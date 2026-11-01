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ユベントスは、セリエA 2026-27シーズン第10節の直接対決で、非常に厳しく、極めて重要なナポリ戦を控えている。ユベントスは今季屈指の低調なプレーを見せ、敵地でジェノアに敗れたばかり。この敗戦で、チームとルチアーノ・スパレッティ監督を巡る危機が再燃した。

さらに、アリアンツ・スタジアムの外では、ユベントスのウルトラスも不満を表した。チームと監督を非難するチャントを歌い、とりわけ選手たちに自分たちが着るユニフォームへの敬意を求める横断幕を掲げた。