに彼は「僕は得点を挙げるだけの選手ではないと、誰もが理解してくれていると思う」と付け加えた。
それでも彼は今季、板挟みの状況にある。ここで言う「板挟み」とは、移籍時に抱えていた内転筋の怪我やその手術の後遺症ではない。それらの影響で出遅れたものの、彼はすでにコンディションを回復。9試合の先発中7試合は2026年に入ってからだ。
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フランクフルトでファビオ・シルバ、BVBのスーパーサブとして大活躍
この元代表選手は、切り札としてチームに大きな影響を与えてきた。シルバは新天地でのスタートは順風満帆ではなかったが、ピッチでは常に存在感を示した。
ピッチに立つと即座に献身性を示し、終盤にチームと監督が求めるエネルギーをもたらす。 献身的な姿勢、スピード、深い位置への動き、そして高いテクニックとゲーム理解力で連係にもフィットする。年明けのフランクフルト戦（3-3）での活躍は、近年のBVB最高のスーパーサブパフォーマンスの一つだった。
その活躍が評価され、数試合で先発起用されたが、チームは結果を残せず。彼は再びベンチに退いた。
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ファビオ・シルバの加入で、BVBの攻撃はより流動的で予測不能になった。
シルバとギラッシではドルトムントの攻撃が明らかに変わる。シルバがいると攻撃は流動的で予測しにくくなる。一方ギラッシは「壁」役で、多くのロングボールやクロスが送られる。
それでもシルバも先発すると、ギラッシ同様、前線で孤立する場面が目立った。特に前半の低調さはボルシアの慢性的な課題で、その傾向は顕著だった。終盤のジョーカー起用では相手の疲労でスペースが生まれるが、それだけが理由ではない。
「フォワードとして得点は大切だ。それが一番の喜びだから」とシルバは語る。「うまくいかない時もあるし、もっと時間が必要な時もある。今シーズンのある時期にはアシストの方が重要だった。僕のプレースタイルを見れば、チームに貢献できることは誰にでもわかるはずだ。自分のパフォーマンスと、チームに提供できるものにとても満足している」
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チームに貢献するプレーは見せるものの、BVBのFWにとって3得点は少なすぎる。
約3週間前、ニコ・コヴァチ監督は「ここ3、4週間でファビオはトレーニングでさらにレベルアップし、大きな進歩が見られる」と彼の成長を認めた。
日曜のフライブルク戦でシルバが4点目を決めた後、監督は「彼に欠けていたのはフィジカルだ。森を2度走っただけでブンデスリーガで通用するわけではない。フィジカルが向上すれば、試合でも通用する」と語った。
BVBはプレースタイルを大きく変える見込みで、シルバの特長はチームにフィットする。一方、ギラッシーの去就は次期移籍市場で再び話題になるだろう。
とはいえ、36試合3得点（平均出場32分）では物足りない。出場時間を踏まえると115分に1得点に関与するのは評価できるが、ストライカーには結果が求められる。ここがシルバのジレンマだ。
ファビオ・シルバ：BVBでの成績
公式戦 得点 アシスト イエローカード 36 3 7 5