ハーストは、ケインがトゥヘル監督のチームにもたらす「目に見えない価値」に感銘を受けている。彼はウェストハムのレジェンドで、現在のキャプテンと1966年に自身が率いた伝説のキャプテン、ボビー・ムーアを直接比較した。ハーストは、学生時代から生まれながらのリーダーだったムーアのように、今大会の快進撃でピッチ内外を問わずケインに人を惹きつける威厳を見ている。

「彼のリーダーシップは明確で、それは重要なことだ」とハーストは説明した。「試合後や円陣を組む際、彼は選手たちに声を掛ける。態度、振る舞い、プレーのすべてで手本となっている。

サッカーだけでなく、人間としても素晴らしい手本だ。ピッチ内外でチームメイトと行うすべての活動で、彼はその型に当てはまる」



