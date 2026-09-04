AFP
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「100％達成した」 ミケル・アルテタ監督、退団した3人のFWの代役がクリストス・ツォリスだけだったにもかかわらず、アーセナルは移籍市場で「野心的」だったと強調
アルテタ、攻撃陣刷新を擁護
アーセナルは今夏の移籍市場で、レアンドロ・トロサール、ガブリエウ・ジェズス、ガブリエウ・マルティネッリの退団を認め、プレミアリーグ全体に驚きを与えた。トロサールは1710万ポンドでベシクタシュへ移籍し、ジェズスは850万ポンドでバルセロナに加入。マルティネッリは高額の6000万ポンドでアル・ヒラルへ移籍した。生粋の左ウイング2人とセンターフォワード1人の放出を承認したにもかかわらず、アーセナルの前線における唯一の直接的な補強は、3400万ポンドでクラブ・ブルージュから加入したクリストス・ツォリスだった。今夏の陣容再編により、アルテタは左サイドの幅をツォリスとエベレチ・エゼに頼る形となり、カイ・ハヴァーツ、ヴィクトル・ギョケレシュ、ミケル・メリーノが中央の主な選択肢となっている。
陣容の層の薄さを後悔しているかという質問に対し、アルテタは毅然とした態度を示した。「いや。選手の売却にはさまざまな側面があり得る。それが常に同じ理由とは限らない。これはこのフットボールクラブで私たちが負う責任の一部だ。そうした見方は理解しているが、あの選手たちがプレーした出場時間や、負傷していた選手たちのことも理解しなければならない。特に最初の6カ月はそうだった。その後、データはまったく違うものを示しているが、現実は現実だ。これが今の私たちであり、すでに非常に優れた選手たちもいる」
- Getty Images Sport
マルティネッリへのほろ苦い別れ
マルティネッリの退団は、ノースロンドンでの7年間を思えば、エミレーツのファンにとってとりわけ感慨深いものとなった。アルテタ監督は、この売却の決断が過去の稼働状況にも一因があったと強調。ガブリエウ・ジェズスは前十字じん帯断裂による11カ月離脱を経て、12月になってようやく復帰していた。一方で、トロサールとマルティネッリはより良好なフィットネス記録を持っていたものの、両者とも昨季前半に負傷でリーグ戦2試合を欠場。トロサールはこの期間にリーグ戦1,049分間プレーしたのに対し、マルティネッリは535分間にとどまり、そうした断続的な先発起用が最終的にクラブの前線刷新の決断に影響した。
アルテタ監督は「ガビには感謝している。彼と仕事をし、その歩みの一部になれたことは喜びだった」と語った。「私が出会った頃のガビと、今まさに去っていったガビでは、人としてもプロとしても大きな変化があった。クラブにもたらした影響、野心、サッカーへの愛情、そして私たちの成長と目標達成を助けてくれたその姿勢を含め、彼は極めて重要な選手だった。この物語は終わりを迎えるが、別の物語での幸運を祈っている」
野心的な基準を満たすこと
アーセナルのサポーターの一部からは不満の声が上がっており、チャンピオンズリーグ決勝後にアルテタ監督がクラブは移籍市場で「非常に野心的で、迅速かつ賢明に」動くと約束していたことを引き合いに出している。終盤に新戦力の加入がなかったことを踏まえ、クラブが実際にその具体的な約束を果たしたのかと問われると、アルテタ監督はクラブ首脳陣が自身のビジョンを支持していたという考えを崩さなかった。
それらすべての基準に「チェックが入った」のかと問われると、同監督はこう答えた。「100パーセント、チェックが入った。その後の結果は期待していたものと違うこともあるが、意図は間違いなくあった。そこを私は最も重視している」
- Getty Images Sport
チェルシー戦を前にした負傷状況の最新情報
ロンドン・ダービーを前に、アルテタ監督が複数の主力選手の状況について最新情報を明かした。ブルーノ・ギマランイスはトレーニングを欠席しており、出場は不透明だが、見通しは慎重ながら楽観的である。アルテタ監督は「彼はヴィラ戦で打撲を負い、状態を確認している。おそらく明日のトレーニングには問題なく参加できるだろう」と語った。
さらにアルテタ監督は「モスケラをアストン・ヴィラ戦で下げたのは、何よりも予防措置だった。明日の練習で本人がどう感じるかを見なければならない。ユリエンは非常に良い状態にある。ここ数週間はピッチに立ち、我々とともにトレーニングしてきたので、状況は良好だ。起用可能かどうかは、明日のトレーニング後に判断する」と付け加えた。
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