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12カ月後、マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドの選手でいるのか？ オールド・トラッフォードの“放蕩息子”を巡る2つのシナリオを、同じくマンチェスター・ユナイテッド下部組織出身者が解説
バルセロナへのローン移籍を終え、ラッシュフォードがマンチェスターに戻る
28歳のウインガーは、早熟な才能を備えたティーンエイジャーとしてトップチームで鮮烈な台頭を遂げた後、昨季はバルセロナのラ・リーガ制覇に貢献した。カタルーニャではラミン・ヤマルらとともに復調を遂げたが、買い取りオプションは行使されなかった。
ルベン・アモリムの下でマンチェスターでの序列を落とした後には、アストン・ヴィラへのローン移籍も経験した。マンチェスター・ユナイテッドではマイケル・キャリックによって白紙の状態に戻され、放蕩息子が原点へ戻ってきた。
ラッシュフォードは2026-27シーズン開幕時点でマンチェスター・ユナイテッドの中で大きな存在感を示しているが、クラブでの初ゴールは2024年12月上旬以来、いまだ待たれている。いわゆる「夢の劇場」で結んでいる高額契約は、残り2年をわずかに下回る期間となっている。
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残留か退団か：ラシュフォードの将来はどうなるのか？
その契約は履行されるのか。新たな契約を勝ち取ることはできるのか。それともラッシュフォードは新天地へ向かうのか。そうした問いを投げかけられたシンプソンは、『Free Bets』の協力を受けてベッティングサイトについて語る中で、GOALにこう話した。「そう断言するには、まだ早すぎると思う。
「彼のボディーランゲージには好感を持っている。ただ相手に仕掛けるだけではなく、それは見たい部分でもある。今の自分がSBなら、マーカスがボールを受けて前を向いてから後ろに戻すようなら、すごくうれしいだろうね。彼はとにかく相手に向かって仕掛け続けるべきだ。いつも結果につながるわけではなくても、続けていればいずれ打開できるし、PKも得られるし、ゴールもアシストも生まれる。ただ続けることだ。マイケル・キャリックも彼にはそう伝えていると思う。
「それにもう一つ、彼と観客の関係には復調の兆しも見えているし、戻ってきているように見える。結局は彼次第だと思う。彼が何を望むか次第だ。
「結局のところ、彼には2年契約があり、高額な報酬もある。もしあのクラブに残って、キャリア終盤に向けて状況を好転させる助けになりたいと思うなら、それは実現し得る。もし今年プレーして移籍したいと思うなら、それも可能だ。明らかに、最終的には彼次第になる」
マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスには支援が必要だ
ユナイテッドは、創造性と得点面での負担の一部をラッシュフォードに担ってもらいたいと考えている。そうした重圧はしばしば、チームの象徴的な主将ブルーノ・フェルナンデスの肩にのしかかっている。
ポルトガル代表のプレーメーカーは助けを切実に必要としているといい、シンプソンはこう付け加えた。「彼にはもっと高い位置でプレーしてほしい。少しの間は低い位置でプレーしていたが、高い位置を取った時には、[ブライアン]・ムベウモへのアシストを決めた［マンチェスター・シティ戦で］。あのパスを見られるのは彼しかいない。本当なら自分のパスの受け手にもなってほしいくらいだ。でも、それはできない。
「ただ、ブルーノに頼り続けるわけにはいかない。彼がハットトリックを決めれば、我々は試合に勝つ。2アシストを記録すれば、我々は勝てる。彼の日ではない時、誰が立ち上がるんだ？ マーカスは復帰してから良く見えるが、今度はそれが問題になるのか？ だって、[マテウス]・クーニャをどうする？ アマドがいなかったのも痛かったと思う。彼は少し違ったものをもたらしてくれると思う。
「整理しなければならない点がいくつかあるだけなのは分かっているし、しかもそれはすぐに整理しなければならない。これから大事な1週間になるからだ。今は12ポイント中4ポイントだ。フラム対リヴァプールを見て、試合も担当したが、フラムは良かった。今は勢いに乗っているだろう。ユナイテッドが敵地でフラムと戦うのは簡単ではない」
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1つのタイトル獲得への挑戦は終わり、オールド・トラフォードでプレッシャーが高まっている
ユナイテッドは、チームが向かっている方向性に対してさらなる厳しい疑問が投げかけられる中で、クレイブン・コテージへ乗り込む。2026-27シーズン開幕前には、プレミアリーグ優勝争いに加わる可能性も語られていた。
しかし、夏の移籍市場は大半のファンが期待したほど実りあるものではなく、前節ブライトン戦では序盤の2点リードを明け渡した末に敗戦。これにより、カラバオカップでの主要タイトル獲得への一つの道が断たれた。
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