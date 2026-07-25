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100万ユーロの寄付と3試合――ドイツサッカー協会がレッドブルとの異例の合意でユルゲン・クロップ代表監督就任を確認。
クロップ解任の代償は慈善寄付だった
DFBがクロップ氏を獲得するため、どれほどの手間を費やしたかが明らかになった。金曜日の就任会見で、ベルント・ノイエンドルフ会長は、クロップ氏を前契約から解放する条件として、レッドブルが支援する「ウィングス・フォー・ライフ」財団に100万ユーロを寄付することで合意したと明かした。
ノイエンドルフ会長は「契約解除がスムーズに進んだことを評価して、ドイツサッカー連盟が特別な取り決めを行った」と説明した。
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ライプツィヒが今後の国際試合の開催地に決定。
結局、この寄付は合意の一部に過ぎなかった。レッドブルとの包括契約で、ドイツサッカー連盟（DFB）はクロップ監督の契約期間中、ライプツィヒのレッドブル・アリーナで代表戦を3試合開催すると約束した。これは、同社幹部の早期退任に伴い、レッドブル所有のスタジアムと地元サポーターが直接恩恵を受けるための具体策だった。
ドイツサッカー連盟は国際舞台への復活を期しており、クロップ招聘は大きな成果とされている。DFB第一副会長でドルトムント時代からの盟友ヴァツケも、事態が収束したことに安堵を表明した。
レッドブルとの交渉の舞台裏
クロップ氏をグローバルサッカー部門責任者の職から外すには、ドイツサッカー連盟（DFB）とレッドブル経営陣との継続的で高レベルの対話が必要だった。ノイエンドルフ氏は「RB、特に最高経営責任者のオリバー・ミンツラフ氏と綿密に協議し、双方が受け入れられる合意に達した」と明かした。
彼は協議の過程でレッドブル経営陣のプロ意識を称え、「ミンツラフ氏との話し合いには感謝している。私たちはすぐに、クロップがRBの職務と代表監督を兼任するのは難しいという結論に至った」と語った。
- Getty Images Sport
3つの監督時代をまたぐ長年の苦闘
クロップが引き継いだドイツ代表は、2014年の「黄金世代」以降、いまだアイデンティティを見出せていない。ヨアヒム・レーヴ率いる2018年大会ではディフェンディングチャンピオンながらグループステージで敗退。2021年にハンシ・フリックが就任したが、カタール大会でも同じ結果に終わり、DFB史上初めて解任された。 2023年9月、ユリアン・ナーゲルスマンが後任となり、開催国として臨むユーロ2024へわずか1年でチームをまとめ上げた。準々決勝進出を果たし、契約は今夏のワールドカップまで延長された。
しかし大会では雪辱どころか新たな失望が生まれた。パラグアイとの16強戦でPK負けし、好成績への待ち時間は10年を超えた。3監督にわたる失望の連鎖を受け、クロップは卓越性を体現したチームを歴史にふさわしいレベルへ復活させる使命を負う。
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