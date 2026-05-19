15歳の神童JJ・ガブリエルが2025-26シーズンを締めくくり、マンチェスター・ユナイテッドでの今後の主力としての活躍を予感させる

暫定監督のマイケル・キャリック（正式監督として2年契約を結ぶ見込み）は、この攻撃的選手の成長を注視してきた。シーズン開幕時点で14歳だったガブリエルは、年齢規定によりトップチームの試合日メンバーには入れなかった。 3月、カーリックはこう語った。「彼はまだ若く、試合当日のトップチーム入りは許可されていない。だがJJはよくやっている。アカデミーには優れた選手がおり、我々は若い選手をできるだけ引き上げている。 常に実戦経験を積ませている。JJは大きな才能を持ち、U-18でも素晴らしいシーズンを送っている。我々は彼を高く評価しているが、育成には忍耐が必要だ。適切なタイミングでステップアップさせ、トレーニングでも良い働きを見せている彼をトップチームに呼べるのは良いことだ。」