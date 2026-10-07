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114件の有罪評決を受けて懸念が高まる中、マンチェスター・シティがアーリング・ハーランドの特別な要望を承認
ハーランドに重要な休養が与えられる
アーリング・ハーランドは、ノルウェーがポルトガルに1-2で敗れたネーションズリーグの一戦で、67分に交代となった。このFWは筋肉疲労の疑いを訴え、自ら交代を求めた。
重傷への懸念はすぐに否定された。ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督は、26歳の過酷な負荷を管理するための事前に計画された交代だったと明かした。
今季ここまでリーグ戦5試合で5ゴールを記録しているこの決定力あるFWは、『The Sun』によると、マンチェスター・シティから短い休暇を与えられている。日曜のアンフィールドでの重要な一戦に向けた準備を最終調整するため、木曜にエティハド・キャンパスへ戻る予定だ。
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ソルバッケンが極度の負担について説明
ソルバッケン監督は、過密日程がチームに与えた身体的負担について見解を示した。そして、ハーランドを含む複数の代表選手が、すぐに休暇に入る時間を確保するため、プライベートジェットをチャーターした理由を説明した。
「アーリングは単純に、完全に疲れ切っていた」とソルバッケン監督は明かした。「私の選手の中には、休暇が6日か7日しかなかった者もいる。普通の仕事のように、身体的なコンディションだけでやっていけるわけではない。その後はすぐにシーズン開幕に入り、さらにミニトーナメントも続く。極度の負担だ」
ノルウェー代表指揮官は、ハーランドをベンチスタートにする案も検討されたとしつつ、選手本人がそれを拒否したと説明した。ソルバッケン監督は、リーグカップで途中出場した際のネガティブな経験から、ハーランドがその案に対して「悪いバイブスと感情」を抱いていたことも認めた。
「彼は最も重い負荷を抱えるグループにいる。まさに、所属チームがあらゆる大会を戦っていて、彼がその中心選手だからだ」とソルバッケン監督は付け加えた。
財務判断が影を落とす
マンチェスター・シティのマージーサイド遠征は、独立委員会がクラブに財務規則違反114件の有罪判断を下して以降、初の試合となる。プレミアリーグは当初、2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの9シーズンにわたる115件の違反で、エティハドを本拠とするこのクラブを告発していた。
シティは一貫して疑惑を否定してきたが、長期化した法廷闘争は衝撃的な有罪評決で決着した。クラブは控訴しているものの、大きなスポーツ面での処分を求める声は強まり続けている。
今週末のアンフィールドには大きな注目が集まる。クラブ幹部やスタッフは法的影響を巡って厳しい追及を受けるとみられており、厳しい日程に対処しているチームには外部からの大きな重圧が加わることになる。
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アンフィールドでの大一番が迫る
マンチェスター・シティは、日曜の一戦に向けてアーリング・ハーランドを万全の状態に戻せるか、慌ただしい対応を迫られている。アウェーのチームはまた、軽傷からの回復を進めるニコ・オライリーとアントワーヌ・セメンヨの状態も見極めることになる。
リヴァプールも、代表ウィーク明けを受けてメンバー選考に頭を悩ませている。コーディ・ガクポとアレクサンダー・イサクは代表活動中に負傷し、フェデリコ・キエーザ、ウーゴ・エキティケ、コナー・ブラッドリー、ジョバンニ・レオーニは欠場が見込まれている。
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