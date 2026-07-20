ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでのワールドカップ決勝後、ヤマルは涙するメッシを抱きしめた。39歳のレジェンドから19歳の天才へのバトンタッチは、誰もが鮮明に記憶した。バルセロナで背番号10を背負うヤマルは、そのユニフォームの象徴とも言える男を慰めた。

106分のフェラン・トーレスのゴールでスペインが1－0で勝ち、ヤマルは欧州選手権とW杯を制した最年少選手となった。19歳6日での快挙は、多くのレジェンドが一生かけても成し遂げられないものだ。