Gaspafotos/MB Media/Getty Images
翻訳者：
「10対0になるはずだった！」――ドミニク・ソボスライ、ガラタサライの早すぎる祝賀を受けてリヴァプールがリベンジを誓っていたことを明かす
アンフィールドでの熱戦、雪辱を果たす
アルネ・スロット監督率いるチームは、第1戦の0-1のビハインドを覆し、ソボスライ、ウーゴ・エキティケ、ライアン・グラヴェンベルフ、モハメド・サラーのゴールによる的確なプレーを見せた。リヴァプールは試合開始のホイッスルから試合を支配し、アレクシス・マカリストが中盤を統率して、トルコの強豪が再び番狂わせを起こす隙を与えなかった。
この試合で見せた激しいプレーは決して偶然ではなかった。リヴァプールの選手たちは、トルコでの敗戦の後遺症に一週間悩まされていたからだ。ソボスライがペナルティエリアの端から鋭いシュートを決めて先制点を挙げ、この夜の流れを決定づけた。アウェイチームは、スタジアムの雰囲気とホームチームの攻撃的なプレーに完全に圧倒された。
- Getty Images Sport
大敗の背景にある要因
試合後のインタビューで、ソボシュライは、逆転劇のきっかけが先週のラムス・パークのトンネル内で生まれたと説明した。このミッドフィルダーは、自身が試合後の取材に応じている最中にガラタサライの選手たちが大騒ぎで祝っていた様子が、第2戦に向けた絶好のモチベーションになったと語った。
「試合開始の1分目から、僕らはその気だった」と、このミッドフィルダーはTNTスポーツに語った。「前回の試合、僕がインタビューを受けている最中に、彼らの祝賀の声が聞こえてきたんだ。トルコにいる何人かの仲間と話したんだけど、あちらでは試合後に祝うのが普通で、第2戦があるかどうかは関係ないらしい。僕はそれを少し個人的に受け止めてしまったんだ。他の何人かもそうだったと思う。 今でも頭にあるんだが、祝うのは早すぎることはない。彼らに悪意はなかったかもしれないが、それが僕らに少し背中を押してくれた。試合開始の瞬間から、全力を注いでいたと思うよ。」
「10対0で勝てたはずだった」
4点差というスコアにもかかわらず、この結果だけではリヴァプールの真の実力が反映されていない。リヴァプールの執拗なプレッシャーも、ガラタサライのGKウグルカン・チャキルにセーブされたサラーのPKを含め、しばしば得点につながらなかった。エキティケは、もし決定力がもう少しあれば、簡単に2桁得点に到達できたはずだと考えている。
「我々はここにいるにふさわしい。だから本当に嬉しい」と、このフランス人選手は『ザ・ミラー』紙の取材に対し語った。「今夜は本当に良い仕事をした。10-0で勝てたかもしれない。だから準々決勝が楽しみだ。ハーフタイムにいくつかの変更を加え、僕がチャンスを掴んだ後は、より自由にプレーできた。全員が素晴らしい働きをし、互いのために走り回った。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
この勝利により、王者パリ・サンジェルマンとの一戦を懸けた準々決勝が実現することになった。これは昨シーズンのノックアウトステージでの対戦の再現となる。当時、両チームは合計スコア1-1の激戦を繰り広げた末、PK戦の末にフランスの強豪が勝ち上がった。リヴァプールは、欧州でのこの決定力ある好調ぶりを、この一戦にも持ち込みたいところだ。しかし、その前に、プレミアリーグではブライトン、FAカップ準々決勝ではマンチェスター・シティとの対戦が控えている。
広告