アラウホの同点ゴールをアシストし、続いてマクアリスターの2点目もお膳立てしたングモハは、73分に交代する際、スタンディングオベーションを受けた。これにより、リヴァプール史上最年少でチャンピオンズリーグのアシストを記録した選手となった。

マン・オブ・ザ・マッチ受賞について、ングモハは「今夜は本当に楽しかった。チームが良いプレーをしなければ、僕も良いプレーはできない。素晴らしい夜だったし、本当にうれしい」と語った。

クラブの新記録を樹立したことについては、「大変光栄だ。とてもうれしいし、誇りに思う」と付け加えた。