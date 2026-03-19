ブンデスリーガの1.FCケルンのルカス・クヴァスニョク監督は、チームの期待の星であるサイード・エル・マラの現状について、感情を込めて不満を述べた。
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「18歳、19歳の若者に今起きていることは異常だ」：サイード・エル・マラをめぐる噂に、ケルンのルカス・クヴァスニオク監督が激怒
この19歳の選手は最近、いくつかの点で注目を集めていた。一つはドイツ代表への招集の可能性、もう一つはプレミアリーグへの移籍を承諾したという噂のためだ。「あの子は今、どんな気持ちなんだろう？率直に言って、最近の18歳、19歳の選手たちに起きていること、彼らが耐えなければならないプレッシャーは異常だ」とクヴァスニオクは木曜日に語った。
移籍合意の噂については、クヴァスニオクは全く耳にしていないという。火曜日の『Bild』紙の報道によると、エル・マラはブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへの移籍を承諾したとされる。 「結局のところ、誰かが何かを書き、主張し、他者がそれをコピーするだけで、それが真実かどうかは全く問題にならない」とクヴァスニオクは批判した。その結果、エル・マラは「今、この奇妙なソーシャルメディアの世界で明らかに侮辱され続けている――実に、実に素晴らしい展開だ」と述べた。
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サイード・エル・マラがドイツ代表の招集メンバーから外れた
クヴァスニオクは「このような展開になってしまったことを残念に思う。選手たちはますます多くの報酬を得ていることは承知している。しかし、彼らのことをあまり報道しなければ、私たちは皆、サイードからもっと多くのものを得られるはずだと信じている」と語った。
「いつかは、彼らが最も好きなこと、つまりサッカーをする喜びを奪ってしまうことになると思う」とクヴァスニオクは語った。直近の数試合では、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンらが求めていた通り、エル・マラは「よりハードにプレーしているが、ドリブルの回数は減っている」という。
エル・マラはA代表に招集されなかった。最近、体調不良で練習を欠席していたが、土曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハとのラインダービー（15時30分／Sky）に向けて、このウイングは「完全に戦力として復帰」している。
サイード・エル・マラ：今シーズンの成績
出場
28
得点
9
アシスト
4