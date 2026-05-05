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18歳のチェルシー新加入選手が重傷で病院へ。ジェシー・デリーが近況を報告した。
デリー、スタンフォード・ブリッジでの衝撃的な衝突事故後にコメント
チェルシーが1-3でノッティンガム・フォレストに敗れた試合で、18歳のFWデリーが頭部衝突により病院へ搬送された。彼は前半終了間際にザック・アボットと激突し、フルデビュー戦を途中退場。
スタジアム内は騒然となり、デリーはすぐさま医療処置を受けてセント・メアリーズ病院へ搬送された。それでも彼はソーシャルメディアで「助けてくれた皆に感謝する」と投稿し、ファンに安堵をもたらした。
チェルシーの若手選手が医療スタッフとサポーターに感謝した。
デリーは入院後にインスタグラムで支援に感謝を寄せた。
「プレミアリーグデビューでスタンフォード・ブリッジのピッチに立てたことは夢のようでした」と投稿。「チェルシーの医療スタッフ、セント・メアリーズ病院の皆さん、チームメイト、温かく支えてくださったファンに感謝します。早く皆さん前でプレーしたいです」
期待されたパフォーマンスは早くに終了した
負傷するまで、デリーは3-1で敗れたこの試合でチェルシーの主力として活躍していた。これまでFAカップのレックサム戦とハル・シティ戦にしか出場していなかったこのウイングは、プレミアリーグの舞台でも落ち着いてプレー。試合序盤の攻撃では特に存在感を示した。
ジョアン・ペドロへ送った巧みなバックパスはエンツォ・フェルナンデスのポスト直撃につながり、前半中盤には大胆なアクロバティックシュートで自信を示した。
- AFP
画期的な瞬間を経て、焦点は回復へ
現在、注目は不安な出来事の後、デリーの回復状況に集まっている。プレミアリーグ初先発で明るい兆しを見せた10代の選手の一日も早い復帰を、チェルシーのサポーターたちは願っている。
チェルシーは今季プレミアリーグ35試合で13敗し9位にとどまり、来季のチャンピオンズリーグ出場権を逃した。しかし、デリーが完全回復し成長を続ければ、クラブの将来は明るい。