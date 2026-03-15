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「100パーセントだ！」――レッドデビルズがトップ4入りを目前に控える中、ウェイン・ルーニーがマンチェスター・ユナイテッドに対し、マイケル・キャリックを正式な監督に据えるよう強く訴えた
9試合中7勝
1月中旬にキャリックがアモリムの後任に就任した際、ユナイテッドはプレミアリーグで6位につけていた。アストン・ヴィラ戦での勝利により、チームはプレミアリーグ3位の座を確固たるものとし、4位のアストン・ヴィラとは3ポイント差、6位のチェルシーとは6ポイント差をつけた。チェルシーは、おそらくチャンピオンズリーグ出場権を獲得できない最後の順位となるだろう。
また、キャリックは指揮を執って以来、プレミアリーグの監督の中で最高の成績を残している。ユナイテッドの監督として2度の就任期間を通じて、9勝2分け1敗という成績を収め、勝率は75%に達している。対照的に、アモリムは全大会を通じて38%の勝率で退任した。
- AFP
ルーニー：キャリックは「必ず」正式に監督に就任すべきだ
ルーニーはBBCラジオ・ファイブ・ライブに対し、次のように語った。「彼が（監督に）就任すべきなのは100％間違いない。私は以前からそう言ってきた。マイケル・キャリックがこうなることは分かっていた。彼とは非常に親しい間柄だ。彼の性格や人柄をよく知っている。チームには冷静な判断力が必要だったが、同時にこのクラブや選手たちを深く理解し、愛情を持って接してくれる人物も必要だった。そして彼はまさにそれを与えてくれた。 選手たちは以前より質の高いプレーを見せ、チームとしての一体感も増し、非常に強力なチームに見える。僕に言わせれば、なぜ交代する必要があるのか？これだけの試合数をこなした中で、彼はマンチェスター・ユナイテッドの監督として最高の勝率を誇っている。僕にとっては、彼がその職に就くべきだ。」
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドたち、キャリックの去就を巡り意見が分かれる
ルーニーとキャリックは2006年から2017年までマンチェスター・ユナイテッドで共にプレーし、数多くのタイトルを獲得した中で、プレミアリーグ優勝5回、チャンピオンズリーグ優勝1回を成し遂げた。元チームメイトのロイ・キーンは1月、たとえ今シーズン終了までの全試合に勝利したとしても、キャリックに監督職を与えるべきではないと断言しており、ゲイリー・ネヴィルもこれまで何度か、レッドデビルズはトップクラスの監督を招聘すべきだと述べてきた。
2008年のチャンピオンズリーグでルーニーと共に優勝を果たしたオーウェン・ハーグリーブスも、キャリックを正式な監督に任命すべきだと述べている。1990年代に短期間ながらユナイテッドでプレーしたディオン・ダブリンは、キャリックがこれまでに見せた手腕を考えれば、他の誰かを任命するのはリスクを伴うだろうと語った。
彼は次のように語った。「わざわざ市場に出て誰かを探そうとする意味がどこにあるのか？彼はチームに入り、選手たちを包み込むように支えてきた。マイケル・キャリックの穏やかな性格は、このサッカークラブにとって完璧なものだった。」
- Getty Images Sport
「なぜ変えるの？」
ブックメーカーの予想では、来シーズン開幕時のマンチェスター・ユナイテッド監督の最有力候補はキャリックで、続いて6月に契約満了を迎えるクリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督、そしてボーンマスのアンドニ・イラオラ監督が挙げられている。トーマス・トゥヘルはイングランド代表との契約を更新したため、候補から外れた。
キャリックはアモリムの後任に就く前、トップチームの監督を務めたのはミドルズブラでの1度きりだった。その在任期間は評価が分かれるもので、4シーズン連続で昇格を果たせなかった末に解任されたが、ルーニーは彼が最高レベルでの指揮を執れることを証明したと信じている。彼は次のように付け加えた。「クラブはトップに戻り、主要なタイトルを再び勝ち取るために、多少の再建が必要だった。 マイケルは長年このクラブに在籍しており、何が求められるかを熟知している。彼は優れた監督であり、それを証明している。
「彼はこのレベルでの指揮に何の問題もないことを証明している。選手たちも彼に応え、ファンも彼に応えている。なぜ変える必要があるのか？なぜロベルト・デ・ゼルビのようなリスクを伴う人物を探そうとするのか？私としては、彼に任せるべきだと思う。」
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