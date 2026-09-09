メッシのこの1年間にわたる圧倒的な成績は、他の候補者たちの実績よりもはるかに重みがあると広く見なされている。アルゼンチンのアイコンが再びバロンドールを手にし、史上最高の選手をめぐる議論にも決着をつけるとの見方を示したジダンは、こう付け加えた。「メッシがその賞を受賞しても驚かない。GOAT論争にいまだ疑問を持つ者がいるなら、正直に言って、その人はフットボール界に属していない」