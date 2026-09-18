チリ人指揮官は、過密日程の中でチームが見せた粘り強さに大いに満足していた。とりわけ、チャンピオンズリーグ初戦でフランス・リーグアン首位のリールを敵地で破ったことを高く評価した。

シーズン序盤の好スタートを振り返り、ペジェグリーニは「とても満足している。18ポイント中15ポイントを取るのは簡単ではない。しかも、フランスリーグ首位とのアウェーでのチャンピオンズリーグの試合を挟み、それに勝ったのだからなおさらだ。非常に高い要求がある中で、できる限り上の順位で終えられるように前進し続けるための、とても大きなモチベーションになるスタートだと思う」と語った。

また、ホセ・ボルダラス率いるヘタフェの粘り強い守備については、「ヘタフェは手ごわいチームだ。断固として守り、フィジカルも強い。幸いにも、あのゴールを決めることができた。かなり決定的なチャンスを3回か4回は作った。

「チームは守備面でも非常によくやってくれた。相手はほとんど我々のゴールを脅かさなかった。1点以上取れないのであれば、無失点で終える術を知らなければならない。ただし、常に相手陣内でボールを保持し、2点目を狙い続けながらだ」