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「10試合でペップと比較されることになる」 エンツォ・マレスカが「不可能」なマンチェスター・シティ戦への挑戦に備える
伝説の影に向き合う
シティでグアルディオラの後任を務めることは、多くの人が世界サッカー界で最も難しい仕事だとみなす任務だろう。それでも、マレスカはその厳しい視線を受け止める覚悟ができている。グアルディオラがプレミアリーグ6度の優勝を含む主要17タイトルを獲得した実り多き在任期間を終えた後も、マンチェスターの青い側にかかる期待は依然として非常に高い。クラブのプレシーズンツアーで訪れたソウルでメディア対応したマレスカは、新シーズンの開始を告げる最初の笛から、自身の手腕がこのカタルーニャ人の築いた基準と比較されることになると認めた。
避けられない比較について問われたマレスカは、自身が直面するプレッシャーについて率直に語った。「10試合を終えた時点で、勝ち点が10なのか、20なのか、30なのか。人々は10試合を終えた時点のペップと比べるだろうが、それでプレッシャーを感じることはない」と説明。「レスターやチェルシーにいた時から何度も言ってきたが、この15年から20年の世界で彼は最高の監督だ」
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レジェンドから知恵を求める
このような極めて大きな転身に向けた準備には、伝統的なフットボールの知恵が関わってくる。この挑戦に備えるため、マレスカは正式就任の直前にバルセロナでグアルディオラと会い、チーム内部の実情について話し合った。
「一緒に数時間を過ごした」とマレスカは語った。「ここでのシーズンが終わる前から、夏休みの間に一緒に時間を過ごそうと計画していた。私は時々、先入観を持たずに自分の目で物事を見るのが好きだ。だが、彼はここに長くいたし、彼なりの意見がある。でも同時に、実際に来て、自分自身で物事を見て、全体像を把握しなければならない」
変化するプレミアリーグへの適応
マレスカは、かつてアシスタントを務めていた頃と比べ、イングランドのトップリーグに大きな変化があると感じている。とりわけ、セットプレーやマンツーマンの守備システムの重要性が高まっている点を挙げた。それでも、元レスター指揮官は、リーグ全体に才能ある選手と優れた指導者が集中していることから、プレミアリーグは依然としてサッカー界の頂点にあると考えている。
「それは選手の質、監督の質、そしてプレミアリーグの組織力があるからだ。他の国と比べるとまったく違う」とマレスカは述べた。「プレミアリーグと競えるリーグがあるか？ スペインか？ バルセロナ、レアル・マドリーは確かにそうだ。だが、その先は同じではない。ここには多かれ少なかれ、そうしたレベルにあるチームが6つある」
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リーダーシップグループの構築
新指揮官にとって最も差し迫った課題の一つは、ベルナルド・シウバの退団を受けた新たなクラブキャプテンの選定である。現在のリーダーシップグループにはルベン・ディアス、ロドリ、アーリング・ハーランドが含まれているが、指揮官は下部組織出身選手の存在を維持したい考えだ。
「レスターとチェルシーでは、得点した時にキャプテンは喜ぶためではなく、指示を受けるためにベンチへ来なければならないというルールを設けていた。ただ、キャプテン自身が得点したなら喜んでいい」とマレスカは語った。「もしアーリングがキャプテンなら、問題になる。想像できるだろう？ 水曜日のKリーグ選抜戦を見たなら、最初のゴールが決まった時にルベンがベンチへ来たのが分かったはずだ。たとえ2、3分でも、常に何かしら修正できることがあると思っている。現時点で、我々には3人か4人［リーダーシップグループの中に］いて、あと1人足りない」
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