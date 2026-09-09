ZUMA Press Wire
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「100回でも彼に投票する！」 ジネディーヌ・ジダンが決定的なGOAT論を展開、リオネル・メッシを2026年バロンドール候補として支持
アルゼンチンのアイコンがノミネートを獲得
メッシは、クラブと代表の両方で見事な2025-26シーズンを送り、2026年のバロンドール候補リスト入りを確実なものとした。39歳のFWは49試合で45ゴール30アシストを記録し、インテル・マイアミをMLS制覇に導いたうえ、アルゼンチン代表でも8ゴールを挙げて2026年ワールドカップ決勝進出の原動力となった。その持続的な輝きは、この象徴的な主将の影響力が世界の舞台で依然として比類ないものであることを示している。
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フランスのレジェンドが長寿ぶりを称賛
ジダンは、プロキャリアの晩年においてもトップレベルのパフォーマンスを維持することがいかに難しいかを、サッカー界全体がしばしば見落としていると考えている。ゲーム最高の個人栄誉に値するというスーパースターへの全面的な擁護として、元マドリー監督は『Marca』が伝えたところによれば、次のように語った。「私ならメッシに100回投票する。39歳にしてなお世界最高クラスの選手の一人であり続けることが、どれほど信じられないことかを、人々は本当には理解していないと思う」
ジダンが歴史的論争に決着をつける
メッシのこの1年間にわたる圧倒的な成績は、他の候補者たちの実績よりもはるかに重みがあると広く見なされている。アルゼンチンのアイコンが再びバロンドールを手にし、史上最高の選手をめぐる議論にも決着をつけるとの見方を示したジダンは、こう付け加えた。「メッシがその賞を受賞しても驚かない。GOAT論争にいまだ疑問を持つ者がいるなら、正直に言って、その人はフットボール界に属していない」
- getty
バロンドール授賞式が受賞者を待つ
2026年のバロンドール受賞者は、10月26日にロンドンで開催される華やかな式典で正式に発表される。権威ある第70回大会は、授賞式が初めてパリ以外で行われるという歴史的な節目となる。フットボール界は今、メッシが世界と国内の舞台で見せた決定的な活躍によって、再び表彰台に返り咲くのかを見守っている。
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