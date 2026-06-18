同クラブに所属する17歳の攻撃的才能は、2028年12月までの契約を有するが、解除条項も設定されている。移籍金2500万ユーロを支払えば、バローニの契約を買い取れる。

ただし、所属のタジェレスはイタリア系アルゼンチン人であるバローニをそれより低い金額で放出する用意があるという。移籍金は1500万ユーロ前後で、数百万ユーロのボーナスが付く見込みだ。

2025/26シーズンには公式戦15試合に出場し、1得点1アシストを記録。攻撃的MFだけでなくウイングでも起用された。