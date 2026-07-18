10得点が生まれた激戦の3位決定戦で、イングランドが銅メダルを獲得。ブカヨ・サカのハットトリックが、新記録をマークしたキリアン・ムバッペを上回った。

デクラン・ライスは試合開始早々、25ヤードからのカーブシュートでイングランドを先制させた。このシュートは本来フランスGKマイク・メイニャンが防ぐべきだった。準決勝アルゼンチン戦で崩れ批判を受けたイングランドにとって、待望のゴールだ。

その勢いは止まらず、20分にはライスのインスイングCKをコンサがヘディングで叩き込み2－0。

攻勢は止まらず、飛び出したメイニャンをかわしたカウンターからサカが3点目を奪った。

エベレチ・エゼの絶妙パスからサカが再びネットを揺らし、前半だけでハットトリックを達成した。 フランスは後半に反撃を開始。

後半開始直後、ムバッペがカウンターから1点を返し4–1。バルコラもカウンターで追加点。オリゼのパスからムバッペが再び決め4–3とし、イングランドを追い詰めた。

この2得点でムバッペはW杯通算22得点とし、メッシを1点上回って大会歴代最多得点をマーク。まだ27歳での達成は驚異的だが、メッシには日曜の決勝で記録を取り戻すチャンスがある。また、ムバッペは今大会10得点でゴールデンブーツ賞のトップに立った。

このアシストでオリゼは大会6アシストとなり、1大会最多記録（ペレ）に並んだ。しかし彼はゴール前で2度の決定機を逃し、同点のチャンスを自ら逸した。

イングランドはすぐさま反撃。87分、マロ・グストがペナルティエリア内でジェド・スペンスを倒し、サカがPKを冷静に決めて5－3とした。

デンベレがイングランド守備の隙を突いて4点目を決めた。それでも序盤に築いたイングランドのリードは大きく、フランスには埋められなかった。 途中出場のジュード・ベリンガムがフランスDF3人をかわし、GKマイニャンを破って6－4とし、大会7点目でイングランド新記録。1966年以来の好成績を確定させた。