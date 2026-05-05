準々決勝第2戦で負傷欠場のカールは、スペインの最多優勝クラブとの試合にピンクのパンツ、ジャケット、スマーフ風帽子、合わせ靴でスタジアムに現れた。
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「18歳でそんなことをする必要はない」。ウリ・ヘーネスがバイエルン・ミュンヘンの若手レナート・カールを叱責すると予告した。
バイエルンのオーナーはDAZNのインタビューで、今シーズンのチームは優れたプレーと良いイメージが特徴だと語った。だがその夜、カールが着ていたピンクのスーツについては「わざわざあんなスーツでネットに登場する必要はない」と不快感を示した。 バスティアン・シュヴァインシュタイガーが爪を黒く染めた際も同様で、その時はフランツ・ベッケンバウアーと私も介入した」
74歳のホーネスは「機会があればレナートを呼び、人生で何が大切で何がそうでないかを話したい」と語った。
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ウーリ・ホーネスはレナート・カールについて「18歳でそんなことをする必要はない」と語った。
マイケル・オリゼがフランス代表に合流する際、いつも派手な服装で現れると指摘された。これに対しホーネスは「彼はすでに世界的なスターだから許される。メディアが煽り、新しい彼女も気にするだろう。
とはいえ、ピンクのスーツは「賢明ではない」。彼はピッチで実力を示し、人々を魅了すべきだ。試合後に派手な車に乗るかどうかは別の話だが、18歳でする必要はない」
したがって、介入するのはバイエルンの責任だ。ホーネスは、コンパニー監督がすでにカールに注意したと確信している。彼の結論はこうだ。「結局、彼はピッチでのプレーで評価されるべきだ。 4、5年後に代表選手となり、ファンが「彼を見たいからスタジアムへ行く」と言うようになってから、カーニバルの時期に少し羽目を外してもいい。その時にまた衣装を取り出せばいい」と結んだ。
レナート・カールスのピンクの服装：ミヒャエル・バラックもあまり乗り気ではなかった
カールの服装と、試合後にアリーナでチームメイトと飛び跳ねて喜んだ姿は、アドバイザーのミヒャエル・バラックの不評を買った。 「そもそも彼が飛び跳ねること自体がやりすぎだ。だが、それは熱狂と若さゆえのものだろう」と元プロ選手はDAZNで語った。「ロッカールームで彼に文句を言われることになるだろう、それは間違いない」。自身も「間違いなく」カールに個人的なメッセージを送るつもりだと付け加えた。
当時、親友のパフォーマンスを見たアレクサンダル・パブロヴィッチは微笑み、「彼は目立ちたがり屋だ。今日もそれが表れた。好きにさせておけばいい」と語った。
- AFP
今シーズンのレナート・カールスの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 36 9 7 1