「どうしてもトイレに行かなければならないと監督に伝えようとしたんです。急にトイレに行きたくなったことに気づいたからです。でも監督はどうやらその意図を完全には理解してくれなかったので、自分で行動を起こさざるを得ませんでした」と、このディフェンダーは語った。

85分、マインツがアルミンド・ジーブのゴールで2-0とリードし、歓喜に沸いている最中、ダ・コスタは呆気にとられたベンチや監督を横目に、ダッシュでロッカールームへと駆け込んだ。「プロサッカー選手として16年目になるが、こんなことは本当に初めてだ。まったくもってクレイジーだ」