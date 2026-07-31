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100日で30億ポンド。欧州でボイコットの脅威が高まる中、FIFAが物議を醸すワールドカップ分離事業の立ち上げを加速
FIFA、42億ドル規模のワールドカップ分社化を加速へ
FIFAは、FIFA Forward Enterprise（FFE）として知られる新たなワールドカップ関連子会社の前倒し立ち上げを進めている。 『Sky News』によれば、統括団体はこの200億ドル（約31億ポンド）の事業の20％株式を売却することで、10月までに民間投資家から最大42億ドル（31億ポンド）を確保することを目指している。
この提案の秘密主義的な性格と拙速な日程は、世界のサッカー界全体で怒りを引き起こしており、欧州の各協会は抗議としてワールドカップのボイコットの可能性を積極的に協議している。批判的な立場からは、この事業はFIFA会長インファンティーノが2031年の会長任期上限後も大会の支配権を維持するための手段とみなされている。
9月19日の期限前に支持を取り付けるため、FIFAは211の加盟協会に対し、職員給与の資金援助に充てるため、12年間で8600万ドル（6500万ポンド）の臨時収入が利用可能だと伝えている。しかし、この計画はチェコサッカー協会のような個別連盟の支持がある一方で、深刻な分断を招いている。
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UEFAとアジアの指導者らが一方的な動きを非難
この構想への反対は急速に強まっており、先頭に立つUEFAは、この計画が「サッカーの統括機関が決して越えてはならない一線を越えている」と述べた。欧州の関係者は、インファンティーノ自身のFIFA評議会内でさえ協議が欠如していたことに激しく憤っている。
アジアサッカー連盟（AFC）の会長シェイク・サルマン・ビン・エブラヒム・アル・ハリファも、加盟協会宛ての書簡でこの進め方を非難し、FIFAの一方的な行動に深い懸念を示した。シェイク・サルマンは「AFCは、FIFAの一方的な行動が大陸サッカーのまさに根幹を損ないかねないように見えることを深く懸念している」と記した。
イングランドサッカー協会（FA）もこれらの懸念に同調し、「この段階に至るまでの手続きとガバナンスの欠如、そして関与している内容と原則について深く懸念している」と述べた。
拡張計画と民間投資家の支援
200億ドル規模の子会社の経済的な実現性は、FIFAの主要大会の拡大にかかっている可能性がある。同じ報道では、インファンティーノ会長が、スペインが優勝した大会に向けて48チーム制へ拡大したばかりであるにもかかわらず、男子ワールドカップを64チーム制に拡大することを望んでいると伝えている。FFE子会社の立ち上げに向け、インファンティーノ会長は金融大手JPモルガンおよび投資家ジョシュア・クシュナーと連携している。この商業的な推進は、成長を促すために大会を定義し規制することを目的としているが、統括団体はそれがこのスポーツの中核的原則を脅かすと主張している。
各連盟に課された厳しい時間枠について、シェイク・サルマンは、この規模の決定は適切な財務面または法的分析なしに決して急いで進めるべきではないと強調した。さらに、いかなる拘束力のある合意も最終決定される前に、「すべての要素が考慮され、議論されることが不可欠だ」と訴えた。
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FIFAに迫る9月の重大な期限
加盟協会は9月19日までにこの提案を承認するよう求められており、承認しなければ、約束されている8600万ドルの資金パッケージへのアクセスを失うリスクがある。拘束力のある入札、コミットメントレター、詳細契約書は、10月の資金移転の期限を前に完了する予定だ。
欧州各国が足並みをそろえたボイコットを示唆し、大陸連盟が完全な透明性を要求する中、インファンティーノは世界のサッカー界の結束を維持するために厳しい戦いを強いられている。今後数週間で、サッカー統治機関が合意に達できるのか、それとも組織を揺るがす重大な分裂が待ち受けているのかが決まる。
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