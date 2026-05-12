スウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が、ワールドカップに向けた26人の代表メンバーを発表した。注目は、トッテナムのクルセフスキの落選だ。

彼は5月のクリスタル・パレス戦で膝を痛め、代表復帰は叶わなかった。

本人は期限までに復帰する強い意志を示したが、ホットスパー・ウェイでのフルトレーニングにはまだ戻れていない。代わりに、彼は海外で集中的なリハビリを続けており、試合の熱気からは遠く離れている。

今回の落選で、彼は膝再建のため2度の手術を受けた過酷な1年を締めくくった。



