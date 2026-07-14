19歳になったラミネ・ヤマルは、元ポルトガル代表監督ロベルト・マルティネス氏を皮肉った。スペイン対フランスのワールドカップ準決勝を前に「不安はない」と語った。

ヤマルは数秘術を信じない理由を語り、ポルトガル元監督マルティネスを皮肉った。このスペイン代表ウインガーは、大舞台に圧倒されていないとも強調した。

「いいえ、ポルトガルの監督が数秘術について話していましたが、ミケル・メリノが現れただけです。得点より勝利が大切です。明日ゴールを決めて、いい一日になればと思います。欲しいのは勝利だけです」とヤマルは『ガーディアン』紙に語った。

「プレッシャー？ないよ。人生にはサッカーよりずっと大変なことがたくさんある。これはただのゲームだ。自分の実力は分かっているし、何も心配していない。恐怖心はあるかと聞かれたが、もちろん『ない』と答えた。僕たちは欧州王者だ。あまり多くを語る必要はない。何をすべきかは分かっている」

北米での大会中、自身の調子が落ちていると指摘する批判者たちにはこう言い返した。「我々は最高の試合の一つを繰り広げるつもりだ。そんなことを議論する余地はない。しかし、サッカーに何らかの意義があるとすれば、それは社会統合のためだ。スペインとフランスはまさにその好例だ。サッカーはそういうものなのだ。あのようなコメントについて議論するためのものではない。

「こういう試合で得点するのは特別だ。その挑戦は受ける。君たちは僕がベストじゃないと言うが、明日は期待しないでほしい。それでも、明日が特別な日になることを願っている。」