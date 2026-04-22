スカイ・スポーツによると、このブラジル人選手は来季からドイツの最多優勝クラブと契約済み。これにより、クラブの象徴である彼の復帰は確実となった。
AFP
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11年ぶり復帰：FCバイエルンでの電撃復帰が事実上決定
ゼーベナー・シュトラーセでは、ダンテがU-23新監督に就任する見込みだ。ホルガー・ザイツの後任で、2020年からセカンドチームを率い、2018/19シーズンはリザーブをリージョナルリーガ優勝に導いた。
Skyによると、彼は5月1日に就任する新キャンパス責任者ミヒャエル・ヴィージンガーを中心とした組織再編で今シーズン限りで監督を退くが、クラブに残る可能性もある。
4月初めにはtz紙がダンテをU-23監督候補と報じており、現在、双方は合意に達したもようだ。
ダンテは現在もOGCニースでプレーしている
42歳のセンターバックは現在もリーグ・アンのOGCニースで現役だが、今シーズン限りで監督業に転じる。彼は以前から「いつか必ずFCバイエルンに戻りたい」と語ってきた。
2024年末、クラブマガジン『51』で「監督になるのが目標で、とても意欲的だ。自分の経験を伝え、選手一人ひとりを人間としても成長させたい」と語った。
彼は2012～2015年、バイエルンで公式戦133試合に出場し、ブンデスリーガ3連覇、DFBポカール3連覇、チャンピオンズリーグ1回制覇に貢献。チームメイトに向けた「…そしてトロフィーも」の動画で伝説となった。