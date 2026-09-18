ZUMA Press Wire
翻訳者：
「18ポイント中15ポイントを取るのは簡単ではない」 マヌエル・ペジェグリーニ監督、レアル・ベティスのラ・リーガ好スタートにも浮かれず
エザルズリの一撃でアウェー勢を沈める
ホームのベティスは、前半終了間際にアブデ・エザルズリが至近距離から決め、公式戦4連勝を飾った。守備的な相手を前に苦しい試合となったが、マリオ・マルティンが退場処分を受けてビジター側は10人となった。この 1-0の勝利 により、ベニート・ビジャマリンの観衆の前で繰り広げられたフィジカルな戦いを制し、勝ち点3を手にした。
- Pressinphoto
試合後分析で規律を強調
チリ人指揮官は、過密日程の中でチームが見せた粘り強さに大いに満足していた。とりわけ、チャンピオンズリーグ初戦でフランス・リーグアン首位のリールを敵地で破ったことを高く評価した。
シーズン序盤の好スタートを振り返り、ペジェグリーニは「とても満足している。18ポイント中15ポイントを取るのは簡単ではない。しかも、フランスリーグ首位とのアウェーでのチャンピオンズリーグの試合を挟み、それに勝ったのだからなおさらだ。非常に高い要求がある中で、できる限り上の順位で終えられるように前進し続けるための、とても大きなモチベーションになるスタートだと思う」と語った。
また、ホセ・ボルダラス率いるヘタフェの粘り強い守備については、「ヘタフェは手ごわいチームだ。断固として守り、フィジカルも強い。幸いにも、あのゴールを決めることができた。かなり決定的なチャンスを3回か4回は作った。
「チームは守備面でも非常によくやってくれた。相手はほとんど我々のゴールを脅かさなかった。1点以上取れないのであれば、無失点で終える術を知らなければならない。ただし、常に相手陣内でボールを保持し、2点目を狙い続けながらだ」
印象的な復帰が勢いを加速させる
この見事な逆転勝利により、ベティスは勝ち点で並ぶレアル・マドリーを得失点差で下回る3位を維持し、全勝のバルセロナとは勝ち点3差となっている。前マラガ監督が率いるチームの安定感は、ビジャレアル戦のアウェーでの2-1勝利、そしてリール戦での3-2のスリリングな勝利に続くものだ。ここまでの唯一のつまずきは、第3節のレバンテ戦で喫した5-2の大敗だった。
- AgenciaLOF
迫るアウェー遠征
チームは現在、勢いを維持することに集中しており、9月20日の日曜日にデポルティボ・ア・コルーニャの本拠地に乗り込む準備を進めている。リアソール・スタジアムで行われるこの試合は、国内リーグが代表ウィークによる中断に入る前の最後の試金石となる。ベティスは、2週間の中断前に首位陣との差を詰めるため、再び勝ち点3獲得を目指す。
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