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Nino Duit

翻訳者：

2つの理由による方針転換か？FCバイエルンは、ヘルタの有望株ケネット・アイヒホルンの獲得を結局見送るようだ

FCバイエルンは、ヘルタ・ベルリン所属の16歳の有望なミッドフィルダー、ケネット・アイヒホルンを巡る争奪戦から撤退した模様だ。

最近、アイヒホルンはミュンヘンへの夏の移籍が執拗に噂されていた。しかし、Sport1の報道によると、2つの理由から方針転換がなされたという。

  • 一方で、FCバイエルンは移籍金総額が高すぎると見ているようだ。来夏に発動されるアイヒホルンの契約解除条項は、1000万～1200万ユーロと報じられている。他方、FCバイエルンの首脳陣は、現在非常に成果を上げているクラブのユース部門において、アイヒホルンの移籍が不満を招くことを懸念しているという。 

    アイヒホルンはドイツ屈指の才能と目されており、わずか16歳ながら今シーズンの前半戦でレギュラーの座を勝ち取った。しかし、彼を獲得すれば、ミュンヘンの若手ミッドフィールダーたちがトップチームに昇格する道が自動的に狭まってしまうことになる。最近では、デビッド・サントス・ダイバー（19）とフェリペ・チャベス（18）がデビューを果たしたが、チャベスは冬の移籍市場で1.FCケルンへレンタル移籍した。

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    ノエル・アセコが夏にFCバイエルンに復帰する

    さらに、FCバイエルンは今夏、ハノーファー96からノエル・アセコを呼び戻すことが、木曜日に同クラブが発表したプレスリリースで明らかになった。 20歳のアセコはFCバイエルンのユース出身で、今シーズンは2部リーグのハノーファー96にレンタル移籍している。アセコの活躍が評価され、ハノーファーは先日100万ユーロの買い取りオプションを行使したが、これに対しバイエルンは直ちに250万ユーロの買い戻し条項を発動した。 

    アセコは来シーズン、移籍金なしでクラブを去ることになるレオン・ゴレツカの枠を埋める可能性がある。レギュラーのヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチに加え、トム・ビショフもダブルボランチとして起用可能だ。ビショフと同様、アセコも理論上はサイドバックとして起用できる。

  • ノエル・アセコ：ハノーファー96での成績

    ゲーム26
    ゴール3
    アシスト5
    出場時間1,830
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