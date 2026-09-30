「16年間、その一員だった」 2026年ワールドカップ主将ティム・リームがアメリカ代表からの引退を発表

リームは火曜日、故郷セントルイスで報道陣の取材に応じ、星条旗を背負って16年にわたってプレーしてきた代表チームから退くことを認めた。これまでUSMNTを代表したすべてのフィールドプレーヤーの中で、初キャップから最後のキャップまでの期間がリームより長いのはダマーカス・ビーズリーだけで、リームのUSMNTデビューは2010年11月までさかのぼる。

とはいえ、リームの代表キャリアは決して一直線ではなかった。2010年と11年に7キャップを記録した後、次に出場したのはその年のワールドカップ後の2014年だった。その後、2018年は出場機会がまったくなく、2019年に14キャップを記録。さらに続く2年間でわずか6キャップにとどまった後、2022年ワールドカップでは驚きの再招集を受け、カタールで再びUSMNTの先発メンバーに返り咲いた。

その後は2026年ワールドカップへの道のりでも欠かせない存在となり、この夏の大会では4試合に先発して最終的にチームのキャプテンも務めた。これがUSMNTでの最後の大会となった。



