「100パーセントだ！」――レッドデビルズがトップ4入りを目前に控える中、ウェイン・ルーニーがマンチェスター・ユナイテッドに対し、マイケル・キャリックを正式な監督に据えるよう強く訴えた

ブックメーカーの予想では、来シーズン開幕時のマンチェスター・ユナイテッド監督の最有力候補はキャリックで、続いて6月に契約満了を迎えるクリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督、そしてボーンマスのアンドニ・イラオラ監督が挙げられている。トーマス・トゥヘルはイングランド代表との契約を更新したため、候補から外れた。

キャリックはアモリムの後任に就く前、トップチームの監督を務めたのはミドルズブラでの1度きりだった。その在任期間は評価が分かれるもので、4シーズン連続で昇格を果たせなかった末に解任されたが、ルーニーは彼が最高レベルでの指揮を執れることを証明したと信じている。彼は次のように付け加えた。「クラブはトップに戻り、主要なタイトルを再び勝ち取るために、多少の再建が必要だった。 マイケルは長年このクラブに在籍しており、何が求められるかを熟知している。彼は優れた監督であり、それを証明している。

「彼はこのレベルでの指揮に何の問題もないことを証明している。選手たちも彼に応え、ファンも彼に応えている。なぜ変える必要があるのか？なぜロベルト・デ・ゼルビのようなリスクを伴う人物を探そうとするのか？私としては、彼に任せるべきだと思う。」