アーセナルは今夏の移籍市場で、レアンドロ・トロサール、ガブリエウ・ジェズス、ガブリエウ・マルティネッリの退団を認め、プレミアリーグ全体に驚きを与えた。トロサールは1710万ポンドでベシクタシュへ移籍し、ジェズスは850万ポンドでバルセロナに加入。マルティネッリは高額の6000万ポンドでアル・ヒラルへ移籍した。生粋の左ウイング2人とセンターフォワード1人の放出を承認したにもかかわらず、アーセナルの前線における唯一の直接的な補強は、3400万ポンドでクラブ・ブルージュから加入したクリストス・ツォリスだった。今夏の陣容再編により、アルテタは左サイドの幅をツォリスとエベレチ・エゼに頼る形となり、カイ・ハヴァーツ、ヴィクトル・ギョケレシュ、ミケル・メリーノが中央の主な選択肢となっている。

陣容の層の薄さを後悔しているかという質問に対し、アルテタは毅然とした態度を示した。「いや。選手の売却にはさまざまな側面があり得る。それが常に同じ理由とは限らない。これはこのフットボールクラブで私たちが負う責任の一部だ。そうした見方は理解しているが、あの選手たちがプレーした出場時間や、負傷していた選手たちのことも理解しなければならない。特に最初の6カ月はそうだった。その後、データはまったく違うものを示しているが、現実は現実だ。これが今の私たちであり、すでに非常に優れた選手たちもいる」