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翻訳者：
10得点が飛び交う激戦の末、イングランドが3位決定戦で銅メダルを獲得。ブカヨ・サカのハットトリックが、記録を更新したキリアン・ムバッペの活躍を上回った。
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二部構成の試合
デクラン・ライスは試合開始早々、25ヤードからのカーブシュートでイングランドに先制点をもたらした。このシュートはフランスGKマイク・メイニャンの頭上を越えてネットを揺らした。きっかけはデシレ・ドゥエのパスをカットしたもので、メイニャンは止めなければならなかった。準決勝アルゼンチン戦で崩れ批判を受けたイングランドにとって、待望のゴールだ。
その勢いは止まらず、20分にはライスのインスイングCKをコンサが頭で合わせ2－0。
攻勢は止まらず、カウンターでラインを割ったメイニャンを置き去りにし、サカが3点目を奪った。
エベレチ・エゼの絶妙パスに抜け出したサカはDFをかわし、再びネットを揺らした。前半だけで3点を奪ったイングランドは銅メダルをほぼ手中に収めたが、後半はフランスが反撃を開始した。
後半開始直後、ムバッペがカウンターから1点を返し4－1。バルコラもカウンターで追加点。オリゼのパスからムバッペが再び決め、4－3としてイングランドを追い詰めた。
この2得点でムバッペはW杯通算22ゴールとし、メッシを1点上回って大会歴代最多得点を更新。27歳での達成は驚異的だが、メッシには日曜の決勝で記録を取り戻すチャンスがある。またムバッペは10得点でゴールデンブーツ賞の首位に立った。
このアシストでオリゼは今大会6アシスト目となり、1大会最多記録（ペレ）に並んだ。しかし彼はゴール前で2度の決定機を逃し、同点のチャンスを自ら逸した。
イングランドはすぐさま反撃。87分、グストがスペンスを倒し、サカがPKを冷静に決めて5－3とした。
デンベレがイングランド守備の隙を突いて4点目を決めた。それでも前半に築いたイングランドのリードは大きく、フランスは及ばなかった。 途中出場のジュード・ベリンガムがフランスDF3人をかわし、GKマイニャンを破って6－4とし、大会7点目でイングランド新記録。1966年以来の好成績を確定させた。
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MVP
ブカヨ・サカ、大会序盤はどこにいたんだ？
サカはかねてより世界クラスの潜在能力を持つ選手として注目されてきたが、怪我や調子の波により、その評価は「非常に優秀」というレベルにとどまっていた。土曜日の試合で、彼はハットトリックを達成し（今大会初の3得点）、フランスを必死に巻き返そうと奮闘するキリアン・ムバッペと互角の戦いを繰り広げた。
代表でのPK失敗歴を考えると、彼が見せた冷静さは特筆に値する。24歳のサカは今シーズン、アーセナルのタイトル防衛にも欠かせない存在となるだろう。
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最大の敗者
試合終了のホイッスルが鳴った。それほど素晴らしい試合だった。
ただ、本音を言うと、今夏プレミアリーグの複数クラブから注目されるマイク・メイニャンは精彩を欠いた。止めなければならなかった決定機が少なくとも2度あり、ポジション取りも時折不自然だった。
オリゼは好プレーを見せたが、同点にできた2度の決定機を逃し、悔やんでいるだろう。
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試合の評価（5点満点）：⭐⭐⭐⭐⭐
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