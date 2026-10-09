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「100パーセントだ！」。アーセナルのミケル・アルテタ監督、マンチェスター・シティの財務規則違反にもかかわらず、プレミアリーグは依然として世界最高だと主張
マンチェスター・シティ、財務違反で有罪
マンチェスター・シティは現在、独立委員会が同クラブに対し114件の財務規則違反で有罪と認定したことを受け、厳しい制裁に直面している。告発の対象は2009年から2018年までの9年間に及ぶ。
マンチェスター・シティは現在、この厳しい評決を不服として控訴している。この控訴が退けられた場合、巨額の罰金を科される可能性があり、さらにはプレミアリーグから完全に除外される事態に直面する可能性もある。
こうした余波の中、アーセナルのアルテタ監督はこの状況について見解を問われた。スペイン人指揮官は以前エティハド・スタジアムで働き、前指揮官ペップ・グアルディオラの下でアシスタントとしてリーグ優勝2回を成し遂げている。
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アルテタは続く雑音を避ける
アルテタは今週前半に新たな4年契約を締結し、グアルディオラの最近の退任を受けて、トップリーグで最長在任の監督となった。有罪評決によってリーグの評判がすでに傷ついているのではないかと問われると、アーセナル指揮官はその話題を避けた。
「そこには、やはりまだ決着していないプロセスがある。現在も進行中であり、それが解決してからの方が、もっと明確な見解を持てると思う」と、アルテタは『ESPN』の取材で説明した。「現時点ではコメントするつもりはない」
シティでのこれまでの成功が汚されたものなのかと問われると、同監督はこう付け加えた。「そうした質問が出る理由は理解している。この件を巡っては多くの騒ぎがあり、まだ決着していない進行中のプロセスでもある。だからこそ、それを尊重する必要があると思う」
世界最高のリーグ
かつての所属先をめぐって大きな論争が渦巻いているにもかかわらず、アルテタはプレミアリーグの地位は揺るがないと強く信じている。イングランド1部が今なお世界最高のリーグかと問われると、その答えは明確だった。
「100パーセントだ」とアルテタは断言した。「私の意見では、あれは世界最高のリーグだ。そう断言できる理由はたくさんあるし、私自身ここに20年以上いるからでもある。そして今後も世界最高のリーグであり続ける」
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タイトル防衛に集中
5月にアーセナルのリーグ優勝から22年ぶりとなるタイトル獲得をついに実現させたアルテタだが、引き続きピッチ上のことだけに集中している。シティをめぐる法的手続きがなお進行する中、アルテタ率いるチームは国内での支配を維持する決意を固めている。
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