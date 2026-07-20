AFP
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19歳のラミン・ヤマルが「サッカー選手として完成した」と絶賛された。スペイン代表のウインガーは、ワールドカップ決勝でアルゼンチンを破った後、元イングランド代表から「傑出している」と称えられた。
ニューヨークでのバトンタッチ
ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでのワールドカップ決勝後、ヤマルは涙するメッシを抱きしめた。39歳のレジェンドから19歳の天才へのバトンタッチは、誰もが鮮明に記憶した。バルセロナで背番号10を背負うヤマルは、そのユニフォームの象徴とも言える男を慰めた。
106分のフェラン・トーレスのゴールでスペインが1－0で勝ち、ヤマルは欧州選手権とW杯を制した最年少選手となった。19歳6日での快挙は、多くのレジェンドが一生かけても成し遂げられないものだ。
- Getty Images Sport
ハートとデ・ラ・フエンテが10代のスターを称賛
元イングランド代表GKジョー・ハートは、決勝でアルゼンチンに何度も圧力をかけられたヤマルの冷静さを称えた。 BBCスポーツの解説者は「ヤマルはただ耐えただけでなく、立ち向かった。動揺せず、ひるまなかった。チーム全体が彼を追い詰めようとしたが、彼は冷静さを保った。19歳にしては素晴らしいパフォーマンスだ」と語った。
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督も勝利後にこう称えた。「彼は素晴らしいプレーで成長し、さらに優れた選手になるだろう。チームのために身を捧げ、私のチームでとても重要なことだ。彼は素晴らしいワールドカップを戦った。」
スペインの完璧な先発投手
ハムストリングの不安を抱えながら臨んだ2026年W杯で、ヤマルはスペイン代表として8試合中7試合に先発し、全勝した。だが怪我の影響で攻撃力が制限され、得点は1ゴールにとどまり、個人としては物足りない大会となった。結果としてチームメイトのパウ・クバルシがFIFA最優秀若手選手賞を僅差で受賞した。
それでもチームが歴史的成果を挙げた背景にはヤマルの存在感が大きかった。EURO2024の6試合を含め、主要大会13試合で全勝しており、これは欧州選手最長の無敗記録だ。攻守のバランスと戦術眼で、スペインが王座に返り咲く原動力となっている。
- Getty Images Sport
ヤマルは歴史的な成功を糧に、さらなる飛躍を目指す。
ヤマルは欧州選手権とワールドカップを制し、有望な若手スターとしての地位を確立した。19歳のバルセロナウインガーは、すでに多数のタイトルを獲得している。デ・ラ・フエンテ監督の信頼も厚く、世界王者スペインの新たな時代の中心として活躍が続く見込みだ。
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