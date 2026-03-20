この32歳の選手は、チェコとのラウンド16の試合終盤、05のウルス・フィッシャー監督からは交代を指示されていなかったにもかかわらず、ピッチを早々に退いた。その後、ダ・コスタはついにその「退場」の理由を明かした。
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「16年間でこんなことは初めてだ」：ブンデスリーガの選手が欧州カップ戦の最中にトイレへ駆け込む
「どうしてもトイレに行かなければならないと監督に伝えようとしたんです。急にトイレに行きたくなったことに気づいたからです。でも監督はどうやらその意図を完全には理解してくれなかったので、自分で行動を起こさざるを得ませんでした」と、このディフェンダーは語った。
85分、マインツがアルミンド・ジーブのゴールで2-0とリードし、歓喜に沸いている最中、ダ・コスタは呆気にとられたベンチや監督を横目に、ダッシュでロッカールームへと駆け込んだ。「プロサッカー選手として16年目になるが、こんなことは本当に初めてだ。まったくもってクレイジーだ」
フィッシャー監督も思わず笑ってしまった。「ちょっと面白かったね」
結局、フィッシャー監督は10人で試合を終える事態を避けるため、終盤に欠場していたダ・コスタに代わってカシュペル・ポトゥルスキを投入せざるを得なかった。試合後、05の監督はこの状況に対し、当初はどう対処すべきか迷っていたと語った。
「彼が私の横を駆け抜けていくまで、事態に気づかなかったんだ。最初は何が起きたのか分からなかった。でも、どうやら彼はすでに痙攣を起こしていたらしい… トイレから戻ってきた時にまたピッチに戻りたがっていたのもあって、ちょっと滑稽だったよ。でも、その時にはもう交代は済んでいたんだ。ただ、ダ・コスタはそれに気づいていなかったけどね」とフィッシャーは笑いながら語った。
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