「100パーセント」 ミケル・アルテタがマイルズ・ルイス＝スケリーの移籍話を一蹴

アルテタ監督は、自前で育った選手たちがチームにもたらす本質的な価値について、市場価値やピッチ上での技術力だけではないと強調するのに時間をかけなかった。スペイン人指揮官は、ヘイル・エンドで育成組織の階段を上がってきた選手たちは、外部からの補強では簡単に再現できないクラブとの特別な絆を持っていると考えている。その価値はルイス＝スケリーが示しており、同選手は昨季、全公式戦で36試合に出場して4アシストを記録し、アーセナルが2004年以来初となるプレミアリーグ優勝を果たすうえで重要な役割を担った。

将来的な金銭面での利益が見込めるとしてもアカデミー出身選手を維持することは重要かと問われたアルテタ監督は、次のように語った。「もちろんだ。我々のシステムの中で育ち、クラブへの愛情とつながりを本当に感じている選手たちは、別の何かをもたらしてくれる。それは間違いない。彼らがもたらす価値は見つけるのが非常に難しいものだからこそ、我々は本当に特別な形で彼らを大切にしなければならない」