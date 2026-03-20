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「18歳だが、ベテラン選手のような風格がある」――ドイツ代表は、バイエルン・ミュンヘンの若手選手をW杯代表メンバーから外す「余裕はない」と指摘される
バイエルンの若きスターの急成長
カールはサッカー界を席巻し、バイエルンでの数試合のトップチーム出場をきっかけに、ユリアン・ナーゲルスマン監督が率いるドイツ代表の最新メンバー入りを果たした。この18歳の選手は、スイスおよびガーナとの親善試合に向けた招集を受けており、これは彼が今度のワールドカップに向けた有力候補であることを示唆している。
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元代表選手からの絶賛
元ドイツ代表MFのハマンは、カールを本大会の代表メンバーに選出するよう強く訴えてきた。この若手の影響力について、ハマンはスカイ・スポーツに対し、彼が持つ稀有な天賦の才は代表チームが決して見過ごすことのできないものだと語った。
「彼は18歳で、プロになってまだ8、9ヶ月しか経っていないが、ピッチ上ではまるでベテラン選手のような印象を受ける」とハマーンは語った。「彼のプレーにはすべて、自然さと余裕がある。1対1で相手を翻弄し、サイドで数的優位を作り出す能力を備えている。現在の代表メンバーの状況を考えれば、彼をワールドカップに連れて行かないわけにはいかない」
ナゲルスマン監督の最新メンバー発表における意外な選出
カールの選出には大きな期待が寄せられている一方、ハマンはナゲルスマン監督のリストに名を連ねる他の選手たちについては、それほど納得がいかないことを認めた。具体的には、元ドイツ代表のハマンは、レロイ・サネとパスカル・グロスの選出について、特にサネが最近ガラタサライで定位置を確保するのに苦戦していることを踏まえると、首をかしげたくなる決定だと指摘した。
「グロスとサネの選出には驚いた」とハマンは認めた。「サネの実力については語るまでもないが、彼は最近イスタンブールでスタメン起用されていない。パスカル・グロスに関しては、彼の選出には驚かされた。もしナゲルスマンが彼をチーム内の繋ぎ役として見ているなら、おそらくワールドカップに連れて行くことになるだろう。そうなれば、彼がブライトンに戻った甲斐があったということになる。」
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ワールドカップ出場をかけて戦う
カールは今週、ドイツ代表がスイスと対戦する前に、トレーニングピッチで実力を証明する機会を得る。ワールドカップが目前に迫る中、これらの親善試合は、代表入りが危ぶまれている数名の選手にとって最後のオーディションとなる。カールは、バイエルンでの直近3試合（全大会通算）で1ゴール2アシストを記録するなど、絶好調で合宿に合流した。スイス戦を終えた後、ドイツ代表は3月30日のガーナ戦に向けた準備に入る。
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