その契約は履行されるのか。新たな契約を勝ち取ることはできるのか。それともラッシュフォードは新天地へ向かうのか。そうした問いを投げかけられたシンプソンは、『Free Bets』の協力を受けてベッティングサイトについて語る中で、GOALにこう話した。「そう断言するには、まだ早すぎると思う。

「彼のボディーランゲージには好感を持っている。ただ相手に仕掛けるだけではなく、それは見たい部分でもある。今の自分がSBなら、マーカスがボールを受けて前を向いてから後ろに戻すようなら、すごくうれしいだろうね。彼はとにかく相手に向かって仕掛け続けるべきだ。いつも結果につながるわけではなくても、続けていればいずれ打開できるし、PKも得られるし、ゴールもアシストも生まれる。ただ続けることだ。マイケル・キャリックも彼にはそう伝えていると思う。

「それにもう一つ、彼と観客の関係には復調の兆しも見えているし、戻ってきているように見える。結局は彼次第だと思う。彼が何を望むか次第だ。

「結局のところ、彼には2年契約があり、高額な報酬もある。もしあのクラブに残って、キャリア終盤に向けて状況を好転させる助けになりたいと思うなら、それは実現し得る。もし今年プレーして移籍したいと思うなら、それも可能だ。明らかに、最終的には彼次第になる」