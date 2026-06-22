ラミネ・ヤマルがスペイン代表に不可欠なのは、カーボベルデ戦で70分過ぎに途中出場した時点で明らかだった。怪我から復帰したばかりだったため、その試合ではそれ以上の活躍はなかった。しかしサウジアラビア戦では先発し、2026年ワールドカップに本格参戦した。

試合開始直後から複数の相手選手をかわし、スペインに活力をもたらした。そして前半早々、大会初ゴールでチームを先制へ導いた。

オヤルサバルのファーポストへの完璧なパスをヤマルが押し込み、先制点。20分後にはオヤルサバルがサウジの曖昧なクリアを拾って追加点。 直後、オヤルサバルは同じ距離から2点目を奪った。開始25分足らずで2ゴール1アシストの活躍だった。

この日正午、アトランタでオヤルサバルが価値を示したのは得点だけではない。巧みな動きでスペースを作り、デ・ラ・フエンテ監督が評価する資質を存分に示した。 デ・ラ・フエンテ監督は「彼はライン間でプレーする天性の才能を持ち、ランニングコースをうまく活用する世界クラスの選手だ」と3月のセルビア戦（3-0）後に語った。

代表55試合で27得点を挙げる高い得点率は、直近8試合10ゴールでさらに上昇している。 マゼンタTVの解説者ユルゲン・クロップはハーフタイムに「彼はいわばスペインのウンダフだ」と語り、土曜のコートジボワール戦で2得点を挙げドイツを2-1の勝利に導いたDFB代表の「スーパージョーカー」と比較した。