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翻訳者：
19歳になったラミネ・ヤマルは、元ポルトガル代表監督ロベルト・マルティネス氏を皮肉った。スペイン対フランスのワールドカップ準決勝を前に「不安はない」と語った。
ヤマル、フランスでのテストを控え集中力を維持
ヤマルはスペイン対フランスのワールドカップ準決勝を前に、数秘術の話題を否定した。19歳であること、背番号19であること、7月19日の決勝に出場する可能性があることへの質問にも「意味はない」と一蹴。大舞台を前にプレッシャーを感じていないとも語った。
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ヤマルはその物音に反応した
ヤマルは数秘術を信じない理由を語り、ポルトガル元監督マルティネスを皮肉った。このスペイン代表ウインガーは、大舞台に圧倒されていないとも強調した。
「いいえ、ポルトガルの監督が数秘術について話していましたが、ミケル・メリノが現れただけです。得点より勝利が大切です。明日ゴールを決めて、いい一日になればと思います。欲しいのは勝利だけです」とヤマルは『ガーディアン』紙に語った。
「プレッシャー？ないよ。人生にはサッカーよりずっと大変なことがたくさんある。これはただのゲームだ。自分の実力は分かっているし、何も心配していない。恐怖心はあるかと聞かれたが、もちろん『ない』と答えた。僕たちは欧州王者だ。あまり多くを語る必要はない。何をすべきかは分かっている」
北米での大会中、自身の調子が落ちていると指摘する批判者たちにはこう言い返した。「我々は最高の試合の一つを繰り広げるつもりだ。そんなことを議論する余地はない。しかし、サッカーに何らかの意義があるとすれば、それは社会統合のためだ。スペインとフランスはまさにその好例だ。サッカーはそういうものなのだ。あのようなコメントについて議論するためのものではない。
「こういう試合で得点するのは特別だ。その挑戦は受ける。君たちは僕がベストじゃないと言うが、明日は期待しないでほしい。それでも、明日が特別な日になることを願っている。」
デ・ラ・フエンテ氏は忍耐を呼びかけた
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルが大会で最高のパフォーマンスを発揮するのはこれからだと語り、10代の彼には期待に押しつぶされず、この瞬間を楽しんでほしいと語った。
「彼はまだ19歳だ、マドレ・ミア（なんてこった）」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「彼にはこう言いたい。『リラックスして、楽しめ。不安なんて捨ててしまえ！ 彼にこの瞬間を楽しませてあげよう』。ラミンのこのワールドカップでの最高の日は、まだこれからだ。それが明日になることを願っているし、もしそうでなければ、決勝戦で実現することを願っている。」
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運命の夜が待ち受けている
ヤマルはスペイン対フランスのワールドカップ準決勝に集中している。彼はこの試合を「キャリアで最も重要」と語った。スペインが勝てば決勝進出。彼が再び好パフォーマンスを示せば、10代ながら世界舞台での存在感がさらに際立つだろう。
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