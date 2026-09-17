ミルウォールは2026年9月19日、ザ・デンでウェストハム・ユナイテッドを迎え撃つ。14年ぶりに、イングランドサッカー界屈指の激しいライバル関係が再び実現する。このチャンピオンシップの一戦は、イースト・ロンドンとサウスイースト・ロンドンに本拠を置く両クラブにとって通算100回目の公式戦対戦となる。前回の対戦は2012年2月だった。

これまでの99回の対戦では、ミルウォールが38勝、ウェストハムが34勝で、27試合が引き分けとなっており、ミルウォールがわずかに勝ち越している。

テムズ川を挟むこの対戦は、地域の誇りと労働者階級としてのアイデンティティーを懸けた激しい戦いでもある。