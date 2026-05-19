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15歳の神童JJ・ガブリエルが2025-26シーズンを締めくくり、マンチェスター・ユナイテッドでの今後の主力としての活躍を予感させる
アカデミーのスター選手にとって輝かしいシーズン
ガブリエルはU-18リーグで23試合23得点を記録し、権威ある「ジミー・マーフィー・ヤング・プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。FAユースカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた直後、彼はインスタグラムで感謝を述べた。 「ジミー・マーフィー年間最優秀若手選手賞を受賞でき、大変光栄です。@manutdの皆さん、いつも応援してくださるファンの皆さん、ありがとうございます」と感謝を綴った。
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プレシーズンのヒントにファンが期待を膨らませている
ガブリエルのメッセージで最も示唆的だったのは、最後に「プレシーズンで会おう」と締めくくった部分だ。この5語は、マンチェスター・ユナイテッドが来季、このフォワードをトップチームに組み込むと決めたことを示唆している。 同クラブは、すでに何度もトップチームと合同練習を行っているこの若者に対し、正式昇格への道筋を明確にしようとしてきた。W杯で代表選手が不在となるため、プレシーズンツアーは彼にとって絶好の機会となる。
キャリック、若き天才への忍耐を呼びかける
暫定監督のマイケル・キャリック（正式監督として2年契約を結ぶ見込み）は、この攻撃的選手の成長を注視してきた。シーズン開幕時点で14歳だったガブリエルは、年齢規定によりトップチームの試合日メンバーには入れなかった。 3月、カーリックはこう語った。「彼はまだ若く、試合当日のトップチーム入りは許可されていない。だがJJはよくやっている。アカデミーには優れた選手がおり、我々は若い選手をできるだけ引き上げている。 常に実戦経験を積ませている。JJは大きな才能を持ち、U-18でも素晴らしいシーズンを送っている。我々は彼を高く評価しているが、育成には忍耐が必要だ。適切なタイミングでステップアップさせ、トレーニングでも良い働きを見せている彼をトップチームに呼べるのは良いことだ。」
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ガブリエルの今後はどうなるのでしょうか？
ユナイテッドは7月18日、フィンランドでレックサムとプレシーズン初戦を行い、その後ノルウェーでローゼンボリと対戦する。ガブリエルは、8月1日にスウェーデンで行われるアトレティコ・マドリード戦で終わるスカンジナビア遠征で、主力としての地位を確固たるものにしたい。