114件の有罪評決を受けて懸念が高まる中、マンチェスター・シティがアーリング・ハーランドの特別な要望を承認

ソルバッケン監督は、過密日程がチームに与えた身体的負担について見解を示した。そして、ハーランドを含む複数の代表選手が、すぐに休暇に入る時間を確保するため、プライベートジェットをチャーターした理由を説明した。

「アーリングは単純に、完全に疲れ切っていた」とソルバッケン監督は明かした。「私の選手の中には、休暇が6日か7日しかなかった者もいる。普通の仕事のように、身体的なコンディションだけでやっていけるわけではない。その後はすぐにシーズン開幕に入り、さらにミニトーナメントも続く。極度の負担だ」

ノルウェー代表指揮官は、ハーランドをベンチスタートにする案も検討されたとしつつ、選手本人がそれを拒否したと説明した。ソルバッケン監督は、リーグカップで途中出場した際のネガティブな経験から、ハーランドがその案に対して「悪いバイブスと感情」を抱いていたことも認めた。

「彼は最も重い負荷を抱えるグループにいる。まさに、所属チームがあらゆる大会を戦っていて、彼がその中心選手だからだ」とソルバッケン監督は付け加えた。



