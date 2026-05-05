チェルシーが1-3でノッティンガム・フォレストに敗れた試合で、18歳のFWデリーが頭部衝突により病院へ搬送された。彼は前半終了間際にザック・アボットと激突し、フルデビュー戦を途中退場。

スタジアム内は騒然となり、デリーはすぐさま医療処置を受けてセント・メアリーズ病院へ搬送された。それでも彼はソーシャルメディアで「助けてくれた皆に感謝する」と投稿し、ファンに安堵をもたらした。