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10得点が生まれた激戦の3位決定戦で、イングランドが銅メダルを獲得。ブカヨ・サカのハットトリックが、新記録をマークしたキリアン・ムバッペを上回った。
- AFP
二部構成の試合
デクラン・ライスは試合開始早々、25ヤードからのカーブシュートでイングランドを先制させた。このシュートは本来フランスGKマイク・メイニャンが防ぐべきだった。準決勝アルゼンチン戦で崩れ批判を受けたイングランドにとって、待望のゴールだ。
その勢いは止まらず、20分にはライスのインスイングCKをコンサがヘディングで叩き込み2－0。
攻勢は止まらず、飛び出したメイニャンをかわしたカウンターからサカが3点目を奪った。
エベレチ・エゼの絶妙パスからサカが再びネットを揺らし、前半だけでハットトリックを達成した。 フランスは後半に反撃を開始。
後半開始直後、ムバッペがカウンターから1点を返し4–1。バルコラもカウンターで追加点。オリゼのパスからムバッペが再び決め4–3とし、イングランドを追い詰めた。
この2得点でムバッペはW杯通算22得点とし、メッシを1点上回って大会歴代最多得点をマーク。まだ27歳での達成は驚異的だが、メッシには日曜の決勝で記録を取り戻すチャンスがある。また、ムバッペは今大会10得点でゴールデンブーツ賞のトップに立った。
このアシストでオリゼは大会6アシストとなり、1大会最多記録（ペレ）に並んだ。しかし彼はゴール前で2度の決定機を逃し、同点のチャンスを自ら逸した。
イングランドはすぐさま反撃。87分、マロ・グストがペナルティエリア内でジェド・スペンスを倒し、サカがPKを冷静に決めて5－3とした。
デンベレがイングランド守備の隙を突いて4点目を決めた。それでも序盤に築いたイングランドのリードは大きく、フランスには埋められなかった。 途中出場のジュード・ベリンガムがフランスDF3人をかわし、GKマイニャンを破って6－4とし、大会7点目でイングランド新記録。1966年以来の好成績を確定させた。
- Getty Images Sport
MVP
ブカヨ・サカ、大会序盤はどこにいたんだ？
サカはかねてより世界クラスの潜在能力を持つ選手として注目されてきたが、怪我や調子の波により、その評価は「非常に優秀」というレベルにとどまっていた。土曜日の試合で、彼はハットトリックを達成――今大会初の3得点――し、フランスを必死に巻き返そうと奮闘するキリアン・ムバッペと互角の戦いを繰り広げた。
代表でのPK失敗歴を思えば、彼が見せた冷静さは特筆に値する。今季アーセナルのタイトル防衛へ、24歳が果たす役割に期待がかかる。
- AFP
最大の敗者
試合終了のホイッスルが鳴った。それほど素晴らしい試合だった。
ただ、本音を言うと、今夏プレミアリーグの複数クラブから注目されるマイク・メイニャンは精彩を欠いた。彼が取れるはずだった決定機が少なくとも2度あり、ポジション取りも時折不自然だった。
オリゼは好プレーを見せたが、同点弾となるはずだった2度の決定機を逃し、悔やんでいることだろう。
- Getty Images Sport
試合の評価（5点満点）：⭐⭐⭐⭐⭐
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