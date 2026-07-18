10得点が飛び交う激戦の末、イングランドが3位決定戦で銅メダルを獲得。ブカヨ・サカのハットトリックが、記録を更新したキリアン・ムバッペの活躍を上回った。

デクラン・ライスは試合開始早々、25ヤードからのカーブシュートでイングランドに先制点をもたらした。このシュートはフランスGKマイク・メイニャンの頭上を越えてネットを揺らした。きっかけはデシレ・ドゥエのパスをカットしたもので、メイニャンは止めなければならなかった。準決勝アルゼンチン戦で崩れ批判を受けたイングランドにとって、待望のゴールだ。

その勢いは止まらず、20分にはライスのインスイングCKをコンサが頭で合わせ2－0。

攻勢は止まらず、カウンターでラインを割ったメイニャンを置き去りにし、サカが3点目を奪った。

エベレチ・エゼの絶妙パスに抜け出したサカはDFをかわし、再びネットを揺らした。前半だけで3点を奪ったイングランドは銅メダルをほぼ手中に収めたが、後半はフランスが反撃を開始した。

後半開始直後、ムバッペがカウンターから1点を返し4－1。バルコラもカウンターで追加点。オリゼのパスからムバッペが再び決め、4－3としてイングランドを追い詰めた。

この2得点でムバッペはW杯通算22ゴールとし、メッシを1点上回って大会歴代最多得点を更新。27歳での達成は驚異的だが、メッシには日曜の決勝で記録を取り戻すチャンスがある。またムバッペは10得点でゴールデンブーツ賞の首位に立った。

このアシストでオリゼは今大会6アシスト目となり、1大会最多記録（ペレ）に並んだ。しかし彼はゴール前で2度の決定機を逃し、同点のチャンスを自ら逸した。

イングランドはすぐさま反撃。87分、グストがスペンスを倒し、サカがPKを冷静に決めて5－3とした。

デンベレがイングランド守備の隙を突いて4点目を決めた。それでも前半に築いたイングランドのリードは大きく、フランスは及ばなかった。 途中出場のジュード・ベリンガムがフランスDF3人をかわし、GKマイニャンを破って6－4とし、大会7点目でイングランド新記録。1966年以来の好成績を確定させた。