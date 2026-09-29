ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督は、この憶測を素早く否定した。『VG』の取材に応じたソルバッケン監督は、プレミアリーグのクラブが、主力FWの予定されていたメディア対応免除の決定にまったく関与していなかったと強調した。

「アーリングがドルトムントからシティに移ることになって以来、メディアに関してマンチェスター・シティの誰とも話していない」とソルバッケン監督は語った。「メディアについてシティと話したのは、それが最後だった」

指揮官は、選手を守るために完全に自らの判断で動いたと説明し、そのうえで噂は完全な事実無根だと付け加えた。「それは嘘だ。私の誠実さも傷つけるものだ」と述べた。「なぜなら、これは国民の代表チームだから、私は誠実であるために最大限努めている。自分のすべてを、そしてチームのすべてを注ごうとしている」

ソルバッケン監督は、日程変更につながったやり取りが気軽なものだったことも明かした。「これは、アーリングに伝えることなく私が下した決定だった」と同監督は述べた。「私はただこう言ったんだ。『これは見送っていい。行きたいなら行っていい。だが、私としてはお前は免除だ』と」



