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15億ポンドを投入しながら後退するチェルシー。5人目の監督解任を受け、ジェイミー・キャラガーはトッド・ボーリーとブルーコを痛烈に批判し、新オーナーの必要性を主張した。
キャラガー、ブルーコの経営不振を非難
ローゼニオール解任を受け、スタンフォード・ブリッジの経営陣には厳しい批判が寄せられている。チェルシーの上層部は、クラブが築いてきた成功の文化を壊しているとの非難だ。2022年の買収以降、15億ポンド（20億ドル）超を投資しながら、チームはピッチ上で後退。トップチームの選手や監督も目まぐるしく入れ替わっている。 批評家たちは、経営陣主導の運営モデルが役員とサポーターの間に大きな溝を生んでいると指摘している。
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取締役会の権限濫用が批判を浴びている
キャラガーは、監督の交代劇は、取締役が監督を単なる駒とみなしているという構造的な欠陥の表れだと指摘する。彼は、税制上の抜け穴や長期契約の追求が、競技成績やチーム内の調和よりも会計上の利益を優先させてきたと指摘している。
『テレグラフ』のコラムで、ボーリーとベダッド・エグバリ体制下のクラブについて語ったキャラガーはこう指摘する。「チェルシーのオーナーたちは、トロフィーを量産するマシンを失敗した実験に変えた。リアム・ローゼニオールの解任は、成功していたクラブを解体したブルーコのひどい経営ミスの表れだ。
スタンフォード・ブリッジで4年間で5人目の監督が去ったことで、チェルシーは新しい監督だけでなく新しいオーナーも必要だと示唆した。ブルーコ時代は失敗であり、イメージを優先した典型だ。昨季開幕時、私はチェルシーが「世界で最も裕福な育成クラブ」になったと書いたが、実際にはそれより悪い。彼らは驚くべき後退に対し過剰な報酬を支払ったとして非難されている。
採用モデルの見直し
同評論家は、クラブが「そのモデル」に固執したため、実績ある名監督を遠ざけ、ロゼニオールのような若手監督に過大なプレッシャーが掛かったと指摘。さらにキャラガーは、契約方針による不和が監督の権威を損なっていると語った。
オーナーたちがクラブの世界的な地位をどう変えたかについてキャラガーはこう続けた。「スタンフォード・ブリッジの経営陣はロマン・アブラモビッチとは異なるやり方で運営したかった。彼らは15億ポンド以上を費やし、チェルシーを以前より成功せず、恐れられず、尊敬されず、収益性も低いクラブにした。トロフィーを量産するマシンは、高価で失敗した実験へと変わった」
リヴァプールOBは続けた。「ロゼニオールが候補に上がった瞬間から火消し役だった。組織にいて指揮系統を受け入れると想定されたからだ。就任した時点で結末は見えていた。問題は『起こるか』ではなく『いつ起こるか』だった」。
彼の失脚を喜ぶ者はいない。チェルシーのファンは事態が収束して安堵するだろうが、なぜこの段階で彼に白羽の矢が立ったのか、その経緯こそが問題だと理解している。ロゼニオールはオファーを断れなかったが、最初から消耗していく運命だった」
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頼りになる後継者を探している
チェルシーは今、膨れ上がった選手層から尊敬を集め、スポーツディレクターの構想という制約を乗り越えられる恒久的な後任を探さなければならない。今後の移籍市場も試練だ。クラブは収支均衡の圧力を受け、退団を希望する有名選手を放出する可能性もある。サポーターの抗議が高まる中、次期監督は即座にその人物像が試され、「茶番劇」が2026-27シーズンを台無しにしないよう導く必要がある。