なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合3連戦の第1戦が、2026年4月12日(日)に行われる。
本記事では、アメリカ代表戦第1戦のキックオフ時間やメンバー、視聴方法を紹介する。
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なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合3連戦の第1戦が、2026年4月12日(日)に行われる。
本記事では、アメリカ代表戦第1戦のキックオフ時間やメンバー、視聴方法を紹介する。
なでしこジャパンとアメリカ代表は、2026年4月の国際親善試合で3度の対戦を予定。第1戦はアメリカ・カリフォルニア州サンノゼのペイパル・パークで開催予定で、日本時間4月12日(日)午前6:30にキックオフを迎える。
※すべて日本時間。
第1戦を含むなでしこジャパンvsアメリカ代表の3連戦は、全試合がネット『ABEMA』で独占無料ライブ配信される。地上波などテレビ放送は行われない。
第1戦では、丸山桂里奈氏・近賀ゆかり氏・大野忍氏が解説を担当。実況を小松正英氏が務める。見逃し配信も配信終了後から5月11日(月)23:59まで無料視聴可能だ。
|試合日
|試合開始
|配信開始
|実況・解説
|見逃し配信
|2026年4月12日(日)
なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|午前6:30
|午前6:00
|解説：丸山桂里奈・近賀ゆかり・大野忍
実況：小松正英
|信終了後から5月11日(月)23:59まで
|ポジション
|背番号
|選手名
|所属
|GK
|1
|ジェーン・キャンベル
|ヒューストン・ダッシュ
|18
|クラウディア・ディッキー
|シアトル・レインFC
|24
|ファロン・タリス＝ジョイス
|マンチェスター・ユナイテッド／イングランド
|DF
|12
|ティアナ・デイビッドソン
|ゴッサムFC
|23
|エミリー・フォックス
|アーセナル／イングランド
|4
|ナオミ・ギルマ
|チェルシー／イングランド
|3
|エイブリー・パターソン
|ヒューストン・ダッシュ
|12
|リリー・リアル
|ゴッサムFC
|6
|エミリー・サムズ
|エンジェル・シティFC
|14
|エミリー・ソネット
|ゴッサムFC
|12
|ジゼル・トンプソン
|エンジェル・シティFC
|26
|ケネディ・ウェスリー
|サンディエゴ・ウェーブFC
|MF
|17
|サム・コフィー
|マンチェスター・シティ／イングランド
|10
|リンジー・ヒープス
|リヨン／フランス
|16
|クレア・ハットン
|ベイFC
|16
|ローズ・ラベル
|ゴッサムFC
|13
|オリビア・モールトリー
|ポートランド・ソーンズFC
|8
|ジェイディン・ショー
|ゴッサムFC
|7
|リリー・ヨハネス
|リヨン／フランス
|FW
|12
|ミシェル・クーパー
|カンザスシティ・カレント
|-
|ジェイミース・ジョセフ
|シカゴ・スターズFC
|2
|トリニティ・ロッドマン
|ワシントン・スピリット
|19
|エマ・シアーズ
|レーシング・ルイビルFC
|9
|アリー・セントナー
|カンザスシティ・カレント
|21
|アリッサ・トンプソン
|チェルシー／イングランド
|11
|ソフィア・ウィルソン
|ポートランド・ソーンズFC
|監督
|エマ・ヘイズ
|ポジション
|背番号
|選手名
|所属
|GK
|1
|山下 杏也加
|マンチェスター・シティ／イングランド
|12
|平尾 知佳
|グラナダCF／スペイン
|23
|大熊 茜
|INAC神戸レオネッサ
|DF
|4
|熊谷 紗希
|ロンドン・シティ・ライオネッツ／イングランド
|2
|清水 梨紗
|リヴァプール／イングランド
|21
|守屋 都弥
|ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
|13
|北川 ひかる
|エヴァートン／イングランド
|3
|南 萌華
|ブライトン／イングランド
|5
|高橋 はな
|三菱重工浦和レッズレディース
|16
|山本 柚月
|デンバー・サミットFC／アメリカ
|MF
|6
|古賀 塔子
|トッテナム／イングランド
|8
|【※負傷により不参加(4/8)】清家 貴子
|ブライトン／イングランド
|14
|長谷川 唯
|マンチェスター・シティ／イングランド
|18
|林 穂之香
|エヴァートン／イングランド
|10
|長野 風花
|リヴァプール／イングランド
|22
|千葉 玲海菜
|フランクフルト／ドイツ
|7
|宮澤 ひなた
|マンチェスター・ユナイテッド／イングランド
|15
|藤野 あおば
|マンチェスター・シティ／イングランド
|17
|浜野 まいか
|トッテナム／イングランド
|20
|松窪 真心
|ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ
|FW
|19
|谷川 萌々子
|バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
|11
|田中 美南
|ユタ・ロイヤルズ／アメリカ
|9
|植木 理子
|ウェストハム・ユナイテッド／イングランド
|24
|土方 麻椰
|アストン・ヴィラ／イングランド
|監督代行
|狩野 倫久
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