17得点を挙げたストライカーならお買い得だ！VfBシュトゥットガルトが驚きの移籍を目前に控えているようだ

スカイによると、20歳のファン・デル・レイの移籍交渉はすでに具体化。ヴァールヴァイクとの契約は2028年まで残っており、基本移籍金は100万ユーロ、ボーナスが発生する可能性もある。

オランダ2部からブンデスリーガのCL出場クラブへの飛躍をスムーズにするため、当初は2部リーグのセカンドチームで1年間プレーし、2年目からホーネス監督率いるトップチームに加わる予定だ。

一方、オランダ『Voetbal International』は、ファン・デル・レイのブンデスリーガ移籍が3～5日以内に正式決定すると報じている。ワールウェイクはすでに移籍条件を整え、FCユトレヒトのジェシー・ファン・デ・ハール（現在はベルギー2部SKベヴェレンへレンタル中）を後継センターフォワードとして獲得する準備を進めているという。