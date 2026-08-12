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17歳のアストン・ヴィラの逸材が欧州の舞台でその名を知らしめ、スーパーカップ史上最年少得点者となった
欧州の舞台で歴史を作る
マジョはパリ・サンジェルマン戦でアストン・ヴィラにとって重要な同点ゴールを決めた。このストライカーは2026年1月、メスから1200万ポンドの驚きの移籍でクラブに加入した。
序盤にヘディングで2度のチャンスを逃したものの、このFWは引き続きペナルティーエリア内でスペースを見つけ続け、その粘り強さは前半終了間際にようやく実を結んだ。
ジョン・マッギンがファーサイドへ正確なクロスを送り、マジョがこれに合わせて、ボールが地面に触れることなく左足のボレーでネット上部へ突き刺し、アストン・ヴィラは1-1の同点に追いついた。この正確なフィニッシュは、この新鋭にとって極めて大きな意味を持つ瞬間となった。
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解説者たちが至近距離からのシュートに反応
そのゴールは観客や解説陣を驚かせ、アストン・ヴィラがこの舞台にふさわしいことを証明した。『BBC Radio 5 Live』で語った元イングランド代表FWディオン・ダブリンは、前半を通じて見せたそのFWの止まることのないプレーぶりについて自身の見解を示した。「うわあ！ あの若者はノーと言われても引き下がらない。ああいうポジションに入り続けていたし、私はブライアン・マジョにチャンスを与え続けろと言っていた。至近距離からボールをゴール上部に突き刺し、力強さでウィリアン・パチョをボールから引き離し、左足ボレーで、なんというフィニッシュだ。ジョン・マッギンもクロスを拒まない。監督からクロスを拒むなと言われているのだろう」とダブリンは述べた。
序盤のつまずきから立ち直って
10代のストライカーが同点弾を決める前、パリ・サンジェルマンは前半半ばに主導権を握っていた。クヴィチャ・クヴァラツヘリアはその能力を示し、20分にフランス勢へ先制点をもたらした。クヴァラツヘリアは右足に持ち替えると、マルコ・ビゾットの脇を破る強烈なシュートを放った。しかし、アストン・ヴィラはひるまず、いくつものチャンスを作り出した。得点者のクヴァラツヘリアはその直後にも、ヘディングがわずかに枠を外れて追加点に迫った。エミ・ブエンディアもペナルティーエリア内で見事な連係からポストを直撃した。イングランド勢は最後の10分間に圧力を強め、最終的に歴史的な同点弾につなげた。
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次は何だ？
アストン・ヴィラは、強敵パリ・サンジェルマンを相手にヨーロッパのタイトル獲得を目指しており、後半戦に大きな戦いを控えている。若きFWは間違いなく自信に満ちており、最終的な結果を左右する決定的な役割を果たす可能性がある。このレベルのパフォーマンスを維持できれば、プレミアリーグで驚異的なブレイクシーズンを迎える運命にある。
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