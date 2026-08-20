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「100パーセント」 ミケル・アルテタがマイルズ・ルイス＝スケリーの移籍話を一蹴
アルテタがライバルクラブに手出し無用の警告を発する
アルテタ監督はルイス＝スケリーの去就について決定的な最新情報を明かし、この19歳が夏の移籍期限を過ぎてもクラブに残ることに「100パーセント」の自信があると述べた。イングランド代表の同選手はトップチームでブレークを果たして以降、注目株となっており、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドといったクラブの関心を集めている。
憶測が強まったのは、移籍が成立した場合の財務的な影響が取り沙汰されたためで、アーセナルが貸借対照表に「純利益」を計上するため売却に傾く可能性があるとの見方も出ていた。下部組織出身のルイス＝スケリーは、2024年9月のマンチェスター・シティ戦の引き分けでアーセナルのトップチームデビューを果たし、その後は全公式戦で76試合に出場し、1得点7アシストを記録している。このため、同選手の移籍金は利益と持続可能性に関するルールに照らして、クラブの立場を大きく押し上げるものになる。
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ヘイル・エンド出身選手の重要性
アルテタ監督は、自前で育った選手たちがチームにもたらす本質的な価値について、市場価値やピッチ上での技術力だけではないと強調するのに時間をかけなかった。スペイン人指揮官は、ヘイル・エンドで育成組織の階段を上がってきた選手たちは、外部からの補強では簡単に再現できないクラブとの特別な絆を持っていると考えている。その価値はルイス＝スケリーが示しており、同選手は昨季、全公式戦で36試合に出場して4アシストを記録し、アーセナルが2004年以来初となるプレミアリーグ優勝を果たすうえで重要な役割を担った。
将来的な金銭面での利益が見込めるとしてもアカデミー出身選手を維持することは重要かと問われたアルテタ監督は、次のように語った。「もちろんだ。我々のシステムの中で育ち、クラブへの愛情とつながりを本当に感じている選手たちは、別の何かをもたらしてくれる。それは間違いない。彼らがもたらす価値は見つけるのが非常に難しいものだからこそ、我々は本当に特別な形で彼らを大切にしなければならない」
ルイス＝スケリーの戦術的進化
ルイス＝スケリーの台頭は、その見事な適応力によって際立ってきた。もともとは下部組織でダイナミックなMFとして注目を集めたが、2024-25シーズンには左SBとしてトップチームに定着。その後、2026年5月には本職の中盤で実力を示す機会も与えられた。こうした才能を育てるクラブの姿勢を強調し、アルテタ監督は「だからこそ、可能な限り、そうした財産は最大限守りたい。育てて、クラブにとって極めて重要な存在にしたい」と述べた。
ルイス＝スケリーの将来は安泰に見える。プレシーズンの全試合で希望する中盤の役割で起用され、先週末のマンチェスター・シティとのコミュニティー・シールドでの3-0の勝利でも輝きを放った。一方で、アーセナルを率いるアルテタ監督は、チーム内の他のメンバーについても言及。下部組織出身のイーサン・ヌワネリ、そしてブラジル人ウインガーのガブリエウ・マルティネッリの将来については、進展がないことを認めた。
- AFP
プレミアリーグ開幕戦を前にしたチームのコンディション状況
8月21日金曜日のコヴェントリー・シティとのプレミアリーグ開幕戦を前に、アルテタ監督は複数の主力選手について前向きなコンディション情報を明かした。ブカヨ・サカとデクラン・ライスは、ともに夏の激戦を経て「関与できる準備は整っている」と見なされており、アウェー遠征に向けて大きな追い風となる。さらに、ウェンブリーで行われたコミュニティー・シールドでハーフタイムに交代していたブルーノ・ギマランイスについての情報もあった。アルテタ監督は「様子を見たいが、とても順調に回復している」と語った。
ただ、北ロンドンのクラブにとって負傷者情報がすべて良い知らせというわけではない。鼠径部の長引く問題で離脱が続いているユリエン・ティンバーは、実戦復帰までなお時間を要する見通しだ。
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