2つの見方が妥当だ：BVBの主力選手ファビオ・シルバをめぐる問題点

23歳の彼はドイツ1部で25試合に出場し、18試合が途中出場。8回の得点関与のうち7回は途中出場で記録した。1月中旬のホーム・サンクトパウリ戦（3-2勝利）では先発し、カリム・アデイエミの2点目をアシストした。

「先発かどうかにかかわらず、監督が私を必要とする時はいつでも、チームのために貢献したい」と、昨夏ウルヴァーハンプトンから2250万ユーロで移籍したこの攻撃的選手は語った。 さらに彼は「僕は得点を挙げるだけの選手ではないと、誰もが理解してくれていると思う」と付け加えた。

それでも彼は今季、板挟みの状況にある。ここで言う「板挟み」とは、移籍時に抱えていた内転筋の怪我やその手術の後遺症ではない。それらの影響で出遅れたものの、彼はすでにコンディションを回復。9試合の先発中7試合は2026年に入ってからだ。