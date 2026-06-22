ワールドカップ優勝候補のスペインは、グループリーグ初戦で初出場のカーボベルデと0-0で引き分け、批判を受けた。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下で「偽9番」を務めるミケル・オヤルサバルは、特に厳しい批判にさらされた。 その原因は、引いた相手に最前線で孤立したからだ。実際、カーボベルデ戦の最初の30分間、彼はボールに触れることさえできなかった。これはW杯史上初の出来事だった。
しかし第2戦のサウジアラビア戦では、前半30分で3得点1アシストを記録。1966年以降、わずか2人目という大偉業だった。
ワールドカップ優勝候補のスペインは、グループリーグ初戦で初出場のカーボベルデと0-0で引き分け、批判を受けた。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下で「偽9番」を務めるミケル・オヤルサバルは、特に厳しい批判にさらされた。 その原因は、引いた相手に最前線で孤立したからだ。実際、カーボベルデ戦の最初の30分間、彼はボールに触れることさえできなかった。これはW杯史上初の出来事だった。
しかし第2戦のサウジアラビア戦では、前半30分で3得点1アシストを記録。1966年以降、わずか2人目という大偉業だった。
ラミネ・ヤマルがスペイン代表に不可欠なのは、カーボベルデ戦で70分過ぎに途中出場した時点で明らかだった。怪我から復帰したばかりだったため、その試合ではそれ以上の活躍はなかった。しかしサウジアラビア戦では先発し、2026年ワールドカップに本格参戦した。
試合開始直後から複数の相手選手をかわし、スペインに活力をもたらした。そして前半早々、大会初ゴールでチームを先制へ導いた。
オヤルサバルのファーポストへの完璧なパスをヤマルが押し込み、先制点。20分後にはオヤルサバルがサウジの曖昧なクリアを拾って追加点。 直後、オヤルサバルは同じ距離から2点目を奪った。開始25分足らずで2ゴール1アシストの活躍だった。
この日正午、アトランタでオヤルサバルが価値を示したのは得点だけではない。巧みな動きでスペースを作り、デ・ラ・フエンテ監督が評価する資質を存分に示した。 デ・ラ・フエンテ監督は「彼はライン間でプレーする天性の才能を持ち、ランニングコースをうまく活用する世界クラスの選手だ」と3月のセルビア戦（3-0）後に語った。
代表55試合で27得点を挙げる高い得点率は、直近8試合10ゴールでさらに上昇している。 マゼンタTVの解説者ユルゲン・クロップはハーフタイムに「彼はいわばスペインのウンダフだ」と語り、土曜のコートジボワール戦で2得点を挙げドイツを2-1の勝利に導いたDFB代表の「スーパージョーカー」と比較した。
デ・ラ・フエンテ監督は、勝敗がほぼ決していたハーフタイムにオヤルサバルとヤマルを交代させた。これは2人が欧州王者にとっていかに重要かを示している。 36分には、オヤルサバルがGKモハメド・アル・オワイスがこぼしたボールをアウトサイドで流し込み、クロスバーに阻まれたものの、ハットトリックまであと1歩に迫った。
ヤマルはオヤルサバルの陰に隠れたが、先制点だけでなくボールを持つ場面でも、特にカウンタープレスで存在感を示した。
注目すべきは、ボールを失った直後にスペイン代表が執拗かつ激しく奪い返すカウンタープレスで、圧倒的な支配力を示した点だ。クロップ監督も「彼らは何度も決定機を作り、20～25メートルの位置で攻め込む。サウジアラビアにとっては『ミッション・インポッシブル』だ」と称賛した。
サウジアラビアは90分間ほとんどボールに触れず、スペインが完全に機会を封じた。後半は大量リードでペースを落としたものの、圧力は変わらなかった。
W杯初戦の失速で批判を受けたスペインメディアも、試合後は慌てて撤回。「これこそスペインだ！」と『アス』紙は報じた。初戦後、同紙は「優勝候補？この見出しは片付けておこう」と皮肉っていた。
試合
スペイン対サウジアラビア
大会
2026年ワールドカップ・グループステージ第2節
結果
4-0（前半3-0）
得点
1:0 ヤマル（11分）、2:0・3:0 オヤルサバル（21分、24分）、4:0 アル・タンバクティ（49分、オウンゴール）
開催地
アトランタ（米国）