イタリアの移籍専門家のジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ボルシア・ドルトムントはアルゼンチン1部クラブ・アトレティコ・タジェレスのジョヴァンニ・バローニに興味を示しているという。
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17歳に2500万ユーロ？BVB、ブラントの後継者獲得へ驚きの大型移籍検討
同クラブに所属する17歳の攻撃的才能は、2028年12月までの契約を有するが、解除条項も設定されている。移籍金2500万ユーロを支払えば、バローニの契約を買い取れる。
ただし、所属のタジェレスはイタリア系アルゼンチン人であるバローニをそれより低い金額で放出する用意があるという。移籍金は1500万ユーロ前後で、数百万ユーロのボーナスが付く見込みだ。
2025/26シーズンには公式戦15試合に出場し、1得点1アシストを記録。攻撃的MFだけでなくウイングでも起用された。
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バローニはBVBでブラントの後継者となるか？
報道によると、ボルシア・ドルトムントに加え、フィオレンティーナとチェルシーもバローニに興味を示している。イタリア1部のクラブとはすでに接触があったとされる。
BVBでは、バローニがユリアン・ブラントのフリー移籍で空いた攻撃的MFの穴を埋める可能性がある。ほかにもケルンのサイード・エル・マラやローマのマティアス・スーレが候補に挙げられている。
ドルトムントはすでに、RBザルツブルクのCBジョアン・ガドゥ（1950万ユーロ）、クルゼイロの左SBカウア・プラテス（700万ユーロ）、インデペンディエンテ・デル・ヴァッレの攻撃的MFジャスティン・レルマ（400万ユーロ）を獲得している。