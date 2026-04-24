同評論家は、クラブが「そのモデル」に固執したため、実績ある名監督を遠ざけ、ロゼニオールのような若手監督に過大なプレッシャーが掛かったと指摘。さらにキャラガーは、契約方針による不和が監督の権威を損なっていると語った。

オーナーたちがクラブの世界的な地位をどう変えたかについてキャラガーはこう続けた。「スタンフォード・ブリッジの経営陣はロマン・アブラモビッチとは異なるやり方で運営したかった。彼らは15億ポンド以上を費やし、チェルシーを以前より成功せず、恐れられず、尊敬されず、収益性も低いクラブにした。トロフィーを量産するマシンは、高価で失敗した実験へと変わった」

リヴァプールOBは続けた。「ロゼニオールが候補に上がった瞬間から火消し役だった。組織にいて指揮系統を受け入れると想定されたからだ。就任した時点で結末は見えていた。問題は『起こるか』ではなく『いつ起こるか』だった」。

彼の失脚を喜ぶ者はいない。チェルシーのファンは事態が収束して安堵するだろうが、なぜこの段階で彼に白羽の矢が立ったのか、その経緯こそが問題だと理解している。ロゼニオールはオファーを断れなかったが、最初から消耗していく運命だった」