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ライブ
Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

「10試合でペップと比較されることになる」　エンツォ・マレスカが「不可能」なマンチェスター・シティ戦への挑戦に備える

エンツォ・マレスカ
ジョゼップ・グアルディオラ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

エンツォ・マレスカは、現代の象徴的な名将ペップ・グアルディオラの後任としてその役割を担うにあたり、エティハド・スタジアムで自分を待ち受ける仕事の大きさを十分に理解している。クラブが歴史的な3冠を達成したシーズンにアシスタントを務めた経験を持つイタリア人指揮官は、就任1年目のあらゆる戦術的判断と結果において、前任者の大きな影が付きまとうことを分かっている。

  • 伝説の影に向き合う

    シティでグアルディオラの後任を務めることは、多くの人が世界サッカー界で最も難しい仕事だとみなす任務だろう。それでも、マレスカはその厳しい視線を受け止める覚悟ができている。グアルディオラがプレミアリーグ6度の優勝を含む主要17タイトルを獲得した実り多き在任期間を終えた後も、マンチェスターの青い側にかかる期待は依然として非常に高い。クラブのプレシーズンツアーで訪れたソウルでメディア対応したマレスカは、新シーズンの開始を告げる最初の笛から、自身の手腕がこのカタルーニャ人の築いた基準と比較されることになると認めた。

    避けられない比較について問われたマレスカは、自身が直面するプレッシャーについて率直に語った。「10試合を終えた時点で、勝ち点が10なのか、20なのか、30なのか。人々は10試合を終えた時点のペップと比べるだろうが、それでプレッシャーを感じることはない」と説明。「レスターやチェルシーにいた時から何度も言ってきたが、この15年から20年の世界で彼は最高の監督だ」

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  • Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    レジェンドから知恵を求める

    このような極めて大きな転身に向けた準備には、伝統的なフットボールの知恵が関わってくる。この挑戦に備えるため、マレスカは正式就任の直前にバルセロナでグアルディオラと会い、チーム内部の実情について話し合った。

    「一緒に数時間を過ごした」とマレスカは語った。「ここでのシーズンが終わる前から、夏休みの間に一緒に時間を過ごそうと計画していた。私は時々、先入観を持たずに自分の目で物事を見るのが好きだ。だが、彼はここに長くいたし、彼なりの意見がある。でも同時に、実際に来て、自分自身で物事を見て、全体像を把握しなければならない」

  • 変化するプレミアリーグへの適応

    マレスカは、かつてアシスタントを務めていた頃と比べ、イングランドのトップリーグに大きな変化があると感じている。とりわけ、セットプレーやマンツーマンの守備システムの重要性が高まっている点を挙げた。それでも、元レスター指揮官は、リーグ全体に才能ある選手と優れた指導者が集中していることから、プレミアリーグは依然としてサッカー界の頂点にあると考えている。

    「それは選手の質、監督の質、そしてプレミアリーグの組織力があるからだ。他の国と比べるとまったく違う」とマレスカは述べた。「プレミアリーグと競えるリーグがあるか？ スペインか？ バルセロナ、レアル・マドリーは確かにそうだ。だが、その先は同じではない。ここには多かれ少なかれ、そうしたレベルにあるチームが6つある」

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    リーダーシップグループの構築

    新指揮官にとって最も差し迫った課題の一つは、ベルナルド・シウバの退団を受けた新たなクラブキャプテンの選定である。現在のリーダーシップグループにはルベン・ディアス、ロドリ、アーリング・ハーランドが含まれているが、指揮官は下部組織出身選手の存在を維持したい考えだ。

    「レスターとチェルシーでは、得点した時にキャプテンは喜ぶためではなく、指示を受けるためにベンチへ来なければならないというルールを設けていた。ただ、キャプテン自身が得点したなら喜んでいい」とマレスカは語った。「もしアーリングがキャプテンなら、問題になる。想像できるだろう？ 水曜日のKリーグ選抜戦を見たなら、最初のゴールが決まった時にルベンがベンチへ来たのが分かったはずだ。たとえ2、3分でも、常に何かしら修正できることがあると思っている。現時点で、我々には3人か4人［リーダーシップグループの中に］いて、あと1人足りない」

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