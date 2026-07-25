100万ユーロの寄付と3試合――ドイツサッカー協会がレッドブルとの異例の合意でユルゲン・クロップ代表監督就任を確認。

DFBがクロップ氏を獲得するため、どれほどの手間を費やしたかが明らかになった。金曜日の就任会見で、ベルント・ノイエンドルフ会長は、クロップ氏を前契約から解放する条件として、レッドブルが支援する「ウィングス・フォー・ライフ」財団に100万ユーロを寄付することで合意したと明かした。

ノイエンドルフ会長は「契約解除がスムーズに進んだことを評価して、ドイツサッカー連盟が特別な取り決めを行った」と説明した。