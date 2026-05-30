SkyとVoetbal Internationalによると、VfBはRKCワールウェイクのCFティム・ファン・デル・レイの獲得を急いでいる。
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17得点を挙げたストライカーならお買い得だ！VfBシュトゥットガルトが驚きの移籍を目前に控えているようだ
スカイによると、20歳のファン・デル・レイの移籍交渉はすでに具体化。ヴァールヴァイクとの契約は2028年まで残っており、基本移籍金は100万ユーロ、ボーナスが発生する可能性もある。
オランダ2部からブンデスリーガのCL出場クラブへの飛躍をスムーズにするため、当初は2部リーグのセカンドチームで1年間プレーし、2年目からホーネス監督率いるトップチームに加わる予定だ。
一方、オランダ『Voetbal International』は、ファン・デル・レイのブンデスリーガ移籍が3～5日以内に正式決定すると報じている。ワールウェイクはすでに移籍条件を整え、FCユトレヒトのジェシー・ファン・デ・ハール（現在はベルギー2部SKベヴェレンへレンタル中）を後継センターフォワードとして獲得する準備を進めているという。
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近々VfB加入か？ティム・ファン・デル・レイは驚異的な得点率を誇る
ファン・デル・レイはユース時代、PSVアイントホーフェンとヴィテッセ・アーネムでプレーし、昨夏ヴィテッセU-21から移籍金なしでワールウェイクへ移籍した。
主に途中出場ながら、その得点率は印象的だ。193cmの長身とスピードを活かし、昨季は公式戦38試合で17得点を挙げ、85分に1ゴールペースだった。
チームは2部6位でプレーオフに進み、昇格枠を争ったが準々決勝で優勝したウィレムIIに敗れた。
VfBシュトゥットガルトでは、ファン・デル・レイには激しい競争が待ち受けているだろう。
シュトゥットガルトの9番ポジションには強力なライバルがおり、ファン・デル・レイがすぐにホーネス監督の下でインパクトを残すのは難しいだろう。 スカイ報道では、2027年契約満了のドイツ代表FWデニズ・ウンダフが2029年まで延長する見込みで、ボスニア代表エルメディン・デミロヴィッチも在籍。さらに控えには今年加入したジェレミー・アレバロがいる。
レーシング・サンタンデールから750万ユーロで加入した21歳は、前半戦は期待通りの結果を残せなかったが、その成長曲線はファン・デル・レイのプランを示す青写真となる。アレバロはブンデスリーガ7試合のみの出場ながら、セカンドチームでは3部4試合で5得点を挙げて存在感を示している。