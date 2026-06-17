『Sport Bild』によると、ヴェルクスエルフが新加入したMFは、レバークーゼンで年俸250万ユーロを得る。
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10代にして破格の年俸！バイエル・レバークーゼン所属ケネス・アイヒホルンの巨額年俸が判明
16歳にとって高額に見えるこの年俸も、バイエル他の選手と比べるとそれほどではない。アイヒホルンはチーム内でも下位の水準だ。
段階的な昇給制度があり、今後数年間で収入は増え続ける。ブンデスリーガの出場数など成績連動型だ。
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レバークーゼンはアイヒホルンでの試合で強豪を破った。
先週、B04はヘルタ・BSCの超有望選手を獲得することで合意した。クラブは選手側の承諾を得た後、契約に定められた約1000万ユーロの違約金を支払い、正式に獲得を決めた。
バイエル04のスポーツディレクター、サイモン・ロルフェスは「ケネットは、バイエル04がブンデスリーガのトップ選手へ成長する最適の環境だと理解している。カルレス・マルティネス監督ともサッカー観で一致し、信頼関係を築けた」と説明した。
アイヒホルンは16歳ながらマンチェスター・シティ、リヴァプール、バイエルン、ドルトムント、RBライプツィヒからもオファーを受け、最終的にはバイエルとRBライプツィヒの二択だったという。
ベルリンでは昨季17試合に出場し、2部史上最年少得点者となったアイヒホルンは、2029年まで契約が残っていた。