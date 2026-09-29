Getty Images Sport
翻訳者：
115件の告発をめぐる評決後、アーリング・ハーランドとマンチェスター・シティの記者会見騒動に関する「嘘」にノルウェー代表監督ストーレ・ソルバッケンが激怒
メディア対応をめぐる対立
ハーランドは当初、ノルウェー代表のネーションズリーグ・ポルトガル戦を前に、土曜日に記者団の取材に応じる予定だった。しかし、このFWは予期せずメディア対応から外れ、代わってチームメートのフレドリク・アウルスネスとアンドレアス・シェルデルップが対応した。
この突然のスケジュール変更は、マンチェスター・シティに持ち上がっている財務規則違反疑惑に関する裁定が報じられた直後に起きた。このタイミングにより、クラブが抱える現在進行中の法廷闘争について厳しい質問を受けないよう、シティがノルウェー代表に対して自軍のスターFWを守るよう直接指示したのではないかとの憶測が一気に広がった。
- AFP
ソルバッケン、介入疑惑を一蹴
ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督は、この憶測を素早く否定した。『VG』の取材に応じたソルバッケン監督は、プレミアリーグのクラブが、主力FWの予定されていたメディア対応免除の決定にまったく関与していなかったと強調した。
「アーリングがドルトムントからシティに移ることになって以来、メディアに関してマンチェスター・シティの誰とも話していない」とソルバッケン監督は語った。「メディアについてシティと話したのは、それが最後だった」
指揮官は、選手を守るために完全に自らの判断で動いたと説明し、そのうえで噂は完全な事実無根だと付け加えた。「それは嘘だ。私の誠実さも傷つけるものだ」と述べた。「なぜなら、これは国民の代表チームだから、私は誠実であるために最大限努めている。自分のすべてを、そしてチームのすべてを注ごうとしている」
ソルバッケン監督は、日程変更につながったやり取りが気軽なものだったことも明かした。「これは、アーリングに伝えることなく私が下した決定だった」と同監督は述べた。「私はただこう言ったんだ。『これは見送っていい。行きたいなら行っていい。だが、私としてはお前は免除だ』と」
ハーランドは引き続き集中を維持している
クラブを取り巻くピッチ外での騒がしさにもかかわらず、ハーランドはピッチ上で気を取られた様子を一切見せなかった。この得点力の高いFWは日曜日にオスロで行われたネーションズリーグの一戦に先発出場し、今回の代表活動期間3点目を記録した。
しかし、個人の奮闘も好結果をもたらすには不十分で、ノルウェーは最終的にポルトガルに1-2で敗れた。試合終了の笛の後、このストライカーがシティのチームメートであるルベン・ディアスと熱心に言葉を交わす姿が確認された。
- Bildbyran
今後、極めて大きな試練が待ち受ける
このネーションズリーグ戦では、ハーランドの代表活動はまだ終わっていない。ノルウェーは今後もウェールズとの重要な2試合に加え、ポルトガルとの厳しいリバースフィクスチャーに向けて準備を進めなければならない。
その代表戦を終えると、このFWはすぐに国内での戦いへ意識を切り替える必要がある。マンチェスター・シティは復帰後、プレミアリーグでの大一番を迎える。エンツォ・マレスカ率いるチームには、アンフィールドでリヴァプールと対戦する厳しいアウェー戦が待っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。