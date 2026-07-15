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1966年の英雄ジェフ・ハーストから「史上最高の選手（GOAT）」と称されたハリー・ケイン。イングランド代表歴代最多得点を更新中の主将は、ワールドカップ制覇を狙う。
史上最高の選手
北米での歴史的決戦を控えるイングランド代表に、頂点を経験した男から最高の賛辞が届いた。 2022年までワールドカップ決勝でハットトリックを達成した唯一の選手であるハーストは、ケインを「イングランド史上最高のストライカー」と称えた。今夏、ケインはスリー・ライオンズのキャプテンとして最多出場記録でボビー・ムーアを抜き、主要大会での同国歴代最多得点者としての地位を確固たるものにした。
アルゼンチンとの準決勝を前にウェンブリーで行われた会見で、ハーストはバイエルン所属のスターについてこう断じた。「彼の得点を上回ることは難しい。だから彼はイングランド史上最高だ」と代表公式サイトで語った。 「彼の出場数、得点数、そして今大会のような大舞台での活躍は、本当に驚異的だ」
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ムーア流のリーダーシップ
ハーストは、ケインがトゥヘル監督のチームにもたらす「目に見えない価値」に感銘を受けている。彼はウェストハムのレジェンドで、現在のキャプテンと1966年に自身が率いた伝説のキャプテン、ボビー・ムーアを直接比較した。ハーストは、学生時代から生まれながらのリーダーだったムーアのように、今大会の快進撃でピッチ内外を問わずケインに人を惹きつける威厳を見ている。
「彼のリーダーシップは明確で、それは重要なことだ」とハーストは説明した。「試合後や円陣を組む際、彼は選手たちに声を掛ける。態度、振る舞い、プレーのすべてで手本となっている。
サッカーだけでなく、人間としても素晴らしい手本だ。ピッチ内外でチームメイトと行うすべての活動で、彼はその型に当てはまる」
トゥヘル革命を後押しする
ハーストもトゥヘル監督を全面支持している。別のインタビューでは、外国人監督が率いた代表チームがワールドカップで優勝した例はないと指摘しつつ、トゥヘルの綿密な準備とチームワークがあればその「呪い」を破れると語った。
彼は合宿中の緊張感の中でも、こうした気楽な瞬間を励みにしている。ノルウェーとの準々決勝勝利後、ジュード・ベリンガムがトゥヘル監督の批判をきっぱりと一蹴した際、ハーストはレアル・マドリードのスター選手の自信に思わず笑みをこぼした。「トゥヘル監督が『我々はベストの状態ではなかった』と言ったことが気に入ったし、それはワクワクするね。ベリンガムの『どうでもいいよ』という返答には笑ってしまったよ、本当に面白かった。 あの姿勢が大好きだ。素晴らしい反応だった」とハーストは語った。
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歴史に残る因縁の一戦
準決勝でイングランドとアルゼンチンが激突する。多くのファンは1986年、ディエゴ・マラドーナの「神の手」ゴールを思い出すが、この因縁は20年前から始まっていた。 1966年の試合では、アントニオ・ラッティンが退場した一戦で南米勢を相手に決勝点を挙げたのがハーストだった。先日、ラッティンの訃報を受け、ハーストはかつてのライバルに哀悼の意を表した。
「60年を経てこのようなことが起こるなんて、とても悲しいです」と彼は振り返った。「彼はチームのリーダーで、優れた選手でした。彼の退場は、当時チームにとって大きな損失となり、結果にも影響しました。」
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