「18歳だが、ベテラン選手のような風格がある」――ドイツ代表は、バイエルン・ミュンヘンの若手選手をW杯代表メンバーから外す「余裕はない」と指摘される

カールの選出には大きな期待が寄せられている一方、ハマンはナゲルスマン監督のリストに名を連ねる他の選手たちについては、それほど納得がいかないことを認めた。具体的には、元ドイツ代表のハマンは、レロイ・サネとパスカル・グロスの選出について、特にサネが最近ガラタサライで定位置を確保するのに苦戦していることを踏まえると、首をかしげたくなる決定だと指摘した。

「グロスとサネの選出には驚いた」とハマンは認めた。「サネの実力については語るまでもないが、彼は最近イスタンブールでスタメン起用されていない。パスカル・グロスに関しては、彼の選出には驚かされた。もしナゲルスマンが彼をチーム内の繋ぎ役として見ているなら、おそらくワールドカップに連れて行くことになるだろう。そうなれば、彼がブライトンに戻った甲斐があったということになる。」