「100パーセントだ！」。アーセナルのミケル・アルテタ監督、マンチェスター・シティの財務規則違反にもかかわらず、プレミアリーグは依然として世界最高だと主張

マンチェスター・シティは現在、独立委員会が同クラブに対し114件の財務規則違反で有罪と認定したことを受け、厳しい制裁に直面している。告発の対象は2009年から2018年までの9年間に及ぶ。

マンチェスター・シティは現在、この厳しい評決を不服として控訴している。この控訴が退けられた場合、巨額の罰金を科される可能性があり、さらにはプレミアリーグから完全に除外される事態に直面する可能性もある。

こうした余波の中、アーセナルのアルテタ監督はこの状況について見解を問われた。スペイン人指揮官は以前エティハド・スタジアムで働き、前指揮官ペップ・グアルディオラの下でアシスタントとしてリーグ優勝2回を成し遂げている。