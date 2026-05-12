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Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

12カ月に及ぶ怪我で、デヤン・クルセフスキのワールドカップ出場夢が消えた。トッテナムのスターは、ヴィクトル・ヨケレス、アレクサンダー・イサクと共にスウェーデン代表から外れた。

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グレアム・ポッター

国際大会の厳しさがデヤン・クルセフスキを襲った。トッテナムのMFは、今回のワールドカップ出場が正式に絶たれた。1年にわたって膝の怪我と闘ったが、スウェーデン代表はグラハム・ポッター監督の最終メンバーに間に合うコンディションを証明できなかった。

  • ポッター監督、クルセフスキの欠場を確認

    スウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が、ワールドカップに向けた26人の代表メンバーを発表した。注目は、トッテナムのクルセフスキの落選だ。

    彼は5月のクリスタル・パレス戦で膝を痛め、代表復帰は叶わなかった。

    本人は期限までに復帰する強い意志を示したが、ホットスパー・ウェイでのフルトレーニングにはまだ戻れていない。代わりに、彼は海外で集中的なリハビリを続けており、試合の熱気からは遠く離れている。

    今回の落選で、彼は膝再建のため2度の手術を受けた過酷な1年を締めくくった。


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  • Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    デ・ゼルビの懸念は的中した

    選手本人には大きな打撃だが、トッテナム関係者は驚きしていない。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、クルセフスキが大会のために米国へ渡る可能性に懐疑的だった。イタリア人監督は、代表招集の最大の障壁として実戦出場時間の不足を挙げた。

    「詳しい状況は把握していない」とデ・ゼルビ監督は語った。「今シーズン1試合も出場していない彼が、どうやってワールドカップでプレーできるのか、私には理解できない」

  • スウェーデン代表には依然としてスター選手が揃っている

    クルセフスキがベンチから観戦する中、スウェーデン代表には依然として多くのプレミアリーグ級選手が名を連ねる。アーセナルのストライカー、ヴィクトル・ギョケレスとリヴァプールのアレクサンダー・イサクが代表に選出され、ポッター監督の攻撃の要となる見込みだ。トッテナムの若手ルーカス・ベルグヴァルも遠征メンバーに入り、同クラブにとっては朗報となった。

    さらにブライトンのヤシン・アヤリ、アストン・ヴィラのヴィクトル・リンデロフ、リーズのガブリエル・グドムンドソン、ニューカッスルのアンソニー・エランガも招集され、イングランド勢がチームに厚みをもたらしている。

    スウェーデンはテキサスでの合宿を終え、厳しいグループステージに挑む。ポッター監督は経験豊富なDFと攻撃的なFWを組み合わせた布陣を選択した。


  • Sweden v Switzerland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    テキサスでグループFの試合が待ち受ける

    スウェーデンはグループFで厳しい戦いを迎える。6月15日にチュニジアと初戦を行い、5日後にオランダと対戦。最終戦は日本だ。クルセフスキの創造性が欠けるため、ポッター監督は他の主軸に活躍を期待する。

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