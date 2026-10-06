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10得点の量産でリアム・デラップはハリー・ケインに次ぐ形でイングランド代表招集を勝ち取れるのか？ ノッティンガム・フォレストのレジェンド、デズ・ウォーカーが屈強なストライカーの長所を語る
マンチェスター・シティの下部組織出身選手がイプスウィッチで輝いた
マンチェスター・シティのアカデミーを離れて頭角を現した、元ストーク・シティのスターであるロリーの息子デラップについては、多くの人が現時点よりもさらに成長の道を進んでいると予想していた。
2024年にイプスウィッチ・タウンへ移籍したこの才能あるFWは、プレミアリーグという大舞台で実力を示す機会を得た。そして、トップリーグから降格したチームで12ゴールという印象的な結果を残したことで、さらに大きな飛躍を遂げる運命にあることをうかがわせた。
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チェルシーで苦戦した後、フォレストが記録更新の移籍へ
チェルシーもそうした見方をしており、獲得競争を制した際には移籍金3000万ポンド（4000万ドル）を支払った。ブルーズではFIFAクラブ・ワールドカップで早々に成功を味わったが、その序列の先頭にジョアン・ペドロがいるなど定位置争いは激しく、47試合でわずか3得点にとどまり、先発の座もなかなか得られなかった。
それでもフォレストは2026年8月、5000万ポンド（6600万ドル）のクラブ記録となる移籍金でデラップを獲得する用意があり、すでにレッズで結果を出し始めている。アストン・ヴィラ戦では見事な一撃を決め、新天地での初ゴールを記録した。
23歳のデラップはU-21レベルで12試合に出場して国を代表しており、さらなるステップアップに向けて大きな野心を抱いている。代表通算89得点を誇る記録破りのキャプテン、ケインが、現時点では引き続き最前線を担っている。
いずれ彼が第一線を退く日は来る。その時には、誰かがGOATの偉大な足跡を埋める役目を託されることになる。その責任を担うまでには、デラップにはまだ十分な時間がある。持ち前のパワーと決定力は、イングランド史上最高の点取り屋の明白な後継者であることを示している。
デラップはイングランドでケインの背番号9の後継者になれるのか？
現時点では、まだ代表初キャップを待っている状況だが、今季フォレストで2桁得点に乗せれば、トーマス・トゥヘルの構想に入ってくる可能性がある。それが現実になるかと問われた元リヴァプールとイングランド代表のDFウォーカーは、pay by mobile casinoとの提携でGOALに次のように語った。「まず第一に、フォレストにはターゲットマンが必要だった。リアムには圧倒的な存在感がある。私がリアムを指導したのは彼が13歳か14歳の頃だったが、その時から力強く走れたし、フィジカルも強かった。彼は試合を理解しているし、ゴールの場所も分かっている。彼はフォレストに、これまで本当の意味では欠けていたものをもたらす。前線でのスピード、パワー、そして攻撃の基準点だ。
「イングランド代表という観点では、2桁得点を挙げる選手は誰でも注目されることになる。というのも、ストライカーがほとんどいないからだ。トップ下のタイプは豊富にいるが、本物の9番は希少だ。デラップのような選手が入る余地はある。彼はゴールを決めるだろう。
「フォレストはこの1年、センターフォワードにチャンスをつくってきた。問題はチャンスを生み出すことではなく、その十分な数をネットに突き刺せていないことだった。彼がそこを改善してくれればいいし、それはイングランド代表入りの可能性を高める助けにもなる。彼は優れた攻撃の基準点で、大きくて強い。もう若手という年齢でもない。
「彼はいくつものクラブを渡り歩き、その中で経験を積んできた。今や移籍を勝ち取り、あとは腰を据えて結果を出さなければならない。能力があることは間違いない。」
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イングランド史にさらなる歴史を刻むGOAT、ケイン
オリー・ワトキンス、アイヴァン・トニー、ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンらは最近、ケインの陰に回ってきたが、デラップはその全員より若く、現在33歳のストライカーがいずれ現役に終止符を打つ時には、まさに全盛期を迎えているはずだ。
イングランドは火曜日、チェコをホームに迎えてUEFAネーションズリーグを戦う。この一戦でケインは通算出場試合数で、もう1人のフォレストの偉大な存在である元GKピーター・シルトンに並ぶことになりそうだ。自身125キャップ目を獲得する準備が整っている。
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