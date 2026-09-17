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「14年ぶりの復活！」 ミルウォールとウェストハムが100回目のダービーで激突へ、知っておくべきこと
14年ぶりの初対戦で100試合出場の節目へ
ミルウォールは2026年9月19日、ザ・デンでウェストハム・ユナイテッドを迎え撃つ。14年ぶりに、イングランドサッカー界屈指の激しいライバル関係が再び実現する。このチャンピオンシップの一戦は、イースト・ロンドンとサウスイースト・ロンドンに本拠を置く両クラブにとって通算100回目の公式戦対戦となる。前回の対戦は2012年2月だった。
これまでの99回の対戦では、ミルウォールが38勝、ウェストハムが34勝で、27試合が引き分けとなっており、ミルウォールがわずかに勝ち越している。
テムズ川を挟むこの対戦は、地域の誇りと労働者階級としてのアイデンティティーを懸けた激しい戦いでもある。
テムズ川の造船所争議の中で形作られた基本的な起源
この対立の基本的な土台は、ミルウォール・ローヴァーズとテムズ・アイアンワークスがわずか3マイルしか離れていなかった19世紀後半にさかのぼる。両クラブのサポーター層は主にドック労働者で構成されており、テムズ川沿いの海運契約を巡って競い合うライバル企業に雇われていた。
緊張が爆発したのは1926年の港湾労働者によるゼネラルストライキの際で、ミルウォール造船所の労働者がスト破りを行い、川の対岸にいた港湾労働者たちの怒りを買った。
タワー・ブリッジを挟んだこの分断は、サウス・バーモンジーとイーストエンドの間に恒久的な社会経済的格差を生み出した。
フーリガニズムの深層とスタンドに落ちる闇の影
長年にわたり、ピッチ上のライバル関係は暴力にまで発展した。その背景には、ウェスト・ハムの「インター・シティ・ファーム」とミルウォールの「ブッシュワッカーズ」があった。1972年のハリー・クリップスのテスティモニアルや、1976年にミルウォールのファン、イアン・プラットが悲劇的な死を遂げた事件など、注目を集めた出来事が敵対関係を決定的なものにした。
悲劇は1986年にも再び起き、ウェスト・ハムのファンであるテリー・バーンズが殺害されたほか、2009年にはアプトン・パークの外で大規模な暴動が発生した。
それ以降、ダービーの試合を安全に開催するため、ロンドン警視庁による大規模な警備体制が必要となっている。
- Getty Images Sport
歴史あるライバル関係がザ・デンで再燃する
9月にザ・デンで行われる一戦に続き、2027年2月20日にはロンドン・スタジアムで再戦が組まれる。ミルウォールは1979年5月以来、ホームでウェストハムを破れておらず、記念すべき100回目の対戦は地元のプライドを懸けた重要な一戦となる。
両クラブは、この街のダービーが持つ圧倒的な情熱をたたえつつ、ピッチ上の戦いに集中することを目指している。
14年の時を経て実現する100回目の対戦は、再び熱狂的な1ページを刻むことになりそうだ。
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