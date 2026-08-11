シティでグアルディオラの後任を務めることは、多くの人が世界サッカー界で最も難しい仕事だとみなす任務だろう。それでも、マレスカはその厳しい視線を受け止める覚悟ができている。グアルディオラがプレミアリーグ6度の優勝を含む主要17タイトルを獲得した実り多き在任期間を終えた後も、マンチェスターの青い側にかかる期待は依然として非常に高い。クラブのプレシーズンツアーで訪れたソウルでメディア対応したマレスカは、新シーズンの開始を告げる最初の笛から、自身の手腕がこのカタルーニャ人の築いた基準と比較されることになると認めた。

避けられない比較について問われたマレスカは、自身が直面するプレッシャーについて率直に語った。「10試合を終えた時点で、勝ち点が10なのか、20なのか、30なのか。人々は10試合を終えた時点のペップと比べるだろうが、それでプレッシャーを感じることはない」と説明。「レスターやチェルシーにいた時から何度も言ってきたが、この15年から20年の世界で彼は最高の監督だ」