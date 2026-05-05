「18歳でそんなことをする必要はない」。ウリ・ヘーネスがバイエルン・ミュンヘンの若手レナート・カールを叱責すると予告した。

マイケル・オリゼがフランス代表に合流する際、いつも派手な服装で現れると指摘された。これに対しホーネスは「彼はすでに世界的なスターだから許される。メディアが煽り、新しい彼女も気にするだろう。

とはいえ、ピンクのスーツは「賢明ではない」。彼はピッチで実力を示し、人々を魅了すべきだ。試合後に派手な車に乗るかどうかは別の話だが、18歳でする必要はない」

したがって、介入するのはバイエルンの責任だ。ホーネスは、コンパニー監督がすでにカールに注意したと確信している。彼の結論はこうだ。「結局、彼はピッチでのプレーで評価されるべきだ。 4、5年後に代表選手となり、ファンが「彼を見たいからスタジアムへ行く」と言うようになってから、カーニバルの時期に少し羽目を外してもいい。その時にまた衣装を取り出せばいい」と結んだ。