あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

17歳のアストン・ヴィラの逸材が欧州の舞台でその名を知らしめ、スーパーカップ史上最年少得点者となった

B. Madjo
アストン・ヴィラ
パリ・サンジェルマン 対 アストン・ヴィラ
パリ・サンジェルマン
UEFAスーパーカップ

アストン・ビラは、10代のストライカー、ブライアン・マジョがUEFAスーパーカップ決勝で得点した史上最年少選手に正式になったのを見届けた。パリ・サンジェルマン戦で至近距離から左足で放ったボレーは、ネット上部に突き刺さり、重要な同点弾となった。この正確なフィニッシュにより、17歳のマジョは、激しい攻防が続いた前半のうちに欧州の歴史にその名を刻んだ。

  • 欧州の舞台で歴史を作る

    マジョはパリ・サンジェルマン戦でアストン・ヴィラにとって重要な同点ゴールを決めた。このストライカーは2026年1月、メスから1200万ポンドの驚きの移籍でクラブに加入した。

    序盤にヘディングで2度のチャンスを逃したものの、このFWは引き続きペナルティーエリア内でスペースを見つけ続け、その粘り強さは前半終了間際にようやく実を結んだ。

    ジョン・マッギンがファーサイドへ正確なクロスを送り、マジョがこれに合わせて、ボールが地面に触れることなく左足のボレーでネット上部へ突き刺し、アストン・ヴィラは1-1の同点に追いついた。この正確なフィニッシュは、この新鋭にとって極めて大きな意味を持つ瞬間となった。

    • 広告
  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP

    解説者たちが至近距離からのシュートに反応

    そのゴールは観客や解説陣を驚かせ、アストン・ヴィラがこの舞台にふさわしいことを証明した。『BBC Radio 5 Live』で語った元イングランド代表FWディオン・ダブリンは、前半を通じて見せたそのFWの止まることのないプレーぶりについて自身の見解を示した。「うわあ！ あの若者はノーと言われても引き下がらない。ああいうポジションに入り続けていたし、私はブライアン・マジョにチャンスを与え続けろと言っていた。至近距離からボールをゴール上部に突き刺し、力強さでウィリアン・パチョをボールから引き離し、左足ボレーで、なんというフィニッシュだ。ジョン・マッギンもクロスを拒まない。監督からクロスを拒むなと言われているのだろう」とダブリンは述べた。

  • 序盤のつまずきから立ち直って

    10代のストライカーが同点弾を決める前、パリ・サンジェルマンは前半半ばに主導権を握っていた。クヴィチャ・クヴァラツヘリアはその能力を示し、20分にフランス勢へ先制点をもたらした。クヴァラツヘリアは右足に持ち替えると、マルコ・ビゾットの脇を破る強烈なシュートを放った。しかし、アストン・ヴィラはひるまず、いくつものチャンスを作り出した。得点者のクヴァラツヘリアはその直後にも、ヘディングがわずかに枠を外れて追加点に迫った。エミ・ブエンディアもペナルティーエリア内で見事な連係からポストを直撃した。イングランド勢は最後の10分間に圧力を強め、最終的に歴史的な同点弾につなげた。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP

    次は何だ？

    アストン・ヴィラは、強敵パリ・サンジェルマンを相手にヨーロッパのタイトル獲得を目指しており、後半戦に大きな戦いを控えている。若きFWは間違いなく自信に満ちており、最終的な結果を左右する決定的な役割を果たす可能性がある。このレベルのパフォーマンスを維持できれば、プレミアリーグで驚異的なブレイクシーズンを迎える運命にある。

クラブ親善試合
ボルシアMG crest
ボルシアMG
BMG
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
スーパーカップ
ランス crest
ランス
RCL
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG