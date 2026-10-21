AFP
翻訳者：
10代の逸材リオ・ングモハ、記録を塗り替える活躍でリヴァプールのビジャレアル戦での2点ビハインドからの反撃に貢献。「とても誇らしい」
躍動する若手が印象的な巻き返しのきっかけに
リヴァプールはアンフィールドでの最悪の立ち上がりから立て直し、10代のウインガー、ングモハにけん引されてビジャレアルとの激戦を4-3で制した。序盤の守備のミスからジョルジュ・ミカウタゼとセルジ・カルドナに得点を許し、アウェーのビジャレアルにまさかの2点リードを奪われた。しかし、アレクシス・マクアリスターが2得点を挙げ、ロナルド・アラウホとフロリアン・ヴィルツもゴールを決めて、ホームのリヴァプールが劇的な逆転を果たした。
- News Images
若手FWが栄誉を振り返る
アラウホの同点ゴールをアシストし、続いてマクアリスターの2点目もお膳立てしたングモハは、73分に交代する際、スタンディングオベーションを受けた。これにより、リヴァプール史上最年少でチャンピオンズリーグのアシストを記録した選手となった。
マン・オブ・ザ・マッチ受賞について、ングモハは「今夜は本当に楽しかった。チームが良いプレーをしなければ、僕も良いプレーはできない。素晴らしい夜だったし、本当にうれしい」と語った。
クラブの新記録を樹立したことについては、「大変光栄だ。とてもうれしいし、誇りに思う」と付け加えた。
監督とチームメイトが10代選手を称賛
18歳52日のングモハは、チャンピオンズリーグの1試合で複数アシストを記録した史上3番目に若い選手となった。これより若かったのはワレン・ザイール＝エメリとセオ・ウォルコットだけだ。
『Amazon Prime』に対し、リヴァプールのMFマック・アリスターは勝利につながった若手選手の活躍を称賛した。「今夜のリオは素晴らしかった。彼が違いを生み出した。本当に重要な働きだったし、彼のことをうれしく思う。彼に実力があるのは明らかで、誰もが知っている。ボールを持たない場面でも懸命にプレーしていた」
アンドニ・イラオラ監督も同様に称賛し、Amazon Primeにこう語った。「リオには本当に満足している。私たちが修正しようとしている点をすべて改善しようと努めている。右サイドでプレーする機会がずっと増えたが、うまく適応している。より完成度の高い選手になりつつある。まだ18歳だ」
- Getty Images Sport
リヴァプール、欧州での全勝の勢いを維持
接戦を制したリヴァプールは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで3戦3勝とし、欧州の舞台での全勝を維持した。プレミアリーグの強豪が国内外の厳しい連戦に臨む中、イラオラは選手たちに守備で一層の集中力を求めることになる。一方、ビジャレアルは終盤に露呈した守備の脆さを踏まえ、ラ・リーガでの戦いを再開する前に速やかに立て直さなければならない。
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