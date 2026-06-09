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10代の天才少年がスペイン代表としてワールドカップ制覇を目指し準備を進める中、バルセロナが「ラミン・ヤマルを懸念」する理由とは？
時期尚早な復帰への懸念
カタルーニャの巨人は、ラミン・ヤマルの回復を巡るスペイン代表の対応に不安を感じている。バルセロナは、この10代選手が完全なリハビリを終える前に戦線復帰することを懸念しているという。
スペイン代表は出場に楽観的だが、バルセロナは成長期であることを理由に慎重さを求める。
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が主力のコンディションについて言及し、ヤマルが間近に復帰する可能性を示唆したことで、緊張は高まっている。
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デ・ラ・フエンテ氏による前向きな最新情報
負傷中の主力についてデ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルが順調で予定より早く復帰できる可能性があると語った。また「ラミン、ミケル・メリノ、ニコ・ウィリアムズも回復している。 「全員が開幕戦に出場可能になると思うが、出場させるかどうかは検討する。リスクがあるからというより、我々の焦点は第2戦や第3戦にも及ぶからだ」
この発言はスペイン代表にとっては前向きだが、バルセロナ・カンプ・ノウ内には不安が残る。ヤマルは4月22日のセルタ戦で左大腿二頭筋を負傷し、以来公式戦に出場していない。
医療専門家は再発のリスクを警告している。
クラブの慎重な姿勢は医学的見解でも裏付けられており、バルセロナ元フィジオセラピー責任者のフアンホ・ブラウ氏も早期復帰の危険性を指摘している。
ブラウ氏は、復帰には負荷を段階的に上げる必要があると警告する。これはワールドカップで求められる高強度プレーと相反する。
また、選手に復帰許可が出てから1ヶ月半は再発リスクが非常に高いと指摘。特にヤマルのような爆発的プレーヤーの場合、急激なペース変化や積極的なドリブルがハムストリングに大きな負担をかけるため、この期間は極めてデリケートだ。
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カーボベルデにとっての時間との戦い
スペイン代表は6月15日、カーボベルデ戦でワールドカップをスタートする。しかし、ヤマルが負傷から回復してわずか54日というタイミングだ。筋肉断裂の一般的な回復期間8週間の「安全圏」ではなく、最小限の回復期間に当たる。
負傷後、彼はまだ実戦に復帰しておらず、ペルー戦でも代表に合流せず個別リハビリを続けていた。バルセロナは、この若きスターを長期離脱させるリスクが、代表の開幕戦での短期的な利益を上回ると判断している。