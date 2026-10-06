現時点では、まだ代表初キャップを待っている状況だが、今季フォレストで2桁得点に乗せれば、トーマス・トゥヘルの構想に入ってくる可能性がある。それが現実になるかと問われた元リヴァプールとイングランド代表のDFウォーカーは、pay by mobile casinoとの提携でGOALに次のように語った。「まず第一に、フォレストにはターゲットマンが必要だった。リアムには圧倒的な存在感がある。私がリアムを指導したのは彼が13歳か14歳の頃だったが、その時から力強く走れたし、フィジカルも強かった。彼は試合を理解しているし、ゴールの場所も分かっている。彼はフォレストに、これまで本当の意味では欠けていたものをもたらす。前線でのスピード、パワー、そして攻撃の基準点だ。

「イングランド代表という観点では、2桁得点を挙げる選手は誰でも注目されることになる。というのも、ストライカーがほとんどいないからだ。トップ下のタイプは豊富にいるが、本物の9番は希少だ。デラップのような選手が入る余地はある。彼はゴールを決めるだろう。

「フォレストはこの1年、センターフォワードにチャンスをつくってきた。問題はチャンスを生み出すことではなく、その十分な数をネットに突き刺せていないことだった。彼がそこを改善してくれればいいし、それはイングランド代表入りの可能性を高める助けにもなる。彼は優れた攻撃の基準点で、大きくて強い。もう若手という年齢でもない。

「彼はいくつものクラブを渡り歩き、その中で経験を積んできた。今や移籍を勝ち取り、あとは腰を据えて結果を出さなければならない。能力があることは間違いない。」