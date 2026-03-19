「10対0になるはずだった！」――ドミニク・ソボスライ、ガラタサライの早すぎる祝賀を受けてリヴァプールがリベンジを誓っていたことを明かす

アルネ・スロット監督率いるチームは、第1戦の0-1のビハインドを覆し、ソボスライ、ウーゴ・エキティケ、ライアン・グラヴェンベルフ、モハメド・サラーのゴールによる的確なプレーを見せた。リヴァプールは試合開始のホイッスルから試合を支配し、アレクシス・マカリストが中盤を統率して、トルコの強豪が再び番狂わせを起こす隙を与えなかった。

この試合で見せた激しいプレーは決して偶然ではなかった。リヴァプールの選手たちは、トルコでの敗戦の後遺症に一週間悩まされていたからだ。ソボスライがペナルティエリアの端から鋭いシュートを決めて先制点を挙げ、この夜の流れを決定づけた。アウェイチームは、スタジアムの雰囲気とホームチームの攻撃的なプレーに完全に圧倒された。