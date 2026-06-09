カタルーニャの巨人は、ラミン・ヤマルの回復を巡るスペイン代表の対応に不安を感じている。バルセロナは、この10代選手が完全なリハビリを終える前に戦線復帰することを懸念しているという。

スペイン代表は出場に楽観的だが、バルセロナは成長期であることを理由に慎重さを求める。

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が主力のコンディションについて言及し、ヤマルが間近に復帰する可能性を示唆したことで、緊張は高まっている。



