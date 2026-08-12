マジョはパリ・サンジェルマン戦でアストン・ヴィラにとって重要な同点ゴールを決めた。このストライカーは2026年1月、メスから1200万ポンドの驚きの移籍でクラブに加入した。

序盤にヘディングで2度のチャンスを逃したものの、このFWは引き続きペナルティーエリア内でスペースを見つけ続け、その粘り強さは前半終了間際にようやく実を結んだ。

ジョン・マッギンがファーサイドへ正確なクロスを送り、マジョがこれに合わせて、ボールが地面に触れることなく左足のボレーでネット上部へ突き刺し、アストン・ヴィラは1-1の同点に追いついた。この正確なフィニッシュは、この新鋭にとって極めて大きな意味を持つ瞬間となった。