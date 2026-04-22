11年ぶり復帰：FCバイエルンでの電撃復帰が事実上決定

ゼーベナー・シュトラーセでは、ダンテがU-23新監督に就任する見込みだ。ホルガー・ザイツの後任で、2020年からセカンドチームを率い、2018/19シーズンはリザーブをリージョナルリーガ優勝に導いた。

Skyによると、彼は5月1日に就任する新キャンパス責任者ミヒャエル・ヴィージンガーを中心とした組織再編で今シーズン限りで監督を退くが、クラブに残る可能性もある。

4月初めにはtz紙がダンテをU-23監督候補と報じており、現在、双方は合意に達したもようだ。