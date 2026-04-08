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Tsutomu Maeda

【4月12日】なでしこジャパン アメリカ代表戦第1戦の試合日程・キックオフ時間・メンバー｜サッカー日本女子代表

日本
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国 対 日本
親善試合

4月12日(日)開催、なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)のアメリカ女子代表戦第1戦のキックオフ時間や招集メンバー、視聴方法を紹介。

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なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合3連戦の第1戦が、2026年4月12日(日)に行われる。

本記事では、アメリカ代表戦第1戦のキックオフ時間やメンバー、視聴方法を紹介する。

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    アメリカ代表戦第1戦の試合日・キックオフ時間は？

    なでしこジャパンとアメリカ代表は、2026年4月の国際親善試合で3度の対戦を予定。第1戦はアメリカ・カリフォルニア州サンノゼのペイパル・パークで開催予定で、日本時間4月12日(日)午前6:30にキックオフを迎える。

    • 対戦カード：なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
    • 開催日：2026年4月12日(日)
    • キックオフ時間：午前6:30
    • 会場：ペイパル・パーク(カリフォルニア州サンノゼ／アメリカ)

    ※すべて日本時間。

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  • Nadeshiko usa abema 202604（C）AbemaTV,Inc.

    アメリカ代表戦第1戦のテレビ放送・ネット配信予定

    第1戦を含むなでしこジャパンvsアメリカ代表の3連戦は、全試合がネット『ABEMA』で独占無料ライブ配信される。地上波などテレビ放送は行われない。

    第1戦では、丸山桂里奈氏・近賀ゆかり氏・大野忍氏が解説を担当。実況を小松正英氏が務める。見逃し配信も配信終了後から5月11日(月)23:59まで無料視聴可能だ。

    アメリカ代表戦第1戦 ABEMA中継情報

    試合日試合開始配信開始実況・解説見逃し配信
    2026年4月12日(日)
    なでしこジャパン vs アメリカ女子代表    		午前6:30午前6:00解説：丸山桂里奈・近賀ゆかり・大野忍
    実況：小松正英    		信終了後から5月11日(月)23:59まで

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    アメリカ女子代表の招集メンバー一覧

    ポジション背番号選手名所属
    GK1ジェーン・キャンベルヒューストン・ダッシュ
    18クラウディア・ディッキーシアトル・レインFC
    24ファロン・タリス＝ジョイスマンチェスター・ユナイテッド／イングランド
    DF12ティアナ・デイビッドソンゴッサムFC
    23エミリー・フォックスアーセナル／イングランド
    4ナオミ・ギルマチェルシー／イングランド
    3エイブリー・パターソンヒューストン・ダッシュ
    12リリー・リアルゴッサムFC
    6エミリー・サムズエンジェル・シティFC
    14エミリー・ソネットゴッサムFC
    12ジゼル・トンプソンエンジェル・シティFC
    26ケネディ・ウェスリーサンディエゴ・ウェーブFC
    MF17サム・コフィーマンチェスター・シティ／イングランド
    10リンジー・ヒープスリヨン／フランス
    16クレア・ハットンベイFC
    16ローズ・ラベルゴッサムFC
    13オリビア・モールトリーポートランド・ソーンズFC
    8ジェイディン・ショーゴッサムFC
    7リリー・ヨハネスリヨン／フランス
    FW12ミシェル・クーパーカンザスシティ・カレント
    -ジェイミース・ジョセフシカゴ・スターズFC
    2トリニティ・ロッドマンワシントン・スピリット
    19エマ・シアーズレーシング・ルイビルFC
    9アリー・セントナーカンザスシティ・カレント
    21アリッサ・トンプソンチェルシー／イングランド
    11ソフィア・ウィルソンポートランド・ソーンズFC
    監督エマ・ヘイズ

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  • 20260304 nadeshiko japan(C)Getty images

    なでしこジャパンの招集メンバー一覧

    ポジション背番号選手名所属
    GK1山下 杏也加マンチェスター・シティ／イングランド
    12平尾 知佳グラナダCF／スペイン
    23大熊 茜INAC神戸レオネッサ
    DF4熊谷 紗希ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド
    2清水 梨紗リヴァプール／イングランド
    21守屋 都弥ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
    13北川 ひかるエヴァートン／イングランド
    3南 萌華ブライトン／イングランド
    5高橋 はな三菱重工浦和レッズレディース
    16山本 柚月デンバー・サミットFC／アメリカ
    MF6古賀 塔子トッテナム／イングランド
    8【※負傷により不参加(4/8)】清家 貴子ブライトン／イングランド
    14長谷川 唯マンチェスター・シティ／イングランド
    18林 穂之香エヴァートン／イングランド
    10長野 風花リヴァプール／イングランド
    22千葉 玲海菜フランクフルト／ドイツ
    7宮澤 ひなたマンチェスター・ユナイテッド／イングランド
    15藤野 あおばマンチェスター・シティ／イングランド
    17浜野 まいかトッテナム／イングランド
    20松窪 真心ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ
    FW19谷川 萌々子バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
    11田中 美南ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
    9植木 理子ウェストハム・ユナイテッド／イングランド
    24土方 麻椰アストン・ヴィラ／イングランド
    監督代行狩野 倫久

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  • なでしこジャパンvsアメリカ代表のおすすめ視聴方法

    なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

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