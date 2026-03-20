最近、アイヒホルンはミュンヘンへの夏の移籍が執拗に噂されていた。しかし、Sport1の報道によると、2つの理由から方針転換がなされたという。
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2つの理由による方針転換か？FCバイエルンは、ヘルタの有望株ケネット・アイヒホルンの獲得を結局見送るようだ
一方で、FCバイエルンは移籍金総額が高すぎると見ているようだ。来夏に発動されるアイヒホルンの契約解除条項は、1000万～1200万ユーロと報じられている。他方、FCバイエルンの首脳陣は、現在非常に成果を上げているクラブのユース部門において、アイヒホルンの移籍が不満を招くことを懸念しているという。
アイヒホルンはドイツ屈指の才能と目されており、わずか16歳ながら今シーズンの前半戦でレギュラーの座を勝ち取った。しかし、彼を獲得すれば、ミュンヘンの若手ミッドフィールダーたちがトップチームに昇格する道が自動的に狭まってしまうことになる。最近では、デビッド・サントス・ダイバー（19）とフェリペ・チャベス（18）がデビューを果たしたが、チャベスは冬の移籍市場で1.FCケルンへレンタル移籍した。
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ノエル・アセコが夏にFCバイエルンに復帰する
さらに、FCバイエルンは今夏、ハノーファー96からノエル・アセコを呼び戻すことが、木曜日に同クラブが発表したプレスリリースで明らかになった。 20歳のアセコはFCバイエルンのユース出身で、今シーズンは2部リーグのハノーファー96にレンタル移籍している。アセコの活躍が評価され、ハノーファーは先日100万ユーロの買い取りオプションを行使したが、これに対しバイエルンは直ちに250万ユーロの買い戻し条項を発動した。
アセコは来シーズン、移籍金なしでクラブを去ることになるレオン・ゴレツカの枠を埋める可能性がある。レギュラーのヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチに加え、トム・ビショフもダブルボランチとして起用可能だ。ビショフと同様、アセコも理論上はサイドバックとして起用できる。
ノエル・アセコ：ハノーファー96での成績
ゲーム 26 ゴール 3 アシスト 5 出場時間 1,830
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