2つの理由による方針転換か？FCバイエルンは、ヘルタの有望株ケネット・アイヒホルンの獲得を結局見送るようだ

一方で、FCバイエルンは移籍金総額が高すぎると見ているようだ。来夏に発動されるアイヒホルンの契約解除条項は、1000万～1200万ユーロと報じられている。他方、FCバイエルンの首脳陣は、現在非常に成果を上げているクラブのユース部門において、アイヒホルンの移籍が不満を招くことを懸念しているという。

アイヒホルンはドイツ屈指の才能と目されており、わずか16歳ながら今シーズンの前半戦でレギュラーの座を勝ち取った。しかし、彼を獲得すれば、ミュンヘンの若手ミッドフィールダーたちがトップチームに昇格する道が自動的に狭まってしまうことになる。最近では、デビッド・サントス・ダイバー（19）とフェリペ・チャベス（18）がデビューを果たしたが、チャベスは冬の移籍市場で1.FCケルンへレンタル移籍した。