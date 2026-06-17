先週、B04はヘルタ・BSCの超有望選手を獲得することで合意した。クラブは選手側の承諾を得た後、契約に定められた約1000万ユーロの違約金を支払い、正式に獲得を決めた。

バイエル04のスポーツディレクター、サイモン・ロルフェスは「ケネットは、バイエル04がブンデスリーガのトップ選手へ成長する最適の環境だと理解している。カルレス・マルティネス監督ともサッカー観で一致し、信頼関係を築けた」と説明した。

アイヒホルンは16歳ながらマンチェスター・シティ、リヴァプール、バイエルン、ドルトムント、RBライプツィヒからもオファーを受け、最終的にはバイエルとRBライプツィヒの二択だったという。

ベルリンでは昨季17試合に出場し、2部史上最年少得点者となったアイヒホルンは、2029年まで契約が残っていた。