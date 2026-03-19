「18歳、19歳の若者に今起きていることは異常だ」：サイード・エル・マラをめぐる噂に、ケルンのルカス・クヴァスニオク監督が激怒

この19歳の選手は最近、いくつかの点で注目を集めていた。一つはドイツ代表への招集の可能性、もう一つはプレミアリーグへの移籍を承諾したという噂のためだ。「あの子は今、どんな気持ちなんだろう？率直に言って、最近の18歳、19歳の選手たちに起きていること、彼らが耐えなければならないプレッシャーは異常だ」とクヴァスニオクは木曜日に語った。

移籍合意の噂については、クヴァスニオクは全く耳にしていないという。火曜日の『Bild』紙の報道によると、エル・マラはブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへの移籍を承諾したとされる。 「結局のところ、誰かが何かを書き、主張し、他者がそれをコピーするだけで、それが真実かどうかは全く問題にならない」とクヴァスニオクは批判した。その結果、エル・マラは「今、この奇妙なソーシャルメディアの世界で明らかに侮辱され続けている――実に、実に素晴らしい展開だ」と述べた。