FIFAは、FIFA Forward Enterprise（FFE）として知られる新たなワールドカップ関連子会社の前倒し立ち上げを進めている。 『Sky News』によれば、統括団体はこの200億ドル（約31億ポンド）の事業の20％株式を売却することで、10月までに民間投資家から最大42億ドル（31億ポンド）を確保することを目指している。

この提案の秘密主義的な性格と拙速な日程は、世界のサッカー界全体で怒りを引き起こしており、欧州の各協会は抗議としてワールドカップのボイコットの可能性を積極的に協議している。批判的な立場からは、この事業はFIFA会長インファンティーノが2031年の会長任期上限後も大会の支配権を維持するための手段とみなされている。

9月19日の期限前に支持を取り付けるため、FIFAは211の加盟協会に対し、職員給与の資金援助に充てるため、12年間で8600万ドル（6500万ポンド）の臨時収入が利用可能だと伝えている。しかし、この計画はチェコサッカー協会のような個別連盟の支持がある一方で、深刻な分断を招いている。