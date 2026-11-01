ユベントスは、セリエA 2026-27シーズン第10節の直接対決で、非常に厳しく、極めて重要なナポリ戦を控えている。ユベントスは今季屈指の低調なプレーを見せ、敵地でジェノアに敗れたばかり。この敗戦で、チームとルチアーノ・スパレッティ監督を巡る危機が再燃した。
さらに、アリアンツ・スタジアムの外では、ユベントスのウルトラスも不満を表した。チームと監督を非難するチャントを歌い、とりわけ選手たちに自分たちが着るユニフォームへの敬意を求める横断幕を掲げた。
ユベントスは、セリエA 2026-27シーズン第10節の直接対決で、非常に厳しく、極めて重要なナポリ戦を控えている。ユベントスは今季屈指の低調なプレーを見せ、敵地でジェノアに敗れたばかり。この敗戦で、チームとルチアーノ・スパレッティ監督を巡る危機が再燃した。
さらに、アリアンツ・スタジアムの外では、ユベントスのウルトラスも不満を表した。チームと監督を非難するチャントを歌い、とりわけ選手たちに自分たちが着るユニフォームへの敬意を求める横断幕を掲げた。
アリアンツ・スタジアムの外では、ユヴェントスの組織的なウルトラスの一団が集まり、チームとクラブに抗議した。不満を示す方法は平和的だが、チャントを大声で歌い、巨大な横断幕を掲げている。そこにはこう記されている。「129年の栄光。我らのユニフォームには歴史がある。我らのユヴェントスを返してくれ」
批判の矛先はチームや選手に直接向けられているが、ルチアーノ・スパレッティ監督も以前から責任を問われている。まず選手たちの要望を受けて3-5-2に変更し、その後はユヴェントスがジェノヴァで敗れることになった3-4-2-1に戻した。そして今、最大の焦点は再び3-5-2を採用するのか、それとも4バックに戻し、マッケニーをコロ・ムアニとヴォルテマーデの2トップの後方に置く4-3-1-2にするのかという点だ。問題は起用する選手ではなく、彼らをピッチ上でどう配置するかにある。
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