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「16年間、その一員だった」 2026年ワールドカップ主将ティム・リームがアメリカ代表からの引退を発表
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何が起きたのか？
リームは火曜日、故郷セントルイスで報道陣の取材に応じ、星条旗を背負って16年にわたってプレーしてきた代表チームから退くことを認めた。これまでUSMNTを代表したすべてのフィールドプレーヤーの中で、初キャップから最後のキャップまでの期間がリームより長いのはダマーカス・ビーズリーだけで、リームのUSMNTデビューは2010年11月までさかのぼる。
とはいえ、リームの代表キャリアは決して一直線ではなかった。2010年と11年に7キャップを記録した後、次に出場したのはその年のワールドカップ後の2014年だった。その後、2018年は出場機会がまったくなく、2019年に14キャップを記録。さらに続く2年間でわずか6キャップにとどまった後、2022年ワールドカップでは驚きの再招集を受け、カタールで再びUSMNTの先発メンバーに返り咲いた。
その後は2026年ワールドカップへの道のりでも欠かせない存在となり、この夏の大会では4試合に先発して最終的にチームのキャプテンも務めた。これがUSMNTでの最後の大会となった。
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リームが語ったこと
「以前、競技自体を完全に引退するまでは代表を引退しないと言ったのは分かっている。でも、若い選手たちはどんどん若くなっているし、これは自分の子どもたちのことを言っているわけではない」とリームは語った。「このキャンプの前から話し合っていた。もう代表チームの選手ではなくなるという話で、つまり引退だ。『recognition』という言葉も使ってきた。どう表現したいのか、実際のところははっきり決まっていなかったが、そういうことだ。自分にとってはこれで終わりだ。
「16年間、何かの一員でいられたことを誇りに思う。ただ、身を引き、代表チームでプレーすることから離れる時が来た」
- Anadolu Agency
大きな瞬間たち
リームはアメリカ代表として2度のワールドカップに出場しただけでなく、2020年と2024年にはCONCACAFネーションズリーグを制し、同代表で2つのタイトルも獲得した。もっとも、自身が最も誇りに思う特定の瞬間が1つあるわけではないという。
「その道のりを道のりたらしめているものなんだ」と彼は語った。「これだと指し示して、『ああ、あれが起きて本当にうれしい』と言えるような1つの出来事があるわけではない。言えるのは、この直近4年間が代表で過ごした中で最も楽しい時間だったということだ。ただ、それがそれ以前より良かったという意味ではなく、最も楽しかったということだ。
「難しかった時期を振り返ると、『ああ、混乱や何であれ、挫折を乗り越えてきた。そしてその先に抜け出し、努力を続けてきたんだ』と思う。どの瞬間かを切り分けることはできないと思う……。すべては起きるべくして起きたことであり、結局のところ、浮き沈みを経験しながらも16年間にわたって自分の国を代表した後、こうしてここに座っていられるんだ」
- Newscom World
次に何が起こる？
38歳のDFは代表キャリアに終止符を打った一方で、所属クラブのシャーロットFCではプレーを続けている。
「まだ決断はしていない」とリームは語った。「何が起こるのか、正直なところまったく分からない……。僕たちはタイトル獲得を目指したい。ロッカールームにはいい仲間がそろっているし、ここまでいいプレーができていて、好調も続いている。だから今はそこに集中している。
「そしてシーズンが終わったら、その後でどうするかを考える。ただ、その決断を下したり、公にしたりするのは最後のボールが蹴られた後になる」
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